”Punca Banyak Masalah”- Ramai Teruja Lihat Oyen Join Raptai Perarakan Merdeka

Seperti tahun- tahun sebelum ini, satu perarakan akan diadakan pada 31 Ogos ini sempena menyambut hari kemerdekaan negara, kali ini di Putrajaya.

Sebagai persediaan, raptai perarakan selama tiga hari telah dijalankan mulai Rabu (27 Ogos) sehingga hari ini (29 Ogos).

Dalam pada itu, orang ramai turut yang berada di kawasan berdekatan berkesempatan untuk bersama-sama menyaksikan raptai tersebut.

Oyen Buat Kemunculan Di Raptai Perarakan Merdeka Dengan APM

Kalau sebelum ini ramai yang ternanti-nantikan ketibaan unit K9 dari pasukan Polis Diraja Malaysia (PDRM).

Menerusi video yang tular di beberapa akaun TikTok, seekor haiwan yang sering kali disifatkan sebagai ‘musuh’ anjing pula yang mencuri perhatian!

Melihat kepada video tersebut, kelihatan seekor kucing berwarna jingga menaiki bot Jabatan Angkatan Pertahanan Awam (APM) yang merupakan sebahagian daripada perarakan kemerdekaan.

Si Oyen yang dipakaikan harness manja di samping seorang anggota di atas bot tersebut dan beberapa kali mengiau. Siap minta dipeluk lagi!

Dalam satu video lain pula, si bulus itu kelihatan cuba untuk berjalan ke hujung bot berkenaan. Mujur sempat ditarik oleh anggota terbabit. Nakal ye.

Orang Ramai Berseloroh Kehadiran Oyen Di Perarakan Kerana Banyak Buat Hal

Menjenguk ke ruangan komen, orang ramai sememangnya tertarik dengan kehadiran si bulus di raptai perarakan tersebut.

Mereka berkata Oyen menjadi sebahagian daripada perarakan merdeka kerana merupakan punca kepada banyak masalah!

“Nasiblah dik, banyak buat hal tu terus jadi duta,” kata seorang pengguna media sosial.

”Ini mesti yang diselamatkan, bukan yang menyelamat. Sangkut atas pokok. Tak pun masa baby sangkut dalam paip,” ujar seorang lagi.

Ada juga yang berseloroh jika Oyen bertugas di unit yang membantu untuk mencari kucing hilang.

Seorang individu juga berharap agar Oyen kekal bersemangat untuk meneruskan perarakan itu sehingga ke hari sambutan hari merdeka nanti.

”Ada lagi tiga hari harap Oyen tak mood swing la ye. Takut sampai 31 hari bulan nanti tak nak naik bot,” katanya.

4 Spot Terbaik Untuk Saksikan Perarakan Kemerdekaan

Jika anda bercadang untuk menyaksikan perarakan hari kebangsaan di Dataran Putrajaya pada Ahad ini, jangan lupa untuk hadir seawal mungkin untuk elak daripada tersangkut dalam kesesakan.

Di samping itu, di sini kami kongsikan empat spot terbaik untuk lihat perarakan tersebut iaitu:

Istana Kehakiman

Perbadanan Putrajaya

Tepi Tasik Masjid Besi

Monumen Alaf Bar

Namun kesemua tempat ini sudah tentu akan dipenuhi pengunjung. Malah sebelum ini, ada yang siap berkhemah 12 jam sebelum di Istana Kehakiman untuk ‘cop’ tempat!

Sekadar perkongsian, ini antara lima tumpuan yang menerima perhatian ramai ketika perarakan Hari Kebangsaan 2023:

Abang bomba

Anjing penyelamat bomba, Frankie

Pertunjukkan jet pesawat pejuang TUDM

Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri mencemar dulu

Pelompat motosikal wanita

