“Bila Tarikh Hari Malaysia?” – Soalan Pengesahan Untuk Beli Tiket Konsert NCT Raih Pujian Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Boleh dikatakan setiap kali tibanya waktu pembelian tiket ke konsert-konsert terkenal, pasti timbul isu scalper dan bot automatik yang membeli tiket dalam jumlah banyak.

Keadaan ini sehingga menyebabkan mereka yang benar-benar meminati suatu kumpulan gagal mendapatkan tiket konsert.

Malah, lebih mengecewakan lagi apabila tiket konsert habis disambar atau dijual semula kepada orang luar sehingga ramai rakyat Malaysia tidak berpeluang memilikinya.

Baca Artikel Berkaitan: ‘Scalper’ Jual Tiket Konsert Taylor Swift Di Singapura Sehingga Cecah RM40,000

Baca Artikel Berkaitan: Tiket Coldplay Sudah Mula Dijual Semula Oleh ‘Ulat Tiket’ Setelah Pra-Jualan CIMB

Baca Artikel Berkaitan: Penjualan Semula Tiket Konsert Boleh Dikenakan Tindakan Undang-undang Atau Tidak? Ini Jawapannya

Live Nation Tanya Tarikh Hari Malaysia Untuk Pengesahan Pembelian Tiket NCT

Dalam mengekang isu ini, syarikat acara Live Nation yang merupakan penganjur bagi konsert kumpulan K-pop NCT Dream, ‘The Dream Show 4: Dream The Future’, yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur pada 13 dan 14 Disember ini telah tampil dengan satu kaedah unik.

Kaedah ini digunakan untuk penjualan tiket pra-jualan yang dibuka semalam (3 September) dan tiket umum bermula hari ini (4 September).

Menerusi perkongsian di akaun TikTok servis pembelian tiket (@seezni.id), kaedah yang digunakan oleh Live Nation adalah dengan bertanya soalan bagi tujuan pengesahan yang pasti boleh dijawab oleh rakyat Malaysia.

Melihat pada video, salah satu soalan yang ditanya adalah bilakah tarikh Hari Malaysia yang disertakan dengan empat pilihan jawapan.

“Bagi memastikan pengalaman yang adil untuk semua dan mengelak bot automatik, sila selesaikan kuiz pengesahan ringkas. Anda perlu menjawab soalan dengan betul dalam tempoh masa yang ditetapkan.

“Menjawab dengan salah atau tempoh masa tamat akan menyebabkan sekatan sementara dan anda harus bermula dari awal,” tertera pada arahan pengesahan tersebut.

Tonton video penuh [DI SINI].

Selesaikan Puzzle Tugu Negara Untuk Pengesahan Pembelian Tiket Presale

Dalam satu hantaran lain, pengesahan bagi pembelian tiket pra-jualan pula berbeza yang mana pembeli tiket perlu menyusun gambar puzzle Tugu Negara.

Mungkin ramai yang menganggap menyusun gambar itu senang sahaja, namun buat mereka yang tidak pernah melihat Tugu Negara, pasti akan mengambil lebih masa untuk menyelesaikannya atau melakukan carian di Google.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Kagum Dengan Kaedah Pengesahan Oleh Live Nation

Tindakan yang diambil oleh Live Nation sememangnya menerima pujian rata-rata warganet dari Malaysia.

“Syukur sangat penganjur mengutamakan peminat warga Malaysia dulu,” kata seorang individu.

Mereka juga menyatakan bahawa ramai peminat NCT dalam kalangan rakyat Malaysia (digelar myzen) telah berjaya mendapatkan tiket ke konsert tersebut.

Seorang pengguna media sosial merasakan soalan tentang bilakah tarikh Hari Malaysia adalah langkah yang bijak memandangkan warganegara luar mungkin keliru dengan tarikh Hari Kemerdekaan.

Beberapa individu turut berkongsi bahawa mereka menerima soalan yang berbeza bagi proses pengesahan tersebut, antaranya tentang bunga kebangsaan Malaysia dan lagu debut NCT Dream.

Di samping itu, orang ramai siap mencadangkan penambahbaikan agar soalan yang lebih sukar ditanya bagi konsert-konsert yang akan datang sebagai usaha membendung scalper dan bot.

“Mohon EXO nanti ada tiga kali pengesahan, rukun negara, tugu negara dan decode RAHMAN,” seloroh seorang individu.

Sumber: TikTok

Baca Artikel Berkaitan: “Kami Dah OTW Naik Avanza” – Peminat Kongsi Keterujaan Untuk Hadir Ke Konsert Inteam

Baca Artikel Berkaitan: “Tu Kan Sitting Zone?” – Wanita Berdiri Di Konsert Hingga Halang View Orang Lain Raih Pelbagai Reaksi

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Individu Kongsi Barang Terlarang Yang Dibawa Ke Konsert, Siap Ada Roti Buku & Limau Mandarin!

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.