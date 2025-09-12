“Patut Menang Johan!” – Ramai Kagum Murid Cosplay Sebagai Minecraft Untuk Pertandingan Pakaian Merdeka

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bersempena bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia, rata-rata sekolah mengadakan pelbagai aktiviti bagi memupuk semangat patriotik dalam kalangan para pelajar.

Boleh dikatakan salah satu aktiviti wajib ketika di sekolah ketika bulan kemerdekaan adalah pertandingan pakaian beragam.

Selalunya murid-murid akan menggayakan pakaian tradisional, baju etnik ataupun baju lain dengan tema merdeka.

Namun seorang kanak-kanak tampil berbeza apabila cosplay sebagai watak dalam satu permainan dalam talian.

Murid Cosplay Sebagai Minecraft Dengan Warna-Warna Jalur Gemilang Pada Baju

Menerusi hantaran di akaun TikTok ibunya (@cikput12), seorang murid darjah 2 yang dikenali sebagai Hayden telah cosplay sebagai avatar dalam permainan Minecraft.

Avatar itu dilihat menggayakan pakaian bertemakan warna-warna Jalur Gemilang dengan baju berwarna biru, seluar merah dan jalur kuning.

Malah, dia siap bertanjak yang lengkap dengan hiasan bulan dan bintang seperti yang terdapat pada bendera negara.

Di bahagian dada pula tersemat hiasan bunga raya DIY serta logo bendera Jalur Gemilang.

Seperti dalam permainan itu, Hayden turut memegang pisau dan kotak TNT hiasan. Memang sama!

Menurut ibunya, kostum itu mengambil masa empat hari untuk disiapkan sepenuhnya dan dihasilkan menggunakan kotak.

Murid-Murid Lain Teruja Dengan Kostum Minecraft

Berdasarkan video yang dikongsikan, kelihatan murid-murid lain turut berasa teruja melihat kostum Minecraft itu.

Sebaik dia menghampiri bahagian depan dewan, ibunya telah membantu mengangkatnya naik ke atas pentas memandangkan sifat keras kostum itu membuatkan dia tidak boleh menaiki anak tangga.

Ibunya memaklumkan bahawa Hayden menerima hadiah saguhati dalam pertandingan tersebut.

“Walaupun kita dapat saguhati je, tak apa. Hayden masuk sebab nak asah bakat dan nak beranikan diri,” tulisnya pada video.

Orang Ramai Rasakan Murid Pakai Kostum Minecraft Patut Menang & Bukan Cuma Saguhati

Kreativiti dan usaha dalam menghasilkan kostum Minecraft itu sememangnya meraih pujian daripada orang ramai yang memenuhi ruangan komen.

Pengguna media sosial, termasuk seorang guru, turut mempersoalkan mengapa Hayden tidak muncul sebagai pemenang dan hanya diberikan hadiah saguhati.

“Saguhati? Yang ni la patut menang sebab lain dari yang lain. Ada kreativiti dan usaha sendiri,” kata seorang individu.

“Guru pun kena tengok perkembangan kartun anak-anak zaman sekarang. Kreatif sangat tapi saguhati. Jurinya pun,” ujar seorang lagi.

Seorang guru juga berkata bahawa murid di sekolahnya yang memakai kostum Minecraft telah menjadi juara setelah menerima markah tinggi kerana lebih kreatif berbanding yang lain.

Ada juga yang berpendapat Hayden pasti menang jika mengambil kira undian daripada murid-murid lain.

Ibunya berkata dia sememangnya menerima sorakan yang paling gempita berbanding peserta-peserta lain.

Seorang individu pula sempat berseloroh dengan berkata mungkin dia tidak menang kerana membawa TNT ke sekolah. Hehe.

Sumber: TikTok

