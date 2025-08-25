Anak Kecil Alami Speech Delay? Ini Penjelasan Pakar Pediatrik

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila pertama kali menjadi ibu ayah, memang banyak betul perkara yang kita kena belajar, lebih-lebih lagi berkenaan perkembangan anak. Kalau boleh, mestilah setiap ibu ayah nak anak membesar mengikut jadual perkembangan yang normal.

Salah satu isu yang menjadi kebimbangan banyak ibu ayah adalah apabila anak tak mula bercakap walaupun sudah mencapai usia satu tahun.

Kadangkala nak minta sesuatu pun dia tunjuk sahaja dan tak nak sebut sampai ibu ayah bingung. Risau juga kan?

Pakar Pediatrik Jelaskan Lambat Bercakap Tak Semestinya Akibat Autisme

Menurut Pakar Pediatrik Dr Nisa Khalil, isu anak lambat bercakap merupakan antara tiga kebimbangan utama ibu ayah yang sering dirujuk ke klinik.

Malah katanya, ada ibu ayah yang risau jika perkara itu merupakan salah satu tanda autisme.

Menerusi hantaran di Threads, Dr Nisa menjelaskan bahawa kanak-kanak lewat mula bercakap merupakan masalah yang biasa berlaku dan tidak semestinya disebabkan oleh autisme.

Katanya, antara punca anak lewat bercakap termasuk:

Variasi biasa (sesetengah kanak-kanak memang lambat bercakap).

Isu pendengaran.

Keadaan persekitaran seperti terlalu awal didedahkan dengan skrin dan kurang interaksi sosial.

Isu perkembangan saraf seperti autisme.

Jadual Perkembangan Pertuturan Kanak-Kanak Bermula Seawal 12 Bulan

Di samping itu, Dr Nisa turut menjelaskan jadual perkembangan pertuturan kanak-kanak yang normal sebagai rujukan untuk ibu ayah.

Bagi bayi sekitar 12 bulan, dia sepatutnya boleh bercakap satu hingga dua patah perkataan, selalunya melibatkan panggilan untuk ibu ayah seperti ‘mama’ dan ‘papa’.

Memasuki usia 18 bulan, kanak-kanak kecil seharusnya sudah tahu bercakap antara 10 hingga 20 patah perkataan.

Menjelang usia dua tahun pula, mereka selalunya sudah boleh mencipta frasa dua perkataan seperti, “Nak susu”.

Seterusnya, ayat mudah boleh dibina pada usia tiga tahun, dengan 75% daripada pertuturan mereka patut boleh difahami oleh orang asing.

Berdasarkan artikel oleh Healthline, selalunya mereka sudah boleh menggunakan sekitar 1,000 perkataan, di samping:

Menggelar nama mereka sendiri dan nama orang lain.

Menggunakan kata nama, adjektif dan kata kerja dalam ayat.

Menggunakan bentuk jamak (plural).

Bertanya soalan.

Menceritakan kisah, mengulang lagu kanak-kanak dan bernyanyi.

Dr Nisa mengingatkan sekiranya anak-anak jauh tertinggal dalam perkembangan pertuturan ini, ibu ayah perlu segera membawa mereka untuk pemeriksaan.

Sumber gambar: Unsplash

Perhatikan ‘Red Flag’ Pada Anak Untuk Kenal Pasti Tahap Pertuturan Anak

Dalam masa sama, Dr Nisa menyenaraikan ‘red flag’ pada anak-anak yang perlu diperhatikan oleh ibu ayah antaranya:

Tidak membebel (babbling) menjelang 12 bulan.

Tiada satu pun perkataan dituturkan menjelang 18 bulan.

Tidak membina frasa dua perkataan pada usia dua tahun.

Perkembangan merosot iaitu pernah bercakap, namun menjadi tidak boleh berkata-kata kemudian.

Hubungan mata atau respon sosial yang lemah.

Katanya, jika terdapat sebarang masalah di atas, anak perlu dibawa untuk menjalani penilaian oleh pakar.

Ibu Ayah Kena Kerap Bercakap Dengan Anak, Bermain Pun Membantu!

Namun ini tidak bermakna ibu ayah tak boleh berusaha untuk bantu pertuturan anak-anak!

Dr Nisa menggesa ibu bapa agar kerap bercakap dengan anak. Sama ada menceritakan kehidupan seharian, mahupun membaca buku dan menyanyi lagu kanak-kanak, semuanya dapat membantu mereka.

