Kaki Kanak-kanak Tersiat Lepas Kasut Sangkut Dalam Eskalator Buat Ramai Bimbang

Tidak sama seperti orang dewasa, kanak-kanak adalah antara golongan yang perlu diberi perhatian lebih tidak kira di rumah atau tempat awam. Hal ini kerana banyak lagi perkara yang tidak boleh dilakukan mereka secara bersendirian.

Sebagai contoh, ibu bapa dinasihat untuk sentiasa memantau keberadaan si kecil semasa berada di luar. Antara risiko kesematan yang berbahaya adalah kes culik.

Bukan itu sahaja, anak-anak kecil ini juga berkemungkinan tercedera apabila tidak mahir menggunakan fasiliti awam. Contoh yang pernah didengari berlaku adalah apabila ada individu tersepit semasa menggunakan eskalator.

Kaki Kanak-kanak Tersepit Dalam Eskalator Di Aman Central

Seperti baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Facebook apabila seorang kaunselor dan pakar motivasi kecemerlangan dikenali sebagai Lukman Moidin berkongsi satu insiden mencemaskan yang berlaku di pusat beli-belah Aman Central, Alor Setar.

Menerusi foto dikongsi, kelihatan kaki seorang kanak-kanak dalam lingkungan umur dua tahun telah mengalami kecederaan akibat kasut yang tersepit di dalam eskalator. Ia kemudian menyebabkan kaki mangsa tersiat dan mengalami pendarahan.

Foto: Insiden di Aman Central

“Antara punca yang menyebabkan kaki kanak-kanak ini termasuk dalam eskalator adalah kasut jenis Crocs yang dipakai tu. Kasut tu masuk ke dalam eskalator hingga menyebabkan kaki anak pun ikut sama. Sebab tu bila saya baca dekat internet, kasut jenis ni sangat berbahaya apabila digunakan di atas eskalator,” dakwa Lukman.

Foto: Contoh gambar dikongsi Lukman

Lihat perkongsian penuh [DI SINI].

Kaunselor Nasihat Ibu Bapa Untuk Pantau Anak Kecil Ketika Guna Eskalator

Berbicara dengan lebih mendalam mengenai keselamatan apabila menggunakan eskalator, Lukman berkata antara punca lain menyebabkan kejadian sebegitu boleh berlaku adalah tali kasut yang termasuk pada celah fasiliti berkenaan.

Oleh disebabkan tidak mahu menanggung risiko, kaunselor itu menasihati ibu bapa untuk memantau anak atau mendukung mereka terutama sekali ketika sampai di penghujung eskalator.

Menerusi carian Lukman, satu kes pernah dilaporkan di Rusia membabitkan seorang kanak-kanak yang mana lengannya terputus selepas termasuk ke dalam eskalator.

“Benda ni nampak simple tetapi sebenarnya penggunaan eskalator ni kalau kita tak kawal tak jaga anak-anak kecil akan menyebabkan kecelakaan yang sangat dahsyat. Memang sangat mengerikan. Sampai ke hari ini saya boleh membayangkan lagi darah yang berada di tempat kejadian dengan kaki anak tu yang tersiat,” kata Lukman.

Di akhir perkongsian, pakar itu sekali lagi menasihati orang ramai khususnya penjaga untuk berhati-hati ketika membawa anak menaiki eskalator di pusat beli-belah atau pasar raya.

Tonton video penjelasan [DI SINI].

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Kes Kaki Kanak-kanak Yang Tersepit

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berasa seriau dan bimbang terhadap keselamatan anak kecil yang menggunakan eskalator.

“Sis memang fobia dengan eskalator, jenuh bertangga ni. Lebih rela tunggu lif, lama pun lama la,” kata seorang netizen.

Malah ramai juga bersetuju kasut jenis getah yang kecil mudah tersangkut pada eskalator.

“Rasanya memang (punca) kasut tu sebab jenis bergetah. Tapi masih kena beringat. Yang kecil-kecil tu kalau boleh dukung la sekejap sementara atas eskalator tu,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, ada juga segelintir ibu bapa yang berkata mereka akan mendukung anak setiap kali di eskalator bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku.

“Aku kalau naik benda ni dekat sampai anak tangga dekat gerigi tu mesti dukung anak. Dah jadi tabiat. Paling tidak pun turun tangga manual atau lif. Tak sanggup tengok macam tu (kaki cedera),” kata seorang pengguna Facebook.

Kes Sama Pernah Berlaku Di IOI City Mall

Untuk info, insiden lebih kurang sama juga pernah dilaporkan berlaku di mana seorang kanak-kanak lelaki tersepit di dalam eskalator pusat beli-belah, IOI City Mall Putrajaya.

Mangsa berusia tiga tahun itu dipercayai bersama dengan ibu bapanya ketika sedang turun dari tingkat dua sebelum kaki kanannya secara tiba-tiba masuk dan tersepit di bahagian tepi eskalator tersebut.

Dalam pada itu, operasi menyelamat oleh pihak bomba mengambil masa kira-kira setengah jam dan mangsa telah dibawa terus ke Hospital Serdang bagi menerima rawatan lanjut.

Semasa insiden itu berlaku, salah seorang saksi kejadian yang mendengar satu jeritan kuat telah menekan butang kecemasan bagi menghentikan eskalator terbabit.

