“Bergelap Dia Selama Ni” – Kucing Bebas Selepas 1 Tahun Terperangkap Raih Tumpuan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, kucing merupakan seekor haiwan berbulu yang sangat comel. Namun ada kalanya, mereka berada di tempat yang tidak sepatutnya sehingga mengundang kebimbangan masyarakat setempat.

Seperti sebelum ini, seekor kucing telah tersesat di atas tembok tinggi di bawah jejambat (flyover) sebuah lebuh raya. Tidak pasti bagaimana kucing itu boleh berada di situ, namun kelihatan seperti tiada cara lain baginya untuk turun dengan sendiri.

Si bulus bagaimanapun telah diselamatkan pihak Angkatan Pertahanan Awam (APM) selepas menerima aduan daripada seorang wanita yang berada di tempat kejadian.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Kucing Tersesat Di Tembok Flyover Sebelum Diselamatkan APM Raih Perhatian

Kucing Putih Terperangkap Di Sebalik Pintu Berkunci Selama 1 Tahun

Terbaharu, tular satu hantaran di laman TikTok (@firahanna9) apabila seorang wanita dikenali sebagai Firahanna berkongsi video seekor kucing berwarna putih yang terperangkap di laluan tangga kedai sekitar Ipoh, Perak.

Menurut wanita itu, si bulus berkenaan telah terkunci di sebalik pintu tersebut selama satu tahun. Jelasnya, pemberi makan kepada kucing itu dikenali sebagai Sharifah selama ni memaklumkan bahawa perkara itu telah pun dilaporkan kepada pihak bertanggungjawab, namun tiada sebarang tindakan diambil.

Firahanna percaya timbul salah faham sehingga menyebabkan kucing terbabit masih terperangkap.

Pun begitu, kucing berkenaan dipercayai dijaga makan minumnya oleh masyarakat sekeliling kawasan itu. Menerusi klip tersebut, kelihatan si bulus sedang menjamah makanan yang diberikan melalui lubang di bahagian bawah pintu.

Cakna dengan situasi itu, Firahanna telah membuat aduan kepada pihak berkuasa bagi menyelamatkan si bulus.

#rescue #animals #fyp ♬ original sound – DNP @firahanna9 Kucing ini telah SETAHUN terperangkap di balik pintu ini.. Tapi tiada siapapun yang mahu selamatkan.. Bayangkan, ia terkunci di sini selama SETAHUN di sana… 😔 Mengikut kata feeder mereka telah laporkan kepada Pihak Berwajib tapi tetap tiada bantuan diterima.. Tapi saya rasa mungkin ada miscommunication di situ.. Berdasarkan kepada confirmation Majlis Bandaraya Ipoh kepada Feeder, premis pejabat itu telah lama tidak dihuni.. Pemilik premis dipercayai telah 'melarikan diri'.. Hari ini saya hubungi Balai Polis Kg Rapat & Balai Bomba Stadium Ipoh melaporkan apa yang terjadi.. Alhamdulillah saya telah dapatkan approval dari Pihak Polis untuk Pihak Bomba melakukan kerja2 menyelamat kucing itu..🤲🏽🤲🏽🤲🏽 Saya akan update gambar selepas kucing berjaya diselamatkan later.. Terimakasih saya ucapkan Pihak-pihak Berwajib di bawah: 1. Balai Bomba Stadium Ipoh En Muthu En Fawwaz 2. Balai Polis Kg Rapat OCS Mohd Nur Ashraff SJN Ilyas KPL Ricoh 3. Majlis Bandaraya Ipoh Stray Animals Lives Matter… #cat

Tonton video penuh [DI SINI].

Kucing Larikan Diri Lepas Pintu Terbuka

Menerusi satu lagi hantaran, kelihatan anggota dari Balai Bomba Ipoh sedang melakukan misi menyelamat pada keesokan hari selepas aduan diterima.

Anggota penyelamat dilihat memotong kunci menggunakan gergaji sebelum berjaya mengeluarkan si comel daripada ruang sempit itu.

Namun kucing berkenaan telah melarikan diri sejurus pintu itu terbuka, berkemungkinan rasa cemas dengan bunyi gergaji yang terlalu kuat.