Dia juga menegaskan agar mengurangkan masa tontonan skrin bagi kanak-kanak berusia kurang dua tahun seperti yang ditetapkan oleh garis panduan American Academy of Pediatrics (AAP).

Ibu ayah juga perlu memberi respon terhadap sebarang bunyi yang dikeluarkan oleh anak-anak dalam interaksi ‘serve-and-return’. Main bersama juga dapat membantu anak dalam meningkatkan pertuturan mereka.

Sumber gambar: Canva

Tambah Dr Nisa lagi, ibu ayah tidak seharusnya membandingkan anak dengan kanak-kanak lain.

Namun jangan pula abaikan sebarang kebimbangan dengan harapan anak-anak akan ‘catch up’ dalam perkembangan pertuturan mereka.

“Lewat bercakap bukan secara automatik bermakna autisme. Tetapi ia bermakna anak perlu ditelitikan dengan lebih dekat dan diberi sokongan awal.

“Bantuan awal akan menghasilkan kebaikan yang lebih elok. Dan ingat, anak anda bukan sekadar ‘milestone’,” ujarnya.

Bilakah Anak Dianggap Sudah Lewat Mula Bertutur?

Mungkin ada ibu ayah yang berdepan isu sama. Tetapi bilakah sebenarnya anak dianggap sudah lewat bercakap?

Menurut Healthline, jika anak tidak menunjukkan sebarang tanda untuk bercakap sejak enam bulan, mereka mungkin boleh mengalami kelewatan pertuturan.

Seperti yang dinyatakan oleh Dr Nisa, anak-anak sepatutnya mengikut jadual perkembangan pertuturan mengikut usia mereka. Antara tanda-tanda anak tidak mengikut jadual perkembangan pertuturan adalah:

Pun begitu, ibu ayah harus ingat bahawa perkembangan setiap anak berbeza dan sebarang kelewatan hanya boleh disahkan selepas pemeriksaan doktor.

Sumber gambar: Pexels

Anak Lewat Bercakap Boleh Disebabkan Oleh Masalah Mulut

Selain punca kanak-kanak lambat bercakap seperti yang disenaraikan oleh Dr Nisa di atas, terdapat beberapa lagi sebab lain.

Salah satunya adalah masalah dengan mulut, lidah atau lelangit. Sebagai contoh, masalah lidah terikat (ankyloglossia) yang dialami oleh 4% ke 10% populasi menyebabkan mereka sukar untuk menyebut beberapa bunyi terutamanya:

D

L

R

S

T

Z

th

Malah, masalah lewat bercakap boleh terjadi apabila mengalami gangguan pertuturan dan bahasa yang boleh disebabkan oleh kelahiran pramatang.

Seperti yang dirisaukan oleh ramai ibu ayah, autisme juga boleh menyebabkan anak lewat mula bertutur. Namun ibu ayah perlu perhatikan tanda-tanda lain juga yang termasuk:

Bercakap frasa sama (echolalia) dan tidak mencipta frasa baharu.

Tingkah-laku berulangan.

Komunikasi lisan dan bukan lisan terjejas.

Interaksi sosial terjejas.

Kemerosotan ucapan dan bahasa.

Gangguan neurologi juga boleh menyebabkan masalah pada otot yang penting untuk pertuturan, seperti:

Sumber gambar: Canva

Masalah Lewat Bertutur Boleh Dirawat Namun Kena Bermula Dengan Awal

Pasti ada yang tertanya-tanya, bolehkah tindakan ibu ayah atau ahli keluarga sendiri yang menyebabkan seorang anak lambat mula bercakap?

Selalunya, tidaklah sehingga begitu. Akan tetapi kanak-kanak boleh sukar mencapai jadual perkembangan jika mengalami penderaan, pengabaian atau tiadanya rangsangan lisan.

Anak yang lewat mula bercakap memang merisaukan. Namun dengan pemeriksaan dan diagnosis yang cepat, masalah lewat bertutur dalam kalangan anak-anak boleh dirawat.

Antara kaedah rawatan yang digunakan adalah:

Terapi pertuturan dan bahasa.

Perkhidmatan intervensi awal (masalah boleh berterusan jika tidak dirawat dengan awal, seterusnya menyebabkan risiko masalah sosial, emosi, tingkah laku dan kognitif apabila dewasa).

Merawat masalah lain yang menyebabkan kanak-kanak lambat bercakap.

Sumber gambar: Pexels

