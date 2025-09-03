“Dalam Seluar Ada Apa” – Ibu Berang Lelaki Selamba Hantar Mesej Lucah Pada Anak

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang anda tahu, gajet canggih bukan sahaja digunakan oleh orang dewasa malah ia sudah meluas hingga ke golongan pelajar dan kanak-kanak.

Contohnya sebagai medium pembelajaran, mengikuti kelas online atau pun hiburan seperti bermain game. Namun teknologi ini juga mempunyai pros dan cons tersendiri.

Buat anak kecil, risiko bermain dengan telefon bimbit atau melayari internet adalah berhubung dengan orang tidak dikenali yang mempunyai niat jahat terhadap diri sendiri.

Anak Perempuan Terima Mesej Lucah Dari Permainan Online

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Ain mendedahkan mesej diterima oleh anak perempuannya, Nia sewaktu melayari permainan atas talian.

Tidak seperti situasi normal, seorang remaja lelaki telah menghantar mesej berbaur lucah kepada si anak melalui permainan tersebut. Pada awalnya, lelaki itu dilihat meminta nombor telefon sebelum bertanya sesuatu yang agak pelik.

“Pernah noty ke?” tanya lelaki berkenaan kepada Nia.

Namun anak Ain dilihat seolah-olah itu tidak memahami pertanyaan tersebut. Tidak terhenti di situ, lelaki terbabit kemudiannya bertanya soalan yang sangat sensitif iaitu, “Adik dekat bawah ada lubang ke?”

Sejurus selepas itu, lelaki berkenaan bertanya lagi, “Dalam seluar ada apa?”

Sumber: Threads

Ibu Nasihat Penjaga Pantau Aktiviti Anak Semasa Bermain Telefon

Berang dengan situasi tersebut, Ain menasihati orang ramai khususnya ibu bapa agar sentiasa memerhati pergerakan anak semasa bermain game online.

“Tolong la ya adik-adik, anak korang tu. Nak main game, main je la. Jangan nak gatal-gatal k*nt*l chat orang. Nasib baik la anak aku bagi tahu ada orang chat dia benda pelik-pelik. Tolong jaga adab sikit.

Tambah Ain, dia sentiasa memantau anaknya setiap kali bermain dengan telefon, malah memberi keizinan untuk menggunakan gajet tersebut pada waktu tertentu sahaja.

“Aku bagi dia main pun masa dia minta izin sahaja. Kalau tak memang tak akan bagi dan aku sentiasa awasi dia main telefon,” kata Ain.

Jelas ibu itu lagi, kadangkala si ayah akan bermain dengan anak perempuannya namun disebabkan terlalu sibuk pada ketika itu, dia tidak dapat memantau mesej lucah diterima.

Sumber: Threads

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Mesej Lucah Diterima Di Game Online

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai meluahkan rasa berang dengan sikap individu yang melakukan gangguan seksual terhadap anak Ain.

“Kau memang ada hak untuk marah. Lebih baik untuk kongkong daripada biarkan anak jatuh ke tangan orang tidak dikenali,” kata seorang pengguna Threads.

Malah ramai juga mendakwa perkara tersebut sering kali berlaku apabila ruangan mesej ditetapkan public (umum).

“Chat public dekat ML (Mobile Legend) memang pelik dan bahaya. Lagi-lagi chat dengan orang yang tak kenal. Dekat situ memang ramai yang tak betul. Tapi kalau sampai tahap macam ni minta nombor la nak noty la, jaga-jaga diri Kalau jumpa orang random di mana-mana platform selain ML,” ujar seorang individu.

Sementara itu, segelintir individu turut berkongsi tips agar tidak dikacau semasa bermain permainan atas talian.

“Satu je jangan letak dp (display picture) sendiri. Dalam chat ML gila orang. Ini syarat paling ketat bagi orang yang dah lama main online game. Jangan pakai dp sendiri. Satu lagi (tentang) nama.

“Dari nama orang boleh dapat macam-macam maklumat. Tukar nama. Aku nasihat sebab aku main online game lebih dari 20 tahun dah,” kata seorang lelaki.

Sumber: Threads (ainnajiha_ii)

Baca Artikel Berkaitan: Lelaki Ini Dedah Masyarakat Kurang Cakna Kes Jenayah ‘Child Grooming’, Anggap Sekadar Jenaka

Peguam Kongsi Hukuman Jika Hantar Mesej Lucah

Sebelum ini, seorang influencer dan peguam dikenali sebagai Lawyer Gandhi menerusi satu hantaran di akaun TikTok miliknya berkata menghantar mesej lucah merupakan satu kesalahan yang boleh dikenakan hukuman.

Untuk info, kesalahan itu berada di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Sumber: Freepik

Jelas Gandhi, individu yang disabitkan kesalahan menghantar mesej lucah boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 atau penjara sehingga satu tahun.

Tambah Gandhi lagi, hukuman lebih berat akan dikenakan sekiranya mesej berkenaan dihantar kepada kanak-kanak atau individu di bawah umur 18 tahun.

Kata beliau, bagi kes terbabit pula, ia merupakan kesalahan di bawah Akta kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017.

Baca Artikel Berkaitan: “Fikir Dulu Sebelum Send!” – Peguam Dedah Hantar Mesej Lucah Boleh Dipenjara [Video]

Baca Artikel Berkaitan: Penganiayaan Seksual Kanak-Kanak Dijana Guna Deepfake AI, Sebabkan Ketagihan Di Kalangan Remaja – PDRM

Baca Artikel Berkaitan: Kes Guru Hantar Link Lucah: KPM Tak Kompromi Dengan Salah Laku Seksual

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.