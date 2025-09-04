“Semua Lelaki Kan?” – Ramai Terhibur Situasi Kelam-Kabut Dalam Kereta Akibat Ular Di Luar Tingkap
Ular itu dilihat duduk di bawah pelindung hujan pada tingkap kereta, sebelum menjalar ke hadapan dan dipercayai masuk ke dalam bahagian bonet.
Haiwan yang tersesat di atas kenderaan bukanlah isu yang jarang berlaku lagi. Seperti yang selalu terjadi, orang ramai pernah menemukan kucing yang duduk di kawasan enjin dan tayar kereta.
Namun selain kucing, terdapat juga monyet, tupai malah ular yang memerlukan bantuan pihak berkuasa untuk dialihkan.
Seperti sebelum ini, seorang individu menyedari terdapat surat yang ditinggalkan pada cermin kereta, meminta dia menghubungi pihak bomba kerana terdapat ular sawa yang masuk ke bahagian bonet.
Sekumpulan Lelaki Menjerit Kerana Ada Ular Di Luar Tingkap Kereta
Dalam satu kes baharu, tular satu video yang dimuat naik di TikTok (@qrdhawi) yang merakam bunyi teriakan dan suara kelam-kabut beberapa lelaki di dalam sebuah kereta akibat kehadiran seekor ular.
Kelihatan ular tersebut sedang berada di luar tingkap kereta pada bahagian pemandu.
Dia dilihat duduk di bawah pelindung hujan pada tingkap tersebut sambil kepalanya menjalar ke bawah dan ke atas.
Melihat kepada corak pada badannya, dipercayai ia merupakan sejenis ular sawa, namun saiznya agak kecil iaitu sekitar dua meter.
Seorang Lelaki Cadangkan Terus Bawa Kereta Ke APM
Dalam situasi tersebut, kedengaran sekumpulan lelaki yang berada di dalam kenderaan itu saling berteriakan dan bertanya apakah yang perlu mereka lakukan.
Dalam masa sama, terdengar suara yang meminta mereka agar kekal bertenang dan tidak panik.
Salah seorang daripada mereka turut berkata agar kenderaan itu terus dipandu ke pejabat Angkatan Pertahanan Awam (APM). Ketika itu, kereta tersebut sedang berhenti di lampu isyarat merah.
Video yang tular itu telah menarik perhatian ramai orang sehingga meraih 2.4 juta tontonan dengan 164 ribu tanda suka setakat artikel ini ditulis.
@qrdhawi tolonggg abang bombaaaa🚒🚨 #fyp #trending #foryou ♬ original sound – Aida Razak
Ular Dipercayai Masuk Ke Bahagian Bonet Kereta
Dalam satu video lain yang dikongsikan, kelihatan kereta tersebut telah dipandu setelah lampu isyarat bertukar hijau.
Mungkin akibat pergerakan itu, ular berkenaan dilihat menjalar ke bahagian hadapan kereta sebelum dipercayai masuk ke bahagian bonet.
Pemandu kereta juga telah menghentikan kenderaan di tepi jalan, namun tidak pasti apakah yang berlaku selepas itu dan bagaimanakah ular itu dapat disingkirkan.
@qrdhawi Replying to @هانا tolong panggil wonder pets😭😭#fyp #fypage ♬ bunyi asal – Geng Dikir Official (G.D.O)
Ramai Terhibur Dengar Sekumpulan Lelaki Kelam-Kabut Akibat Ular
Menjenguk ke ruangan komen, orang ramai berasa terhibur dengan keadaan kelam-kabut itu memandangkan kesemua yang berada di dalam kereta ketika itu ialah lelaki.
Ada juga yang berseloroh agar mereka membuka tingkap untuk ‘berbincang’ dengan ular tersebut. Tapi korang jangan buat betul-betul pula tau!
Seorang individu pula berkata dia berasa takut dengan kehadiran lipas di dalam kereta, apatah lagi jika dipertemukan dengan ular.
Dalam masa sama, seorang wanita turut menceritakan pengalaman berhadapan perkara sama.
“Terus cari balai bomba, jaraknya tersangatlah jauh. Seram betul, bawa kereta pun time tu dah tak boleh nak fokus,” katanya.
Hubungi Pihak Berkuasa Jika Ternampak Ular
Memandangkan negara kita masih di kelilingi kawasan hutan tropika yang luas, tidak aneh jika anda ternampak ular.
Namun apabila berdepan situasi ini, jangan berani-berani cuba mengambil tindakan sendiri memandangkan ular merupakan haiwan berbahaya yang boleh membelit atau mematuk mangsanya.
Sebaliknya, segera hubungi pihak berkuasa seperti di bawah untuk membuat laporan:
- Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)
- Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia
- Unit Kawalan Haiwan Majlis Perbandaran
- Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (Perhilitan)
Jika ular masuk ke dalam rumah pula, pihak bomba sebelum ini memberi saranan kepada orang ramai agar menyediakan semburan Baygon untuk disembur kepadanya.
