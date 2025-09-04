[Video] Kanak-kanak Lelaki Cedera Selepas Diserang Anjing Ketika Bermain Basikal

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kes melibatkan anjing liar yang mengganggu masyarakat setempat dilihat semakin membimbangkan. Sesetengah daripadanya terlampau ganas sehingga menyebabkan kecederaan kepada seseorang.

Seperti satu insiden pada 1 Mac 2025, seorang kanak-kanak lelaki berusia empat tahun dilaporkan parah akibat digigit sekumpulan anjing di Langkawi.

Dalam insiden di Kampung Dede Sungai Menghulu itu, kanak-kanak berkenaan mengalami kecederaan di kepala, badan dan kaki akibat digigit haiwan sebelum berjaya diselamatkan oleh orang awam yang berada berdekatan.

Difahamkan kejadian berlaku ketika kanak-kanak berkenaan sedang bermain berhampiran rumahnya.

Kanak-kanak Lelaki Kena Serang Dengan Anjing Hingga Luka Teruk

Terbaharu, tular satu hantaran di laman Facebook Mohd Firdaus Md Isa, menyaksikan situasi cemas yang berlaku di Taman Megah, Cheras semalam (3 September).

Menerusi video perkongsian, kelihatan seorang kanak-kanak lelaki diserang seekor anjing ketika dia sedang bermain basikal di kawasan rumahnya itu. Dalam klip sama, kedengaran anak lelaki itu menjerit semasa bergelut untuk melepaskan diri.

Dalam pada itu, seorang penunggang motosikal yang berada di tempat kejadian turut cuba menyelamatkan mangsa dengan menghalakan kayu besar kepada anjing berkenaan. Selepas seketika, anjing itu akhirnya melepaskan kanak-kanak tersebut dari gigitannya.

Si kecil yang sedang panik dan kesakitan pada ketika itu kemudiannya melarikan diri dari anjing tersebut.

Bagaimanapun, serangan yang terlampau agresif telah menyebabkan kecederaan yang teruk pada bahagian kepala.

Menerusi satu foto lain dikongsi, kelihatan terdapat beberapa kesan luka yang dalam di atas kepala selain banyak darah berlumuran.

Sumber: Facebook Mohd Firdaus Md Isa

Kanak-kanak Sedang Terima Rawatan Di Hospital

Dalam perkembangan terkini, Mohd Firdaus berkata mangsa telah dikejarkan ke Hospital Kajang bagi mendapatkan rawatan selain imbasan CT (CT scan).

Sumber: Facebook Mohd Firdaus Md Isa

Anjing Dipercayai Bertuan Sudah Ditangkap

Dakwanya, anjing terbabit pula telah ditangkap dan laporan polis serta Majlis Perbandaran Kajang (MPKJ) sudah dilakukan.

Jelas lelaki itu lagi, anjing tersebut dipercayai bukan anjing jalanan sebaliknya mempunyai tuan dari kawasan rumah yang sama memandangkan ia dipakaikan rantai pada lehernya.

Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Kajang, Asisten Komisioner Naazron Abdul Yusof ketika dihubungi berkata pihaknya tidak menerima laporan berhubung insiden itu setakat ini, lapor Harian Metro.

Sumber: Facebook Mohd Firdaus Md Isa

Orang Ramai Bimbang Dengan Keadaan Si Kecil Selepas Digigit Anjing

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai meluahkan rasa bimbang dengan keadaan si kecil yang digigit anjing itu.

“Allahuakbar macam mana keadaan budak tu? Teruk sangat kena gigit. Sape punya anjing ni b*rua betul,” kata seorang netizen.

Malah ramai juga menasihati ibu bapa mangsa untuk mengambil tindakan tegas terhadap pemilik anjing berkenaan.

“Anjing bertuan tu. Tolong cari dan saman. Pastikan dia tanggung semua kos perubatan,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, ramai juga berasa bimbang gigitan anjing itu membawa kepada virus berbahaya.

“Allahuakbar, takutnya anjing menyerang macam ni. Dah la kuman rabies tu bawa maut,” kata seorang pengguna Facebook.

Sumber: Facebook Mohd Firadus Md Isa

