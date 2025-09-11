“Abang Polis Pun Layan” – Gelagat Ibu Bawa Anak Tak Dengar Kata Ke Balai Polis Cuit Hati Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui setiap anak kecil mempunyai perwatakan dan sikapnya yang tersendiri. Ada yang sopan dan lemah lembut. Bagaimanapun, ada juga yang sedikit kasar serta susah mendengar kata ibu bapa.

Oleh disebabkan itu, adalah penting bagi penjaga mendidik anak-anak ini agar kelakuannya terkawal dari kecil sehinggalah ke alam dewasa. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Namun kadangkala, para ibu bapa sudah buntu nak buat apa agar anak sentiasa taat.

Ibu Bawa Anak Ke Balai Polis Kerana Tidak Dengar Cakap

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@nuridahafiez) apabila seorang wanita dikenali sebagai Ida berkongsi telatahnya dalam mendidik anak lelaki yang dikatakan sedikit nakal dan tidak mendengar cakap.

Disebabkan teguran di rumah masih tidak berjalan, Ida membuat keputusan untuk membawa si kecil ke balai polis sekitar Perak dan bergurau mahu menyerahkannya kepada pihak berkuasa.

Menerusi video perkongsian, kelihatan anak lelaki nombor dua itu sedang menangis ketakutan apabila dibawa ke balai.

“POV: Bila video polis AI dah tak jalan. Kita bawakan yang real,” kata Ida.

Setiba di pondok balai, anggota polis bertugas telah memberi kerjasama kepada Ida dan meminta ibu tersebut untuk meletakkan kenderaan di tepi.

Anak lelaki itu terus tidak senang duduk selepas berjumpa dengan anggota badan beruniform tersebut di depan mata selain meminta si ibu untuk berpatah balik ke rumah.

“Abang polis tanya ada buat salah apa? Laju je anak-anak jawab tak buat salah,” kongsi Ida.

Anak Rasa Insaf & Minta Maaf Kepada Ibu Selepas Dibawa Ke Balai Polis

Dalam satu lagi perkongsian, anggota polis turut meminta si kecil yang panik untuk meminta maaf kepada ibunya dan tidak lagi mengulangi kesalahan sama.

Berasa insaf dan menyesali perbuatannya, anak lelaki berkenaan terus mencium tangan Ida dan berjanji akan mendengar cakap ibu selepas ini.

“Bukan sengaja nak buat, kadang-kadang kita cakap (nak bawa ke polis) dia ingat tak berani. Sekali lalu masuk terus la,” kata wanita itu.

Tambah Ida lagi, anggota polis memang akan memberi kerjasama sekiranya membawa anak kecil ke balai kerana mereka tidak mendengar cakap ibu bapa. Jelasnya, ia adalah amaran manja buat anaknya.

Alhamdulillah setakat ini, Ida berkata anaknya itu masih menjaga tingkah laku.

Perkongsian ini nyata mendapat perhatian ramai selepas video ini meraih sebanyak 1.8 juta kali tontonan setakat artikel ini ditulis (11 September).

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Si Kecil Ditegur Terus Oleh Polis

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai terhibur dan memuji idea kreatif si ibu bagi menyedarkan anak tentang kesilapannya.

“Percayalah ni bukannya bagi trauma tetapi pengajaran yang kekal sampai ke tua,” kata seorang wanita.

Malah segelintir individu turut terinspirasi dengan hantaran ini dan berniat untuk melakukan perkara sama sekiranya anak terlalu degil.

“Boleh ke nak bawa pergi balai untuk tujuan macam ni? Kalau boleh saya pun nak bawa anak saya ni. Kuat drama tapi kuat melawan. Pening-pening,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ramai juga ibu bapa lain yang berkongsi tips yang dilakukan bagi mendidik anak.

“Bagus kak. Saya hari tu bawa anak pergi kubur kak,” kata seorang ayah.

Bapa Tukar Bilik Tidur Anak Jadi ‘Sel Penjara Peribadi’ Sebagai Pengajaran

Sebenarnya banyak lagi cara didikan ibu bapa yang tular dan mendapat perhatian ramai. Seperti sebelum ini, seorang bapa dikenali sebagai Vince dari California, Amerika Syarikat (AS) melakukan sesuatu di luar jangkaan terhadap anak perempuannya.

Si bapa telah bertindak menukar bilik tidur anaknya yang dikenali sebagai Nyla seolah-olah seperti sel penjara sebagai satu pengajaran akibat membuat hal sewaktu berada di sekolah.

“Anak perempuan saya ponteng kelas Matematik untuk kedua kali dengan dua rakannya. Jadi saya putuskan untuk menghukum dan akan tukar bilik tidur menjadi sel penjara peribadinya.

“Dia (Nyla) juga cuba untuk mencabar saya, sekarang saya kena tegas,” katanya.

Dalam masa sama, Vince juga telah mengeluarkan hampir kesemua barangan dari bilik tersebut termasuklah katil, kabinet, televisyen, rak buku dan sebagainya.

