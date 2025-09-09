[Video] Ramai Sebak Lihat Bapa Bermaskot Katak Dukung Anak Kecil Sambil Hiburkan Orang Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap individu pastinya mempunyai cabaran mereka tersendiri untuk mencari rezeki bagi menampung kos sara hidup serta keperluan keluarga tercinta.

Ada yang bertugas pada waktu pejabat, dan ada yang perlu bekerja hingga larut malam untuk meraih sumber pendapatan. Dalam sesetengah kes pula, ada ibu bapa terpaksa membawa anak kecil bersama kerana tiada orang bagi menjaga mereka.

Namun itulah pengorbanan para penjaga bagi membesarkan anak kecil di rumah. Bukan sahaja memenuhi keperluan mereka, malah sentiasa berada di sisi anak-anak sehingga besar.

Bapa Bermaskot Katak Gigih Cari Rezeki Sambil Jaga Anak

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila pengasas produk kosmetik Luvetta Beautee dikenali sebagai Scha Feeqa berkongsi suasana orang ramai di Pasar Malam Cameron Highlands, Brinchang.

Menerusi video perkongsian, kelihatan seorang lelaki bermaskot katak warna merah jambu sedang meronda di kawasan tersebut.

Perkara yang membuatkan situasi itu sebak adalah apabila lelaki bermaskot katak dilihat mendukung anak kecilnya ketika sedang menghiburkan orang ramai di sana.

Lebih mencuri perhatian adalah si kecil dilihat tidak meragam meskipun di kawasan terbuka itu. Bukan sahaja dihiburkan maskot katak berkenaan, malah anak lelaki itu juga sempat menari di khalayak ramai seolah-olah membantu si bapa mencari rezeki.

“Sumpah masa ni mami sebak sangat-sangat tengok di sebalik maskot katak ada seorang ayah yang hebat. Di saat kita rasa hidup kita susah, sebenarnya ada orang yang lebih susah daripada kita. Cuma kita je tak reti bersyukur,” luah Scha.

Harap Orang Ramai Beri Sumbangan Jika Terserempak Dengan Maskot Katak

Situasi menyentuh hati itu membuatkan wanita ini sedar bahawa pekerjaan yang sederhana juga boleh membawa kebahagiaan selagi mana insan tersayang berada di sisi.

“Bahagia je diorang walaupun dalam keadaan macam ni. Betul la orang kata bahagia itu sederhana,” ujar Scha.

Di akhir perkongsian, Scha berharap agar sesiapa yang mengunjungi pasar malam itu berkesempatan untuk menyokong dan membantu si bapa yang gigih berusaha mencari rezeki halal.

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Tersentuh Lihat Si Kecil Teman Bapa Cari Rezeki

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berasa sebak melihat situasi si bapa yang gigih mencari rezeki sambil menjaga anak.

“Sedih la tengok bawa anak kecil. Semoga dipermudahkan segala urusan dan murah rezeki selalu buat mereka yang tengah berjuang demi sesuap nasi,” kata seorang netizen.

Malah momen tersebut turut membuatkan segelintir individu berasa insaf dan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT pada ketika ini.

“Aku ni je lupa bersyukur dengan nikmat Allah selama ni. Padahal ada orang lain lagi struggle dengan hidup,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ramai juga dilihat mahu menghulurkan sumbangan dan membantu sekiranya terjumpa dengan maskot tersebut apabila mengunjungi pasar malam berkenaan.

“Tengah tahan air mata tetapi tidak mampu. Minggu depan naik Cameron Highlands harapnya terserempak la dengan abang ni. Bantu mana yang mampu,” kata seorang wanita.

Sumber: TikTok (@schafeeqaz)

Kanak-kanak Bermaskot Katak Minta Derma Di Parkir Pasar Raya

Sebelum ini, situasi lebih kurang sama turut tular di platform media sosial. Namun kali ini, seorang anak kecil yang dilihat memakai kostum katak bagi mencari rezeki sekitar kawasan parkir Pasaraya Lotus, Kota Bharu.

Perkara tersebut kemudiannya mendapat perhatian si perakam video dikenali sebagai Riz yang mana dia berasa kasihan melihat anak kecil itu terpaksa bekerja keras walaupun pada usia muda.

Tambah pula dengan bahang di parkir itu, Riz tidak dapat membayangkan kepenatan yang dilalui oleh si kecil sepanjang mengumpul wang derma dari orang ramai.

Sumber: TikTok (@riz_creative.dev)

