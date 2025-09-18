“Bangga Dengan Rakyat Malaysia” – Sekumpulan Anak Kecil Nyanyi Lagu Jalur Gemilang Di MRT Raih Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui pada 16 September lalu, penduduk tempatan telah bersama-sama menyambut hari penuh bermakna iaitu Hari Malaysia. Ada yang menyertai perarakan gajah, peraduan kostum tradisional dan banyak lagi.

Antara acara yang lebih memeriahkan hari peristiwa itu adalah Keretapi Sarong 2025 di mana orang ramai berhimpun sambil berpakaian tradisional warna warni dan menyanyikan lagu nostalgia yang melambangkan negara ini.

Bukan itu sahaja, kawasan stesen kereta api juga ‘dihidupkan’ dengan alunan-alunan muzik patriotik yang boleh menggamit kenangan golongan masyarakat.

Pemain Piano Jalanan Mainkan Lagu Jalur Gemilang Di MRT

Seperti baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@winsonlovesmusic) apabila seorang penerbit muzik dan pemain piano jalanan dikenali sebagai Winson berkongsi momen dirinya bermain alat muzik tersebut di khalayak ramai.

Difahamkan, Winson mempersembahkan beberapa buah lagu patriotik di MRT Bukit Bintang itu sehari sebelum Hari Malaysia termasuklah lagu Jalur Gemilang.

Namun perkara yang menyentuh hati apabila para pengunjung di sana terutamanya golongan kanak-kanak dilihat mengelilingi Winson dan bersama-sama menyanyikan lagu berkenaan dengan penuh semangat sambil diiringi alunan piano.

“Momen Hari Malaysia paling comel,” ujarnya.

Walaupun sekumpulan anak kecil itu tersangkut pada beberapa lirik, namun mereka tetap menyanyikannya dengan lantang sampai ke penghujung lagu.

Sementara itu, para pengunjung yang lebih dewasa pula dilihat merakam detik itu selain menyanyikan lagu tersebut sekali bersama si kecil mereka. Memang meriah!

“Esok Hari Malaysia, jadi saya main beberapa lagu patriotik. Rasa sangat tersentuh bila tengok anak-anak kecil ni nyanyi lagu patriotik sempena Hari Malaysia 🥹 Awww comelnya!” ujar Winson di ruangan kapsyen.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Turut Semangat Nyanyikan Lagu Satu Malaysia

Persembahan lagu patriotik tidak terhenti di situ. Menerusi satu lagi hantaran, Winson telah berkongsi momen orang ramai menyanyikan lagu Satu Malaysia dengan dendangan bunyi piano.

Untuk lagu kali ini, semakin ramai pengunjung MRT dilihat berkumpul sekeliling Winson dan menyanyikan lagu berkenaan dengan penuh syahdu.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Bangga Lihat Rakyat Malaysia Semangat Nyanyi Lagu Patriotik

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai teruja melihat kanak-kanak yang semangat melaungkan lagu patriotik meskipun masih kecil.

“Tahniah anak kecil yang sangat memahami apa itu Jalur Gemilang. Sangat bangga dengan korang semua,” kata seorang wanita.

Malah ramai juga memuji Winson kerana sudi mempersembahkan lagu patriotik di tempat umum sebegitu.

“Terbaik bro. Didik anak-anak Malaysia erti lagu-lagu patriotik!” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, warganet juga berharap agar perpaduan di kalangan masyarakat akan kekal utuh seperti mana di dalam video tersebut.

“Nice! Bangga dengan kau bro dengan kanak-kanak dan ibu bapanya sekali. Inilah yang kita panggil semangat Malaysia. Jangan ada sesiapa yang cuba nak robohkan perpaduan bangsa Malaysia ni,” kata seorang netizen.

Sumber: TikTok (@winsonlovesmusic)

Sekumpulan Wanita Nyanyi Lagu Rasa Sayang Bersama Di Stesen Kereta Api

Sebelum ini, situasi lebih kurang sama turut mendapat perhatian ramai di platform media sosial apabila sekumpulan wanita berpakaian lengkap kebaya sedang menyanyikan lagu Rasa Sayang beramai-ramai di stesen kereta api.

Video yang ditonton sebanyak satu juta kali itu nyata membuatkan ramai teruja kerana dapat merasai vibe-vibe perpaduan di kalangan masyarakat tidak kira bangsa.

“Comel weh aunty-aunty nyanyi 🥰, tiba-tiba rasa negara ni sangat harmoni,” kata seorang wanita.

Tonton video penuh [DI SINI].

