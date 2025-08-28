“Ni Baru Function!” – Bridesmaid Dukung Pengantin Untuk Elak Busana Kena Tanah Lecak Raih Pujian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pasti ramai bersetuju bagi setiap pasangan di luar sana, antara momen yang paling ditunggu-tunggu adalah semasa majlis pernikahan berlangsung. Mana tidaknya selepas merancang lama dengan penuh teliti, sudah tentu pasangan mempelai mahu meraikan hari mereka itu.

Namun kadangkala ada sahaja perkara tidak terduga yang boleh merosakkan hari istimewa tersebut meskipun segala persiapan sudah disediakan.

Antara contoh mudah adalah hujan lebat hingga tidak boleh melakukan penggambaran outdoor, pihak katering tidak munculkan diri, tetamu melebihi kapasiti dianggarkan, baju nikah terkena kesan kotor dan banyak lagi.

Bridesmaid Bantu Dukung Pengantin Agar Busana Tidak Kotor

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@hanaamely) apabila seorang wanita dikenali sebagai Hana berkongsi momen sebelum majlis pernikahan rakannya berlangsung.

Kebiasaannya, kumpulan bridesmaid akan mengiringi dan berjalan di sisi pengantin semasa hari istimewa tersebut. Namun lain pula yang berlaku pada waktu itu apabila Hana dilihat mendukung rakannya turun daripada rumah kampung yang bertangga.

Menurut bridesmaid itu, tangga rumah berkenaan adalah curam dan menyebabkan si pengantin sukar menuruninya dengan baju yang agak ketat di bahagian bawah.

Kain busana tersebut juga dikatakan panjang dan meleret sehingga mencecah lantai. Oleh disebabkan tidak mahu pakaian serba putih itu kotor, jadi Hana membuat keputusan untuk mendukung rakan baiknya.

Dukung Hingga Ke Kereta Untuk Elak Baju Pengantin Terkena Tanah Lecak

Bukan sahaja menuruni tangga, malah Hana juga dilihat mengangkat si pengantin sehinggalah sampai ke kereta.

Jelas wanita berkenaan, tanah di rumah dalam keadaan lecak yang mana ia boleh mengotorkan baju pengantin sekiranya tidak berhati-hati.

Meskipun situasi agak riuh dan kelam-kabut, tetapi syukur pengantin perempuan itu selamat sampai ke kenderaan tanpa sebarang kekotoran melekat pada pakaiannya.

“Kalau nak upah bridesmaids sila pm (mesej) kami ya,” seloroh Hana di ruangan kapsyen.

Ramai Cuit Hati Lihat Telatah Si Rakan Yang Dukung Pengantin

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai terhibur dan berseloroh melihat gelagat kumpulan rakan tersebut semasa hari pernikahan itu.

“Kalau aku macam ni kena angkat pakai forklift sebab berat berlebihan,” kata seorang netizen.

“Astaghfirullahaladzim, struggle betul. Pengantin lelaki jangan cemburu eh bridesmaid dapat dukung pengantin perempuan dulu,” jenaka seorang wanita.

Malah ramai juga memuji Hana kerana sanggup mendukung rakan kerana risau baju pernikahan kotor.

“Ni kalau kawan aku buat macam ni, aku ingat sampai mati pengorbanan kau weh. Kau betul-betul kawan syurga,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ramai berpendapat bahawa ia adalah satu momen yang manis antara kumpulan sahabat tersebut.

“Comelnya! Sudah tentu satu momen yang pasti akan diingati,” kata seorang warganet.

Tugas-tugas Sebagai Seorang Bridesmaid Kepada Pengantin

Seperti yang kita tahu, sesetengah pengantin di luar sana akan memilih beberapa individu dalam kalangan ahli keluarga atau rakan-rakan sebagai bridesmaid ketika majlis perkahwinan mereka.

Namun ramai yang salah anggap tentang tugas seorang bridesmaid dan hanya duduk goyang kaki semasa hari penting itu berlangsung.

Sekiranya ada perkara tidak berjalan lancar seperti yang dirancang, ia boleh membuatkan pasangan mempelai berasa ‘moody’.

Sebelum ini, seorang wanita telah berkongsi beberapa perkara yang dilakukannya apabila dipilih sebagai bridesmaid kepada rakannya. Antaranya:

Menjaga telefon pengantin.

Bawakan tisu atau kain untuk lap muka pengantin ketika sesi bergambar di kawasan terbuka supaya makeup pada muka tidak rosak.

Mengipas pengantin supaya mereka tidak terlalu berpeluh hingga boleh merosakan makeup.

Membawa sandal untuk pengantin jika mereka sudah sakit kaki memakai kasut tumit tinggi.

Layankan segala permintaan pengantin kerana mereka adalah ‘raja sehari’.

Ikhlaskan segala perkara yang dilakukan untuk membuatkan pengantin berasa gembira pada hari istimewa mereka.

Kepada bakal bridesmaid, take note!

