“Latihan Pascat” – Aksi Kucing Ikut Arahan, ‘Tolong’ Atuk Pasang Tali Buai Raih Pujian Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setiap pemilik kucing pasti selalu bercakap dengan haiwan peliharaan itu walaupun mungkin tidak diendahkan oleh mereka, kan?

Sebenarnya, ada yang percaya si bulus ini merupakan haiwan yang bijak dan boleh memahami ucapan manusia. Tapi banyak yang sengaja buat-buat tak tahu!

Namun terdapat juga sesetengah kucing yang sering mendengar kata tuan mereka, malah ada yang siap hulurkan bantuan seperti kucing yang digelar Bintang ini.

Baca Artikel Berkaitan: Kucing Bawa Balik ‘Hadiah’? Mungkin Sebagai Ucapan Tanda Terima Kasih

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Hiba Kucing Peliharaan Dah Pergi, Pakcik Ini Lepas Rindu Main Dengan Si Bulus Di Cat Cafe

Baca Artikel Berkaitan: “Yeah Atuk Dah Sampai!” – Ramai Teruja Lihat Kucing Cam Bunyi Enjin Motor Lelaki Ini

Kucing Tolong Atuk Tarik Tali Untuk Pasang Buai

Baru-baru ini, tular satu video di TikTok (@kerepekpisangsnow) yang menyaksikan telatah seekor kucing, Bintang, bersama tuannya yang digelar Atuk.

Kucing bercorak tuxedo putih hitam itu dilihat sedang membantu Atuk menarik tali nilon berwarna hijau dari atas pokok turun ke bawah.

Kelihatan Atuk menunjukkan satu tali sebelum digigit oleh Bintang yang kemudiannya membawanya ke bahagian lain di atas pokok.

Kedengaran juga Atuk beberapa kali memberi arahan agar si bulus menarik tali tersebut.

Mereka sebenarnya sedang memasang satu buai pada pokok tersebut. Memang nampak bersemangat betul Bintang tolong Atuk!

“Latihan Pascat untuk diserap jadi cucu kandung atuk,” tertulis pada ruangan kapsyen.

Sumber gambar: TikTok @kerepekpisangsnow

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Puji Bintang Pandai Tolong Atuk

Gelagat bijak Bintang mematuhi arahan sememangnya meraih pujian ramai sehingga memenuhi ruangan komen di video berkenaan.

“Muka last tu penuh dengan kebanggaan dan berlagak ye,” kata salah seorang daripada mereka.

Seorang individu turut mempersoalkan jika si bulus itu memang benar-benar faham apa yang Atuk suruh lakukan.

“Dia memang tahu apa yang Atuk suruh dia buat ke? Sebab macam faham dan sungguh-sungguh betul ni,” katanya.

Ada yang siap berseloroh hanya nama Bintang sahaja yang akan tercatat dalam geran rumah Atuk!

Di samping itu, orang ramai turut membandingkan aksi si bulus tuxedo itu dengan kucing masing-masing di rumah yang cuma pandai makan dan tidur.

“Kenapa saya punya (kucing) macam tak ada sel berhubung?” seloroh seorang pengguna media sosial.

Sumber: TikTok

Tular Beberapa Video Kucing Pandai Dapatkan Apa Yang Mereka Mahu

Kebijaksanaan kucing dalam berkomunikasi dengan manusia sebenarnya tidak boleh disangkal lagi.

Sebelum ini, satu video tular juga di TikTok menyaksikan seekor kucing jalanan yang pandai mengajak seorang individu mengekorinya untuk menunjukkan bahawa bekas makanannya telah kosong.

Malah, satu lagi si bulus seolah-olah menunggu bantuan manusia untuk menaiki lif dipercayai agar dapat pulang ke rumah.

Seekor kucing peliharaan lain pula bijak membuka pintu peti sejuk untuk duduk di dalamnya agar berasa lebih dingin.

Sama ada bagi kelangsungan hidup ataupun keselesaan, si bulus seolah-olah berupaya untuk menyatakan kehendak mereka kepada manusia.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Kucing Minta Lelaki Ini Untuk Ekorinya, Rupanya Nak ‘Mengadu’ Sesuatu

Baca Artikel Berkaitan: “Satu Kerja Kena Berhenti Setiap Aras” – Aksi Kucing Naik Lif Nak Balik Rumah Raih Perhatian Ramai

Baca Artikel Berkaitan: “Letak Child Lock Kak” – Orang Ramai Puji Kucing Bijak Buka Pintu Ais Untuk Lepak Di Dalam

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.