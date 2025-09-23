“Mission Complete!” – 2 Pelancong Malaysia Curi Tumpuan Berjaya Jawab Kuiz Running Man

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pasti ramai di antara anda yang mengenali rancangan realiti televisyen terhangat di Korea Selatan iaitu Running Man.

Ia bukan sahaja ditonton negara K-pop itu malah program tersebut turut mendapat sambutan hangat di seluruh Asia dan juga di peringkat antarabangsa. Antara perkara yang diimpikan para peminat adalah untuk menyertai misi-misi unik mereka.

Namun siapa sangka impian dua gadis dari Malaysia tercapai selepas membuat kemunculan dalam episod terbaharu program ini.

Ahli Running Man Perlu Lakukan Misi Bersama Pelancong Asing

Baru-baru ini, tular satu klip Running Man episod 770 menyaksikan ahlinya iaitu Haha, Ji-Hyo, Se-chan Daniel dan Ye-eun sedang melakukan satu misi.

Misi mereka adalah untuk bermain permainan perkataan bersama mana-mana pelancong asing yang mereka jumpai. Salah seorang daripada ahli harus menyebut perkataan yang ditetapkan pasukan produksi manakala pelancong perlu menyambung perkataan tersebut dengan suku kata terakhir perkataan diberi.

Namun syaratnya adalah mereka tidak boleh menjelaskan kepada pelancong itu tentang misi yang mereka lakukan dan hanya bahasa Korea sahaja dibenarkan.

Perkataan diterima bagi pusingan itu adalah ‘ Gangnam ‘. Oleh disebabkan itu, pelancong perlu menyambung perkataan seterusnya dengan perkataan yang dimulakan dengan ‘ Nam ‘.

2 Pelancong Dari Malaysia Berjaya Selesaikan Misi Running Man

Menerusi klip tersebut, kelihatan ahli-ahli Running Man ini telah terserempak dengan dua pelancong dari Malaysia yang mana salah seorang darinya dikenali sebagai Amirah.

Pada awalnya, mereka terkejut dan ‘fangirling’ apabila bertembung dengan selebriti Korea Selatan berkenaan, lebih-lebih lagi apabila dapat bersemuka dengan Ji-Hyo. Tidak melepaskan peluang itu, ahli Running Man terus menyahut cabaran dan melakukan misi bersama dua gadis tersebut.

Walaupun mereka tidak boleh berbahasa Korea, namun Ji-Hyo hanya menggunakan isyarat mata dan menyebut ‘Gangnam’ dengan harapan kedua-dua pelancong itu faham tentang misi dilakukan.

Siapa sangka, rakan kepada Amirah telah menyebut ‘ Namdaemun ‘, perkataan yang tepat bagi misi tersebut. Walaupun teragak-agak pada awalnya, namun mereka telah menjayakan misi misteri itu.

Dalam video terbabit, kelihatan kesemua ahli bersama dua gadis itu bersorak dengan riak wajah terkejut kerana dapat menyelesaikan misi sepantas itu tanpa sebarang kesilapan.

Haha siap menunjukkan bulu romanya meremang (goosebumps) apabila mereka mendapat jawapan yang tepat.

Pelancong Bangga Dapat Sertai Misi Running Man

Se-chan juga sempat bertanya, bagaimana mereka terfikir untuk menyebut Namdaemun. Jelas rakan Amirah, Gangnam Namdaemun merupakan salah satu destinasi mereka seterusnya semasa melawat Korea.

Buat peminat Running Man, berjumpa dengan selebriti ini sahaja sudah boleh membuatkan mereka gembira apatah lagi menyertai misi mereka.

“Salah satu momen paling random dalam percutian kami. Tapi otak tengah loading betul sebab tengah process betul ke Song Ji-Hyo depan mata ni. Dah bawa nama Malaysia masuk Running Man 😂,” kata Amirah.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat 2 Gadis Sertai Misi Running Man

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berasa teruja melihat dua gadis yang membuat kemunculan dalam Running Man.

“Anda mengharumkan nama negara! Kita pun sama-sama teruja tengok!” kata seorang pengguna Threads.

Malah ramai juga tidak sangka pelancong berkenaan dapat meneka jawapan yang tepat dengan misi.

“Memang random betul tapi masih boleh kasi jawapan betul! Kalau aku mesti dah jawab Gangnam Style 😂,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, ramai juga peminat Running Man berkata menyertai misi bersama ahli merupakan impian mereka sejak kecil.

“Sis, bertuahnya! Okay saya cemburu. Terserempak dengan ahli Running Man adalah impian saya sejak 2013. Hargai gambar tu, memang jarang sangat dapat terserempak macam ni,” luah seorang netizen.

