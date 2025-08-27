“Tak Masuk Akal, Saya Penat” – Pelajar Dakwa Kuliah Universiti 6-7 Sesi Sehari Terlampau Padat

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Ramai di kalangan anak-anak yang bersemangat untuk memasuki alam pengajian tinggi bagi menceburi bidang mereka minati selama ini.

Bukan sahaja didedahkan dengan ilmu baharu, malah mereka juga akan merasai pengalaman dan persekitaran yang dikatakan sama sekali berbeza dengan persekolahan.

Pun begitu, ada juga segelintir pelajar yang mengeluh dengan kehidupan di institusi tinggi kerana didakwa terlampau sibuk hingga tiada masa untuk diri sendiri.

Pelajar Dakwa Sesi Syarahan Universiti Terlampau Lama Hingga Ganggu Produktiviti

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@mealescent) apabila seorang pelajar universiti berkongsi pandangan tentang sistem kuliahnya.

Dakwa mahasiswi itu, sesi syarahannya terlampau panjang yang mana 6-7 sesi dilakukan tanpa henti dalam masa sehari. Dia menyifatkan perkara tersebut tidak masuk akal kerana ia memenatkan mindanya.

“Tempoh purata fokus seorang manusia sebenarnya tidak melebihi 30 minit. Jadi macam mana korang nak pelajar duduk selama 6–7 jam dengar syarahan, dan menyimpan maklumat sebanyak tu?” tanya pelajar wanita itu.

Menerusi semakan kami di portal Unitar, satu kajian dijalankan pada tahun 1967 mendapati otak manusia boleh kekal fokus secara berkesan selama 45 minit pada satu masa.

Gambar sekadar hiasan.

Sumber: Pexels

Dakwa Sesi Kuliah Terlalu Padat Hingga Tidak Sempat Makan

Fokus yang terlampau lama terhadap sesi pembelajaran itu membuatkan pelajar terbabit berasa lapar dan mengantuk meskipun baru pukul 3 petang.

Oleh disebabkan terlampau lapar, pelajar itu terpaksa menjamah makanan di stesen MRT kerana tidak sempat menjamu selera akibat sesi kuliah yang berpanjangan.

“Saya lapar macam tu sekali bro dan disebabkan terlampau penat, sudah tentu saya akan tidur dan akhirnya buang masa saya pada hari ini,” luahnya lagi.

Sumber: TikTok (@mealescent)

Anggap Rasa Penat Ketika Di Alam Sekolah Adalah Sama Dengan Universiti

Tambah wanita tersebut di ruangan komen, dia tidak bersetuju dengan kenyataan sesetengah pihak yang berkata sekolah dan universiti adalah berbeza dari segi tempoh masa kelas serta kuliah.

“Diorang kata kehidupan di universiti lebih baik. Lagi seronok katanya. Tetapi ia sama seperti sekolah, cuma sekarang kita ada tanggungjawab juga selain mendengar syarahan sepanjang hari. Selepas tu membuatkan korang senang penat,” kata pelajar terbabit.

Pelajar ini juga berpendapat para mahasiwa dan mahasiswi perlu melakukan protes bagi mengetengahkan isu berkenaan ke pihak atasan.

Dia dalam masa berharap sistem tempoh masa kelas yang lama ini boleh ditangani agar pelajar dapat memproses dan segala input pembelajaran diterima dengan baik.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Keluhan Pelajar Tentang Kelas Yang Padat

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai memberikan pelbagai reaksi tentang hantaran pelajar berkenaan. Sesetengah netizen dilihat bersetuju dengan pandangannya.

“Setuju. Fakulti kami bagus. Semua subjek dua jam je maksimum dia letak untuk satu subjek. Kalau subjek tu tiga jam dia akan pisahkan sejam tu ke hari lain. Terkejut tengok fakulti lain ada sampai empat jam straight satu subjek. Kita yang dua tu pun jenuh nak tunggu habis,” kata seorang pelajar.

Malah, ramai juga tertanya bagaimana mereka boleh bertahan dengan jadual persekolahan yang lebih padat berbanding di institusi tinggi.

“Dulu masa darjah enam, lima hari sekolah pagi dan petang + kelas tambahan (sekolah pagi) + kelas tambahan matematik selama dua jam + tuisyen empat jam hari Sabtu tetapi boleh survive. Universiti baru mula dua jam dah (tanya), ‘Bila nak habis ni’,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, segelintir individu turut menasihati pelajar tersebut untuk bersiap sedia dengan alam pekerjaan yang dikatakan lebih sibuk daripada apa dilaluinya sekarang.

“Ini baru kehidupan belajar dik. Belum lagi alam pekerjaan. Saya tahu perasaan tahan lapar dan kepenatan tu. Percayalah ni hanyalah satu permulaan,” kata seorang pengguna TikTok.

Sumber: TikTok (@mealescent)

