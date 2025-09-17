“Macam Tak Sesuai” – Doorgift Anak Ayam Di Majlis Perkahwinan Undang Pelbagai Reaksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat bakal pengantin di luar sana, antara perkara paling mengujakan bagi merealisasikan hari perkahwinan adalah persiapan dan segala atur cara bagi hari istimewa itu sendiri.

Segelintir para tetamu pula akan menantikan jenis cenderamata yang akan diterima. Sebelum ini, sebuah majlis perkahwinan mendapat perhatian ramai apabila tuan rumah menyediakan ikan laga buat tetamu dewasa yang hadir ke majlis berkenaan.

Melalui perkongsian tersebut, kelihatan empat plastik besar diisi dengan beberapa puluh plastik kecil yang mengandungi haiwan berkenaan untuk diberi kepada tetamu yang hadir.

Tetamu Terima Anak Ayam Semasa Hadiri Majlis Perkahwinan

Terbaharu, tular satu hantaran di laman TikTok (@ierahaizami) apabila seorang wanita dikenali sebagai Iera berkongsi situasi yang berlaku semasa menghadiri sebuah majlis perkahwinan.

Kebiasaannya, tetamu akan menerima makanan, snek, minuman, atau cenderamata yang sesuai untuk kegunaan harian. Namun lain pula kali ini apabila para jemputan mendapat doorgift lain daripada lain iaitu anak ayam.

Bukan sahaja yang normal, malah ada juga yang berwarna. Menerusi video perkongsian, kelihatan anak-anak ayam yang diletakkan di dalam bekas berada atas meja makan tetamu.

Ada yang mendapat seekor, dua ekor dan ada yang sampai empat ekor dalam satu bekas.

Jelas Iera, dia juga menerima anak itik, anak arnab, dan juga ikan keli semasa menghadiri majlis itu.

Lembu & Kambing Sebagai Hadiah Cabutan Bertuah

Menerusi foto poster majlis yang dikongsi Iera di ruangan komen, tuan rumah turut menyediakan pelbagai jenis hadiah cabutan bertuah secara besar-besaran buat para tetamunya. Sekali baca macam peraduan di pasar raya pun ada.

Antaranya adalah tiga ekor lembu untuk hadiah utama, 10 ekor kambing dan juga hamper bernilai RM5,000.

Ramai Tak Bersetuju Haiwan Ternakan Dijadikan Doorgift

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai memberikan pelbagai reaksi mengenai tuan rumah yang memberikan haiwan ternakan dan peliharaan kepada semua jemputan.

Sesetengah individu berpendapat bahawa ia adalah kurang sesuai dan mungkin membuatkan tetamu tidak selesa.

“Aku tak rasa semua yang ambil tu betul-betul nak bela,” kata seorang lelaki.

“Kesiannya, entah berapa orang je yang pandai jaga. Fikir la nasib anak ayam tu,” ujar seorang wanita.

Bukan itu sahaja, ramai juga mengecam tindakan mengecat anak-anak ayam berkenaan.

“Anak ayam tu makhluk Allah juga. Tak sepatutnya diwarnakan dan dijadikan hadiah macam tu sebab ramai orang tak pandai jaga,” jelas seorang individu.

“Dah lama aku perhati ada jual anak ayam warna-warni macam ni dekat pasar malam. Bila warna-warni macam ni budak suka la. Jadi mainan budak je, kesian. Kalau tak dijaga dengan betul tak sampai seminggu dah mati,” kata seorang netizen.

Segelintir Berpendapat Hadiah Anak Ayam Bukan Satu Masalah

Bagaimanapun, ada juga individu yang berkata sesetengah tetamu yang menerima doorgift tersebut gembira selepas mendapat haiwan ternakan itu dan tidak sepatutnya dijadikan isu.

“Yang pergi kenduri gembira je dapat anak ayam. Yang dalam ni (TikTok) gaduh-gaduh kenapa,” tegur seorang wanita.

