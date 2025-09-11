“Bapa Pun Cakap Jepun!” – Ramai Kagum Hafizah Raih 10A SPM & Fasih Berbahasa Jepun

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bukan mudah untuk menempa kejayaan sebagai pelajar cemerlang dalam kalangan murid-murid lain ketika di bangku persekolahan.

Namun dengan daya usaha yang cekal dan berterusan, tidak mustahil buat para pelajar untuk menerima kejayaan yang diimpikan.

Sama ada bersekolah harian, di asrama penuh, mahupun tahfiz, pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang pasti akan diberikan anugerah yang setimpal dari pihak sekolah.

Hafizah Raih 10A SPM, Terima Anugerah Tokoh Sahsiah Terpuji

Itulah yang dibuktikan oleh seorang alumni Maahad Tahfiz Integrasi Sains (MATIS) Madinatul Huffaz, Gombak apabila berjaya meraih kejayaan dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang lalu.

Menerusi perkongsian di TikTok (@tahfizmadinatulhuffaz), alumni Aina Afiqah Binti Sahipol Nizam telah menerima anugerah Tokoh Sahsiah Terpuji.

Dia yang merupakan alumni kohort Armada bagi yang telah menduduki SPM pada tahun 2024 menerima keputusan 10A (straight A’s) dalam peperiksaan tersebut.

Bukan itu sahaja, Aina juga telah dianugerahkan sebagai pelajar cemerlang bagi mata pelajaran Matematik dan Fizik. Dua subjek yang begitu sukar!

Hafizah Fasih Berbahasa Jepun, Bapanya Pun Sama!

Lebih menarik lagi, Hafizah itu ketika ditemu bual oleh pihak tahfiz telah berucap dalam bahasa Jepun.

Pertuturannya lancar dan tidak kedengaran kekok sama sekali, saling tidak ubah seperti warga Jepun sendiri.

Aina meluahkan rasa gembira dan kesyukuran kerana menerima anugerah itu serta berterima kasih kepada pihak sekolah dan guru-guru yang banyak membimbing.

Lebih mengejutkan apabila bapanya, Sahipol Nizam, yang berada di sebelah ketika itu turut fasih bertutur nihongo!

Sahipol telah mengucapkan tahniah kepada anak perempuannya itu dan mengungkapkan kegembiraan.

“Hari ini, sebagai ayah, saya berasa sangat gembira kerana dikurniakan seorang anak perempuan yang sangat cemerlang,” ujarnya dalam bahasa Jepun.

Kejayaan dan kemampuan berbahasa tambahan yang ditunjukkan oleh Aina menjadi bukti bahawa pelajar tahfiz berada di tahap yang sama, malah mungkin lebih tinggi berbanding pelajar di sekolah sains penuh.

Ramai Beri Pujian Pada Aina, Tertarik Anak-Beranak Lancar Berbahasa Jepun

Kehebatan Aina dalam pelajaran di samping pandai bertutur bahasa Jepun telah meraih perhatian orang ramai yang turut mengucapkan tahniah atas kejayaannya.

Mereka turut memuji ibu ayah yang semestinya berjaya melahirkan seorang anak yang hebat dan berharap agar anak-anak dikurniakan kejayaan sedemikian juga.

Seorang individu turut memuji Aina kerana telah membawa imej Islam yang sebenar.

“Tak bangga bila dia pandai cakap Jepun dan 10A sebab ramai macam ni, tapi bangga dengan gelaran Hafizah dan cara menjaga aurat. Anda hebat membawa imej Islam yang sebenar,” katanya.

Dalam pada itu, orang ramai turut tertarik dengan bapa Aina yang sama-sama lancar berbahasa Jepun.

“Anak cakap jepun rasa macam OK. Bila bapa dia pun cakap jepun terus wow! No wonder adik hebat!” kata seorang wanita.

Di ruangan komen, segelintir warganet mendakwa bahawa ibu kepada Aina sebenarnya merupakan seorang wanita Jepun dari Nagoya, manakala bapanya telah melanjutkan pelajaran di Jepun sekitar tahun 70-an.

Sumber: TikTok

MARA Utamakan Pelajar Cemerlang SPM Yang Hafaz Al-Quran

Seseorang yang mempelajari dan menghafaz Al-Quran sememangnya akan menerima pahala berlipat ganda, tetapi mereka juga diberi kelebihan dari segi pendidikan.

Sebelum ini, Pengerusi Majlis Amanah Rakyat (MARA) Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki, menjelaskan bahawa pelajar cemerlang SPM yang menghafaz Al-Quran akan diberi keutamaan bagi pengajian dalam bidang strategik profesional di luar negara.

Pelajar Huffaz yang layak menerima pembiayaan tersebut termasuklah daripada:

Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) Ulul Albab

Sekolah Berasrama Penuh (SBP)

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Maahad Tahfiz di bawah kerajaan negeri mahupun persendirian.

“Matlamatnya untuk negara melahirkan lebih ramai Huffaz profesional dalam pelbagai bidang strategik berkepentingan negara pada masa depan.

“Insya-Allah negara akan bertambah hebat sekiranya kepimpinan masa depan dalam pelbagai sektor, bidang profesional dan industri dipelopori dan diketuai oleh mereka yang menjiwai, memahami dan menghayati Al-Quran.

“Inilah yang dimaknai dengan konsep Ulul-Albab yang mendepani ummah terbilang (Khaira Ummah),” tulisnya.

Inisiatif itu juga selari dengan Dasar Tahfiz Negara seperti yang dihasratkan oleh Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

