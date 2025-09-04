“Friendship Goals” – Momen Sekumpulan Pakcik Sambut Birthday Di Medan Selera Buat Ramai Tersentuh

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Segelintir masyarakat di luar sana berpendapat ulang tahun kelahiran bukanlah satu perkara yang besar dan tidak mahu menyambutnya secara besar-besaran.

Namun kami percaya, pasti ada masa di mana terdetiknya perasaan bagi meraikan hari istimewa itu dengan insan tersayang. Ada yang memilih untuk menyambutnya dengan ahli keluarga atau pun dengan rakan-rakan.

Pun begitu, tidak semua yang berpeluang melakukan perkara tersebut bersama-sama disebabkan jadual sibuk dan sebagainya.

Sekumpulan Pakcik Sambut Ulang Tahun Di Food Court

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@sykwkkie) apabila seorang lelaki berkongsi momen menyentuh hati yang berlaku di medan selera MBSJ, SS19.

Menerusi video tersebut kelihatan sekumpulan pakcik sedang menyambut ulang tahun kelahiran salah seorang daripada mereka di sana.

Perkara yang membuatkan situasi tersebut sebak adalah walaupun sudah lanjut usia, namun mereka masih mencari masa untuk satu sama lain dan meraikan hari istimewa itu bersama.

Pakai Baju Formal & Segak Bagi Rai Birthday Rakan

Bukan sekadar ucapan, malah terdapat juga sebiji kek birthday turut disediakan. Lebih mencuri perhatian adalah setiap daripada mereka memakai baju yang sopan dan formal dan kelihatan segak bagi menyambut hari rakannya itu.

Dalam masa sama, setiap rakan yang hadir pada malam itu dilihat gembira sejurus membacakan doa ucapan buat ‘birthday boy’.

“Rasa terharu sangat. Sambutan simple je dengan kawan-kawan pada umur macam tu. Bukan pasal tempat, tapi pasal orang yang bersama kita dan ingatan tu.

“Happy birthday pakcik. Agaknya aku akan rasa benda ni tak? Allah saja yang tahu,” kata pemilik video di ruangan kapsyen.

Jelasnya lagi, ramai pengunjung medan selera turut tidak melepaskan peluang untuk mengucapkan selamat hari lahir buat pakcik berkenaan.

Walaupun nampak simple, tapi tidak ramai di antara kita yang berkesempatan untuk rapat dengan rakan sehingga sudah lanjut usia dan meluangkan masa bersama seperti itu. Precious moment✨.

Orang Ramai Terharu Lihat Pakcik Sambut Hari Jadi Bersama Di Medan Selera

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai tersentuh serta teruja melihat hubungan persahabatan tersebut.

“Diorang insan yang hebat. Lepas susah payah nak membesar dulu, sekarang masa untuk cari kebahagiaan sendiri. Kenangan tu takkan hilang. Semoga Allah SWT sentiasa rahmati orang-orang baik,” kata seorang individu.

“Comelnya tengok friendship macam ni. Tapi kita tak ada kawan dah. Sekarang kawan dengan suami dan anak je,” tambah seorang lagi wanita.

Malah seorang individu yang mendakwa dia anak kepada pakcik itu turut berasa bersyukur kerana si bapa dapat meluangkan masa bersama rakannya.

“Tu ayah saya. Sangat happy tengok dia sambut hari jadi dengan kawan-kawan. Benda simple macam ni dah cukup bermakna,” ujar anak berkenaan.

Sementara itu, ada juga individu yang berkata medan selera itu sudah menjadi port melepak bagi golongan warga emas.

“Macam dekat Subang SS19. Dekat situ warga emas suka lepak dinner malam-malam. Uncle dah pencen ni suka lepak sini macam dulu, diorang kerja ada pangkat hebat-hebat,” kata seorang pengguna TikTok.

Sumber: TikTok (@sykwkkie)

