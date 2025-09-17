[Video] Lebih Setahun Cincin Hilang, Wanita Tak Sangka Jumpa Semula Di Celah Sarung Kerusi Kereta

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pernah tak anda kehilangan barang berharga ketika berada di dalam kereta? Rasa macam ditinggalkan di atas tempat duduk sahaja, tapi tak lama kemudian hilang pula.

Bila dah cari di bahagian bawah tempat duduk dan bawah karpet pun tak jumpa. Sampai habis semua bahagian di dalam kereta digeledah.

Namun kadangkala barang-barang yang hilang itu mungkin tersembunyi di tempat yang tidak disangka-sangka.

Wanita Jumpa Cincin Tunang Lebih Setahun Hilang Di Celah Sarung Kerusi Kereta

Itulah yang dikongsikan oleh seorang wanita menerusi hantaran di TikTok (@_nrndyana) baru-baru ini apabila dia berjaya menemukan semula sebentuk cincin tunang yang telah hilang sejak 2024.

Melihat video yang dimuat naik, kelihatan kerusi bahagian pemandu dan penumpang hadapan telah dicabut dari dalam kereta demi mencari cincin berkenaan.

Namun cincin itu bukanlah ditemukan di bahagian lantai kereta, sebaliknya tersembunyi di celah lipatan sarung kerusi.

Dia menunjukkan bahagian bawah kerusi yang terdapat tali getah untuk memasang sarung kerusi tersebut.

Sebaik sahaja dia mencabut tali getah itu, kelihatan jelas terdapat ruang yang boleh menyebabkan barang-barang tersembunyi di sana.

Sumber gambar: TikTok @_nrndyana

Duit Syiling & Botol Ubat Mata Turut Tersembunyi Di Tempat Sama

Bukan hanya cincin tunangnya, wanita itu turut menjumpai cincin lain milik saudaranya, pin tudung, duit syiling, kunci allen dan botol ubat mata. Memang segala khazanah ada di sana!

Difahamkan barang-barang tersebut mungkin terjatuh di celah lipatan tempat sandar kerusi sebelum masuk ke bahagian berkenaan.

“Syukur sebab tergerak hati nak cari dekat kerusi ni banyak kali. Sampai suami buka kerusi kereta pun masih tak jumpa dekat area celah-celah tu. Rupanya dekat situ dia sorok selama ni,” ujarnya.

Dia turut memberi saranan kepada orang ramai yang kehilangan barangan di dalam kereta agar mencari di tempat sama.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Kongsi Jumpa Barang Hilang Di Bahagian Sama

Menjenguk ke ruangan komen, ramai berkongsi mereka juga pernah menjumpai barang-barang hilang di bahagian tersebut.

Bukan hanya barangan kecil seperti cincin, mereka turut menemui telefon bimbit, powerbank, kunci kereta dan kad bank.

“Samalah kejadian. Anak main cincin merisik dalam kereta masa dia umur dua tahun lebih. Jumpa balik dah umur enam tahun,” kata seorang pengguna media sosial.

Malah mengikut saranan tersebut, seorang wanita memaklumkan bahawa dia juga telah berjaya menjumpai gelang perkahwinan di bahagian sama selepas lebih setahun hilang.

“Akak membuatkan saya ingin membuka semua kerusi kereta. Demi mencari sebuah harta karun,” kata seorang lagi.

Ada juga yang berseloroh agar menemui barang kemas di dalam kereta terpakai yang dibeli olehnya.

Sumber: TikTok

Boleh Cuba Masukkan Tangan Ke Celah Kerusi Untuk Cari Barang Hilang

Mungkin ada yang tertanya-tanya jika kerusi kereta wajib dibuka untuk mencari barangan di bahagian bawahnya.

Namun anda boleh cuba memasukkan tangan di celah tempat sandar kerusi atau dari bawah untuk mencapai ke bahagian berkenaan.

Boleh juga bawa kereta ke pusat servis dan meminta mekanik untuk membantu mencabutkan dan memasangkan semula kerusi kereta.

Jika anda mempunyai peralatan sendiri seperti spanar L dengan saiz yang bersesuaian, boleh juga cuba membuka kerusi kereta sendiri. Rujuk video di bawah untuk cara-caranya.

Kad Bank Boleh Termasuk Ke Dalam Pintu Kereta Dari Celah Tingkap

Jika anda kehilangan kad penting seperti kad pengenalan dan kad bank di dalam kereta, itu bukanlah satu-satunya ‘tempat persembunyian’ yang ada.

Sebelum ini, seorang individu berkongsi bahawa beberapa kad bank yang telah hilang dijumpai di dalam bahagian pintu kereta!

Dia menyedari perkara itu apabila menyaksikan anaknya menyelit masuk kad-kad berkenaan di celah tingkap sebelum terjatuh ke dalam pintu kereta.

Di ruangan komen, ada juga yang berkongsi anak mereka memasukkan duit syiling pada celahan ruangan pendingin hawa yang mungkin kelihatan seperti tabung buat kanak-kanak.

