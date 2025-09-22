Tular Klip Alpaca Dalam Restoran, MBMB Tegaskan Haiwan Dilarang Dalam Premis Makanan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang kita tahu, dunia F&B (food and berevages) kini semakin berkembang sekaligus meningkatkan persaingan di kalangan usahawan. Oleh disebabkan itu, golongan tersebut akan melakukan apa cara termasuklah teknik pemasaran yang unik bagi memajukan bisnes selain bertahan dalam pasaran.

Bagaimanapun, ada juga segelintir pihak yang menyalahgunakan bisnes dengan melakukan perkara terlarang bagi mengaut pelanggan untuk singgah ke kedai.

Seperti baru-baru ini, tular beberapa hantaran di platform media sosial menyaksikan seekor alpaca berwarna putih dan juga seekor kambing dipamerkan di pintu masuk sebuah restoran mi segera sekitar Melaka.

Video tersebut telah mendapat perhatian ramai dengan tontonan sebanyak 1.4 juta kali setakat artikel ini ditulis (22 September).

Tonton video penuh [DI SINI].

Arnab, Angsa, Itik & Kucing Turut Diletak Di Premis

Bukan itu sahaja, terdapat juga dua ekor arnab, beberapa ekor angsa, itik dan bahagian berasingan untuk kucing-kucing di tingkat atas kedai makan tersebut.

Tonton video penuh [DI SINI].

Menerusi hantaran dikongsi di laman Threads (@stray.freefoundation) pula, kelihatan terdapat tahi haiwan melekat pada lantai premis makanan terbabit. Malah tempat duduk buat angsa serta arnab juga dilihat tidak terjaga.

Perkara itu telah mencetus kebimbangan ramai tentang kebajikan haiwan-haiwan berkenaan selain keselamatan para pelanggan yang mengunjungi tempat itu.

Letak Haiwan Dalam Premis Makanan Adalah Satu Kesalahan

Cakna dengan isu tular, Timbalan Exco Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital, Datuk Mohd Noor Helmy menerusi akaun Facebook miliknya memaklumkan bahawa beliau telah mengadakan lawatan bersama Datuk Bandar, Datuk Shadan Othman untuk memeriksa keadaan premis itu.

“Dari pihak MBMB (Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah), meletakkan haiwan di premis perniagaan makanan adalah kesalahan. Walaupun dipisahkan dengan dinding dan pintu, tetap tak dibenarkan.

“Dari segi permit dan kesesuaian lokasi haiwan alpaca ni, belum dapat jawapan yang jelas antara veterinar dan perhilitan,” ujar Mohd Noor Helmy yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Duyong.

Pemilik Restoran Dikenakan Kompaun Sebanyak RM10,250

Terbaharu, MBMB telah mengarahkan pemilik supaya menutup restoran terbabit selama tujuh hari untuk kerja-kerja pembersihan secara menyeluruh.

Shadan berkata selain arahan penutupan, pemiliknya yang merupakan warga Singapura itu turut dikenakan kompaun sebanyak RM10,250, iaitu RM10,000 di bawah Enakmen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 2001 dan RM250 kerana melanggar Undang-undang Kecil Petempatan Makanan (MBMB) 2020.

Dalam pada itu, beliau menegaskan bahawa perbuatan mempamerkan alpaca di dalam premis telah melanggar garis panduan kebersihan dan keselamatan makanan.

‘Mini Zoo’ Dalam Restoran Tak Ikut Garis Panduan

Jelas Shadan, bahagian tingkat satu restoran itu diubah suai menjadi ‘mini zoo’ tanpa kebenaran pihak berkuasa dan ia dijadikan sebagai salah satu tarikan buat pelanggan secara percuma.

“Konsep kedai ni menarik. Cuma salah sebab tak ikut undang-undang PBT dan kacau hak kehidupan binatang. Kesian binatang tu takde ‘me-time’,” tambah Mohd Noor Helmy.

Baca Artikel Berkaitan: “Saja Cari Pasal” – Ramai Puas Hati Wanita Diludah Lepas Berkasar & Tarik Telinga Alpaca

Baca Artikel Berkaitan: Ramai Kecam Lelaki Bawa Anjing Masuk Kedai Serbaneka, Dah Ditegur Tetap Berkeras & Tak Berganjak [Video]

Baca Artikel Berkaitan: “Ini Tempat Letak Makanan” – Lelaki Minta Pasar Raya Jaga Kebersihan Lepas Jumpa Bangkai Tikus Di Troli

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.