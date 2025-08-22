Makanan Malaysia Dinobat Paling Sedap Di Expo 2025 Osaka!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Jika ditanya pada mana-mana rakyat Malaysia, setiap satu daripada mereka pasti berbangga dengan makanan tempatan yang menyatukan pelbagai budaya.

Dari nasi lemak ke roti canai, semuanya menjadi kegemaran rakyat Malaysia dan turut dinikmati oleh mereka yang berkunjung ke dalam negara.

Malah negara juga telah diiktiraf sebagai destinasi ke-5 lokasi ‘syurga makanan’ paling popular di Asia yang dipersetujui oleh 49% pelancong asing.

Pemegang Pas Expo 2025 Undi Makanan Malaysia Sebagai Paling Lazat

Semalam (21 Ogos), Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia (MITI) Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, mendedahkan bahawa makanan Malaysia dinobatkan sebagai paling lazat di Expo 2025 Osaka.

Menerusi tinjauan khas ‘Expo Gourmet’ oleh stesen televisyen Jepun, Yomiuri TV, keputusan itu dilakukan oleh pemegang pas musim Expo 2025.

“Pencapaian ini amat bermakna kerana tinjauan ini dibuat dalam kalangan pemegang pas musim Expo 2025, jadi mereka ini memang selalu menikmati hidangan di Expo 2025, bukan sekadar pelawat yang datang sekali sahaja,” katanya.

Sumber gambar: X @tzafrul_aziz

Menu Malaysia Kalahkan Hidangan Dari OZ, UAE, Jerman & Perancis

Menerusi hantaran di media sosial, Tengku Zafrul turut berkongsi gambar dipercayai skrin televisyen di Jepun.

Dapat dilihat pengunjung di Expo itu telah mengesyorkan gourmet daripada lima negara di Pavilion tersebut iaitu:

Pertama: Malaysia

Kedua: Australia

Ketiga: Arab Saudi

Ketiga: Jerman

Ketiga: Perancis

“Ini adalah bukti keunikan dan kehebatan masakan serta hospitaliti Malaysia di mata dunia,” kata Tengku Zafrul.

Dalam pada itu, Tengku Zafrul turut menzahirkan ucapan tahniah buat pasukan dari Malaysia yang mewakili negara ke Expo 2025 Osaka.

Malaysia No 1 di Jepun! 🇯🇵



Kita selalu kata makanan Malaysia adalah hidangan paling lazat dan pendapat ini dipersetujui oleh pengunjung Expo 2025 Osaka!



Hidangan di Pavilion Malaysia telah dinobatkan sebagai No.1 dalam tinjauan khas 'Expo Gourmet' yang dijalankan oleh Yomiuri… pic.twitter.com/CF1rO5IzdT — Tengku Zafrul 🇲🇾 (@tzafrul_aziz) August 21, 2025

‘Roti Canai Terbang’ Jadi Tarikan Di Expo 2025 Osaka

Sebelum ini, satu gerai ‘roti canai terbang’ di expo tersebut telah menerima kunjungan orang ramai yang sanggup beratur panjang, malah sehingga dua jam!

Salah seorang penebar roti canai, Muhammad Muiz Ruzaini berkata, ramai pengunjung memuji keenakan roti canai, malah ada yang mengulang menu itu sehingga tujuh kali.

Tambahnya lagi, kebanyakan pengunjung yang hadir ke gerai itu adalah dari Jepun, Korea Selatan dan China.

Jualan harian boleh mencecah 1,600 walaupun roti canai dijual pada harga 1,680 yen (kira-kira RM50) untuk set bersama kari ayam dan dhal.

Untuk info, Expo 2025 Osaka telah bermula sejak 13 April lalu dan akan berlangsung sehingga 13 Oktober kelak.

Makanan Tradisi Malaysia Digelar ‘The Best National Cuisine In The World’

Keenakan hidangan Malaysia sememangnya telah memikat hati masyarakat global, termasuklah connoisseur dalam dunia masakan sendiri.

Pada Mei lalu, makanan tradisi Malaysia telah dinobatkan sebagai terbaik di dunia dan diberi gelaran ‘The Best National Cuisine In The World’ dalam pertandingan The National Cuisine Challenge 2025 di Dubai, Emiriah Arab Bersatu.

Menerusi hantaran dikongsikan Malaysian Chefs Dubai di Instagram, pertandingan itu telah disertai sekitar tujuh orang cef yang mewakili negara.

Sebanyak 10 menu yang telah dihidangkan oleh kumpulan dari Malaysia di pertandingan itu iaitu:

Otak-otak daun pisang (makanan tradisi Johor)

Kerabu Umai Latok dan limau bali (makanan tradisi Sarawak)

Lohbak ayam (makanan tradisi Pulau Pinang)

Nasi kerabu ulam-ulaman (makanan tradisi Kelantan)

Udang Bakar Sambal (makanan tradisi Melaka)

Ayam Rendang Nogori (Makanan tradisi Negeri Sembilan)

Achar Awak Nyonya

