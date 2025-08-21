[Video] Ini Bahaya Thirdhand Smoke Yang Ramai Masih Tak Tahu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum sedia maklum bahawa tabiat merokok dapat mendatangkan kemudaratan kepada perokok, termasuklah masalah kesihatan serius.

Malah, orang di sekeliling juga boleh menjadi ‘second hand smoker’ apabila secara tidak langsung menyedut asap rokok yang dibebaskan.

Jadi selalunya perokok yang cakna tidak akan merokok berhampiran sesiapa pun. Namun sebenarnya kesan asap rokok itu tidaklah terhenti setakat secondhand smoke semata-mata.

Thirdhand Smoke Melekat Pada Persekitaran Walaupun Asap Rokok Dah Tiada

Dalam sesi ‘Borak-Borak Sihat’ oleh MyHeart Association, Pegawai Farmasi Klinik Kesihatan Gombak Setia Sia Xin Ni, menjelaskan bahawa bahaya rokok tidak terhenti setakat secondhand smoke sahaja.

Katanya, timbul konsep baharu digelar thirdhand smoke yang merujuk kepada partikel-partikel asap rokok.

Partikel ini akan hinggap, melekat dan meresap pada persekitaran yang terdedah dengan asap rokok termasuk karpet, pakaian, perabot dan barang permainan anak-anak.

Partikel Asap Rokok Dipindahkan Menerusi Sentuhan

Oleh yang demikian, boleh dikatakan tidak ada gunanya jika seseorang merokok di kawasan rumah yang tiada orang sewaktu itu memandangkan kesan itu masih berkekalan.

“Cuba bayangkan seorang perokok itu merokok di ruang tamu. Masa dia merokok tak ada orang pun sebab dia bertimbang rasa.

“Tapi bila dia habis merokok orang pun masuk, dia duduk di kerusi, katil, sofa. Anak-anak pun merangkak keluar, menjilat permainan dia. Suami pun peluk isteri,” kata Sia.

Ini boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain memandangkan partikel asap rokok itu akan dipindahkan menerusi sentuhan.

Antara kesan partikel asap rokok adalah:

Masuk ke dalam tubuh melalui sentuhan atau pernafasan.

Mengganggu sistem pernafasan kanak-kanak.

Meningkatkan risiko penyakit kronik dalam jangka masa panjang.

Sumber gambar: Pexels

Partikel Asap Rokok Kekal Berbulan Lamanya

Tambah Sia lagi, kajian mendapati bahawa partikel thirdhand smoke akan berada pada suatu tempat itu sehingga berbulan-bulan lamanya.

“Dia bukan sekadar kita buka tingkap, dia hilang ikut asap tu keluar,” jelasnya.

Dalam masa sama, dia berkata keadaan inilah yang menyebabkan sesetengah hotel melarang pengunjung daripada merokok di dalam bilik.

Malah hotel akan mengenakan saman yang agak tinggi kepada pelaku bagi menampung bayaran pembersihan secara profesional yang perlu dilakukan untuk menghilangkan kesan rokok tadi.

Tonton video penuh [DI SINI].

Thirdhand Smoke Ada Bahan Boleh Sebabkan Kanser

Merujuk artikel oleh Mayo Clinic, thirdhand smoke mengandungi bahan kimia termasuk nikotin serta formaldehyde dan naphthalene yang boleh menyebabkan kanser.

Malah partikel asap rokok ini akan berkumpul semakin banyak dari semasa ke semasa memandangkan ia melekat pada permukaan persekitaran.

Tambahnya lagi, bahaya thirdhand smoke lebih berisiko tinggi ke atas kanak-kanak kecil dan bayi berbanding orang dewasa yang tidak merokok.

Ini kerana kebanyakan mereka masih merangkak dan gemar memasukkan sesuatu ke dalam mulut.

Kesan Thirdhand Smoke Perlu Dibersihkan Dengan Betul

Seperti yang dinyatakan oleh Sia, thirdhand smoke tidak dapat dihilangkan hanya dengan pengaliran udara yang bagus. Malah ia sukar dibersihkan menggunakan produk cucian biasa.

Sebaliknya salah satu cara untuk mengelakkan kesan thirdhand smoke adalah jangan merokok di kawasan tertutup, termasuklah di mana-mana kawasan atau bilik dalam rumah.

Sumber gambar: Pexels

Rumah atau bilik yang berbau seperti asap rokok bermakna mungkin terdapat sisa rokok yang melekat pada permukaan dan perlu dibersihkan sepenuhnya menerusi beberapa langkah seperti:

Membasuh semua pakaian.

Membasuh semua cadar dan kain.

Mop lantai dengan betul-betul.

Mencuci kaunter, dinding dan siling rumah dengan cara menggosoknya.

Hantar karpet untuk pembersihan profesional.

Bersihkan semua barang permainan.

Bersihkan sebarang fabrik yang ada di rumah termasuk perabot seperti sofa.

Di samping itu, Healthline juga menerangkan bahawa partikel asap rokok yang melekat pada pakaian sewaktu merokok di luar rumah masih akan dibawa masuk ke dalam rumah apabila pulang.

Oleh itu perokok diingatkan agar kerap membasuh tangan serta terus menukar baju dan membersihkan diri apabila pulang ke rumah, terutamanya sebelum berjumpa dengan anak-anak.

