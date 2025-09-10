“Mak Duduk Sebelah Masa Interview” – Majikan & HR Kongsi Kerenah Para Calon Kerja Ketika Sesi Temu Duga

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada ketika ini, mencari sesuatu pekerjaaan bukan sesuatu yang mudah. Terdapat pelbagai cabaran dan rintangan yang perlu dilalui oleh seseorang calon bagi menempatkan diri di sesebuah syarikat.

Kadangkala, ada juga segelintir individu yang hampir berjaya mendapatkan jawatan dipohon, namun nasib tidak menyebelahinya apabila mereka tidak melepasi sesi temu duga pada slot terakhir.

Kadangkala, ia berlaku disebabkan persaingan tinggi. Namun ada masanya, ia terjadi disebabkan kecuaian dan sikap calon itu sendiri.

Ragam Calon Pekerja Semasa Sesi Temu Duga Bersama Majikan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@luahanhrmy) apabila seorang wanita bertanya kepada orang ramai khususnya para majikan dan kakitangan HR (Sumber Manusia) tentang pengalaman yang mereka lalui sebelum ini sepanjang sesi temu duga bersama calon pekerja.

Seperti yang kita tahu, sesi temu duga itu mungkin merupakan antara detik seseorang berasa sangat gugup untuk berdepan dengan calon majikan. Mana tidaknya, sudah tentu semua individu mahu diterima dengan jawatan dipohon.

Oleh disebabkan itu, mereka mahu berikan yang terbaik semasa ditemu ramah.

“Cuba kongsi benda paling plot twist korang pernah lalui sebagai HR. Saya tak nak macam, calon lupa bawa resume. Saya nak yang rare macam, ‘Candidate datang interview bawa mak sekali’,” kata pengendali akaun tersebut.

Calon Ajak Ahli Keluarga & Kenalan Rapat Teman Semasa Sesi Temu Duga

Menerusi ruangan komen, rata-rata orang ramai dilihat memberikan pelbagai respon tentang pertanyaan tersebut.

Ramai yang berkata ahli keluarga, pasangan, dan sebagainya telah hadir sekali ke sesi temu duga dan duduk bersebelahan dengan calon semasa slot temu ramah bersama majikan.

“Calon bawa isteri, dua-dua masuk untuk sesi interview. Bila kita tanya soalan, nanti isteri dia bisik-bisik dekat suami dia lepas tu baru dia jawab,” kongsi seorang individu.

“Calon bawa mak. Mak masuk pejabat sekali. Kita terkedu tak tahu nak uruskan macam mana. Sebab kita ni bukan HR, disuruh pergi tolong je. Sekali kena marah dengan bos sebab bagi mak calon masuk pejabat tu,” kata seorang individu lagi.

Minta Ibu Jadi Wakil Untuk Hadiri Temu Duga

Secara logiknya, jika anda yang mahukan jawatan tersebut, andalah yang hadir ke sesi temu duga.

Tetapi lain pula kali ini apabila ada penjaga yang hadir ke sesi temu duga dijuadualkan bagi mewakili anaknya. Macam-macam hal.

“Interview untuk jawatan pembantu taska. Datang seorang makcik ni. Fikir-fikir okay jelah, sebab jawatan pembantu kan. Tengah-tengah interview baru dia bagi tahu. Rupanya datang wakil anak, anak tak dapat datang,” kata seorang wanita.

Sumber: Pexels

Ada Juga Calon Yang Ambil Kesempatan Untuk Menipu Majikan

Apabila mahu memulakan kerjaya baharu, sudah tentu anda mahu berikan tanggapan yang baik kepada kakitangan syarikat yang lain dan juga majikan.

Pun begitu, ada juga calon pekerja yang sempat mengambil kesempatan terhadap majikan bagi mengaut keuntungan semata-mata.

“Calon datang interview minta gaji RM5,000 kononnya dia saudara Managing Director (Pengarah Urusan) dekat situ tanpa dia tahu salah seorang penemuduga dua tu Managing Director yang dia maksudkan. Dia keluar je terus bos campak resume dia dalam tong sampah,” luah seorang pengguna TikTok.

Sumber: Malay Mail

Segelintir Calon Kerja Ada Masalah Dengan Resume

Antara perkara penting yang perlu disiapkan oleh setiap individu sebelum menghadiri sesi temu duga adalah dokumen penting berkaitan akademik termasuklah resume.

Namun masih ada yang cuai dalam bab itu.

“Saya pernah calon mohon kerja tapi bagi resume mak dia dekat saya. Saya tanya tak ada resume ke? Dia jawab tak ada tapi mak ada resume. Dah keliru siapa yang nak kerja di ke mak dia,” tanya seorang kakitangan HR.

“Minta calon sediakan resume untuk interview, tapi dia suruh kita buatkan resume untuk dia sebab dia tak pandai buat,” kongsi seorang majikan.

Sumber: TikTok (@luahanhrmy)

Tonton video penuh [DI SINI].

Tips Untuk Anda Yang ‘Last Minute’ Nak Pergi Interview Kerja

Kadangkala, ada juga kes apabila seseorang calon dihubungi pada minit terakhir sebelum temu duga pengambilan kerja dijalankan.

Jika berada dalam situasi tersebut, pasti anda akan berasa cuak kerana risau tidak dapat melakukan sesi interview dengan baik. Tetapi usah risau, di sini kami kongsikan beberapa tips yang boleh dipraktikkan sekiranya berdepan dengan situasi sedemikian. Antaranya:

Cari maklumat tentang alamat, visi, dan misi di laman web syarikat.

Layari media sosial syarikat untuk lihat aktiviti yang sering dijalankan pihak majikan.

Fokus terhadap kata kunci untuk jawatan yang dimohon.

Buat senarai soalan untuk ditanya kepada syarikat.