Sumber: TikTok (@firahanna9)

Kucing Kelihatan Sihat Walaupun Tidak Keluar Dari Pintu Berkunci Selama 1 Tahun

Meskipun kucing itu terperangkap selama satu tahun, namun bentuk tubuh fizikalnya kelihatan normal dan juga bersih. Alhamdulillah, berkat usaha feeder yang tidak putus asa menyediakan makanan di sana.

“Saya percaya dia akan turut serta makan sekali ketika feeder memberi makan esok. Jangan risau, dia akan baik-baik saja. Terima kasih buat feeder Sharifah dan ibunya kerana tak pernah berputus asa memberi kucing ini makan selama setahun,” kata Firahanna di ruangan kapsyen.

#rescue #animal #adoptdontshop #fyp ♬ original sound – Nursyafiq Saleh @firahanna9 KUCING TERPERANGKAP SELAMA SETAHUN DI TANGGA BANGUNAN Ramai bertanya adakah saya yg beri makan kepada kucing yang telah SETAHUN TERPERANGKAP di tangga bangunan tu… ? Jawapannya TIDAK … Saya sebenarnya terima DM dari @kakakmeows tentang VTT kes ini DULU SEMALAM untuk saya ambil maklum.. Alhamdulillah, Misi Menyelamat ini dipermudahkan… 🤲🏽 OCS Inspektor Ashraff, dari Balai Polis Kg Rapat telah berikan verbal approval untuk team Bomba Stadium Ipoh meneruskan Misi Menyelamat… Tapi sejurus selepas Bomba pecah masuk, kucing tersebut telah melarikan diri.. Feeder tak sempat nak ambil gambar, hanya video pendek saja yang ada…Itupun kurang jelas… Saya SS gambar dari video tersebut maybe anda boleh cuba zoom in.. but I'm worried the color will be separated though.. 🙏🏽 Mungkin situasi yang agak kelam kabut, bising dengan bunyi jigsaw menyebabkan kucing itu takut lalu melarikan diri.. 😔 Apa yg saya dapat lihat melalui video, warna kucing tu ialah putih… Alhamdulillah physically dia nampak sihat.. Saya percaya dia akan join makan sekali waktu feeder bagi feeding esok.. Rest assured he will be fine.. Anda jangan bimbang ok… Sekali lagi, saya ingin merakamkan ucapan Terimakasih kepada Pihak-pihak Berwajib di bawah: 1. Balai Bomba Stadium Ipoh i. En Muthu ii. En Fawwaz 2. Balai Polis Kg Rapat i. OCS Inspektor Mohd Nur Ashraff ii. SJN Ilyas iii. KPL Ricoh iv.KPL Ridzal Dan tak lupa juga buat Feeder Sharifah & Ibunya kerana tak pernah berputus asa memberi kucing ini makan selama SETAHUN.. Semoga anda semua dimurahkan rezeki & diberikan kesihatan yg baik & dipermudahkan segala urusan… Aaminn Ya Robbal Al Aaminn 🤲🏽 🤲🏽 #cats

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Luah Rasa Syukur Si Bulus Kini Bebas

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai meluahkan rasa lega dan gembira apabila kucing itu berjaya diselamatkan.

“Kesian setahun tak dapat cahaya matahari, tak dapat makan rumput, tak dapat hirup udara segar. Mungkin rasanya seperti terbebas dari penjara bawah tanah. Terima kasih kepada semua yang membantu.

“Semoga Allah balas jasa-jasa kalian semua dengan kebaikan berlipat ganda,” kata seorang pengguna TikTok.

Malah ramai juga tidak sangka, kucing tersebut gebu dan bersih seperti itu walaupun terperangkap.

“Tak sangka dia gemuk macam ni. Masa saya bagi dia makan dulu, ingatkan kurus keding sebab tak nampak apa. Hanya nampak hidung dan misai je. Alhamdulillah dah bebas,” ujar seorang lelaki.

“Walaupun setahun terperangkap, agak gendut dia ya. Alhamdulillah Allah hantar feeders dekat dia (kucing),” kata seorang wanita.

Sumber: TikTok (@firahanna9)

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Lelaki Jadi ‘Hero’ Selamatkan Anak Kucing Terjatuh Dalam Perigi Dipuji Ramai

Baca Artikel Berkaitan: “Mak Dia Tunggu Je Situ” – Lelaki Selamatkan Anak Kucing Jatuh Longkang Terima Pujian

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Aksi Pantas Rider Selamatkan Anak Kucing Comel Bawah Flyover Raih Pujian

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.