Malaysia Airports Sedia Servis ‘The Butterfly Effect’ Untuk Individu Autisme

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Gangguan Spektrum Autisme (ASD) yang lebih dikenali sebagai autisme merupakan salah satu masalah perkembangan neurologi yang dihadapi oleh sesetengah individu.

Kebiasaannya, mereka yang didiagnosis sebagai autistik dapat dikenal pasti menerusi tingkah lakunya termasuk interaksi sosial yang berbeza dan sensitif terhadap rangsangan, yang boleh menyukarkan kehidupan seharian.

Namun banyak pihak telah tampil dengan pelbagai cara agar dapat menyediakan persekitaran yang mesra autisme.

Baca Artikel Berkaitan: Emirates Jadi Airline Pertama Di Dunia Yang Mesra Autisme

Baca Artikel Berkaitan: GSC Wujudkan Dewan Pawagam Mesra Sensori Pertama Di Malaysia, Khas Untuk Golongan Autisme

Baca Artikel Berkaitan: [Video] “Dia Cuma Tak Matang” – Lelaki Autisme Miliki PHD Terangkan Tentang Fiqh Autism Raih Pujian Ramai

Malaysia Airports Sedia Perkhidmatan Butterfly Effect Di KLIA

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) juga tidak ketinggalan dalam hal ini apabila Malaysia Airports menyediakan servis buat penumpang dengan ketidakupayaan yang tidak dapat dilihat termasuk autisme.

Menerusi hantaran di Threads (@ain.bhrn), seorang ibu berkongsi pengalaman dia menggunakan perkhidmatan The Butterfly Effect (BE) di KLIA untuk anaknya yang merupakan kanak-kanak autistik.

Dia pada mulanya menyangkakan servis BE hanya menyediakan lanyard untuk memaklumkan orang sekeliling bahawa anaknya seorang berkeperluan khas serta memberi akses kepada Calm Room dan bilik sensori.

“Saya mempunyai kelainan tersembunyi jadi tolong bersabar dengan saya ketika saya di lapangan terbang,” tertera pada kad tersebut.

Staf Bantu Keluarga Dari Mula Hingga Menaiki Kapal Terbang

Menurut wanita itu, sebaik sahaja tiba di KLIA, dia telah mendapatkan kit Butterfly di kaunter khas yang merangkumi lanyard Butterfly.

Malaysia Airlines menyatakan bahawa lanyard itu perlu dipakai sepanjang masa agar diberi keutamaan di pusat pemeriksaan keselamatan, imigresen dan kastam.

Ketika di kaunter, penjaga akan diminta untuk menunjukkan kad OKU anak atau surat doktor yang menyatakan mereka mempunyai keadaan kekurangan tersembunyi.

Bukan itu sahaja, seorang kakitangan turut bertugas untuk memberi bantuan dari mula proses mencetak tiket sehinggalah mereka sekeluarga menaiki kapal terbang.

Pemegang Lanyard BE Diberi Keutamaan Ketika Di Kaunter

Menerusi perkhidmatan BE juga, dia bersama anaknya diberi keutamaan dan tidak perlu beratur bersama penumpang lain untuk ke kaunter imigresen.

Seterusnya, terdapat buggy khas yang menunggu untuk membawa mereka terus ke kaunter pemeriksaan keselamatan. Buggy itu boleh memuatkan sehingga enam orang dalam satu masa.

Tambah wanita itu lagi, kakitangan BE turut memimpin tangan anaknya ketika berjalan dari kaunter pemeriksaan keselamatan sehingga ke balai pelepasan.

“Disebabkan I tengah dukung anak toddler sorang, staf BE tolong pimpin anak autisme. Suami angkut beg. Baik je dia dengan kakak tu,” katanya.

Dia bersama anak autismenya, serta ibu dan neneknya yang menggunakan kerusi roda, turut diberi keutamaan untuk masuk ke balai pelepasan tanpa perlu beratur.

Nyatakan Dalam Borang Jika Mahu Gunakan Calm Room

Wanita itu bagaimanapun berkata bahawa mereka tidak berkesempatan menggunakan Calm Room yang disediakan.

Dia juga menerangkan bahawa orang ramai perlu memaklumkan lebih awal iaitu ketika menghantar permohonan dalam talian jika mahu menggunakan perkhidmatan tersebut.

Penumpang Boleh Guna Servis BE Secara Percuma Ketika Berlebas & Tiba Di KLIA

Sekadar info, perkhidmatan BE disediakan secara percuma oleh pihak Malaysia Airlines sebagai komitmen untuk menjadi inklusif bagi semua penumpangnya.

‘Butterfly Effect‘ merujuk kepada teori bahawa sebarang perubahan kecil bakal menyebabkan perubahan besar pada masa akan datang.

“Kami percaya memperkenalkan fasiliti mesra autisme adalah permulaan kepada membentuk pengalaman yang lebih bagus untuk penumpang istimewa kami,” katanya.

Selain perkhidmatan bagi proses penerbangan, penumpang juga boleh berkunjung ke Calm Room di Tingkat 5 yang menyediakan persekitaran tenang untuk regulasi emosi individu autisme.

Dalam masa sama, terdapat juga lima Sensory Wall yang terletak di beberapa tempat di KLIA.

Jika anda berminat untuk menggunakan perkhidmatan BE ketika di KLIA, lakukan pendaftaran sekurang-kurangnya tiga hari sebelum [DI SINI].

Perkhidmatan ini boleh digunakan tidak kira sama ada anda berlepas atau tiba di KLIA.

Diingatkan juga lanyard yang diterima boleh disimpan dan digunakan semula apabila kembali ke KLIA bagi menikmati perkhidmatan BE.

Baca Artikel Berkaitan: Remaja Autisme Ini Hafal 30 Juzuk al-Quran Dalam Masa 18 Bulan Sahaja

Baca Artikel Berkaitan: Betul Ke Stimming Hanya Berlaku Dalam Individu Autistik?

Baca Artikel Berkaitan: Ini 7 Ciri-Ciri Autisme Pada Orang Dewasa

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.