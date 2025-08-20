“Mana Boleh Pegang IC” – Rider Persoal Pak Guard Simpan Kad Pengenalan Ketika Hantar Pesanan

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Pada masa kini, masyarakat tidak kira golongan muda atau dewasa sudah sinonim dengan servis penghantaran makanan sampai ke pintu rumah masing-masing. Apa yang mereka perlu lakukan adalah skrol menu makanan dan buat pesanan.

Namun dalam sesetengah kes, proses penghantaran makanan tersebut menjadi sukar apabila segelintir pihak pengurusan sesebuah kediaman menetapkan syarat begitu ketat untuk rider.

Sehinggakan ada pengawal keselamatan yang meminta data-data peribadi rider tersebut sebelum membenarkan mereka menghantar makanan pelanggan.

Rider Tak Puas Hati Pak Guard Mahu Pegangkan Kad Pengenalan

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang rider penghantar makanan dikenali sebagai Alysaz (@alysaz_) berkongsi situasi yang berlaku apabila dia sedang menghantar pesanan kepada pelanggan.

Menerusi video perkongsian, kelihatan Alysaz sedang berjumpa dengan seorang pengawal keselamatan pangsapuri sebelum masuk ke dalam lif untuk menghantar makanan di depan rumah pelanggan.

Selepas itu, pengawal keselamatan tersebut telah meminta Alysaz untuk memberikan nombor kad pengenalan.

Menurut lelaki itu, dia biasanya akan memberikan lesen bagi mendaftarkan diri. Namun lain pula kali ini, apabila pak guard mahu menyimpan kad berkenaan sementara menghantar bungkusan makanan terbabit.

“Boleh minta balik IC tak? IC mana boleh ambil tau,” tegas rider itu.

Pak Guard Dakwa Pihak Pengurusan Minta Pegang Kad Pengenalan Rider

Alysaz dalam masa sama memberitahu pengawal keselamatan itu bahawa dia sedang merakam video sambil mendesak kad pengenalannya dikembalikan.

Bagaimanapun, pak guard itu masih mahu memegang kad pengenalan tersebut dan berkata kamera litar tertutup (CCTV) juga ada di situ sekiranya si rider berkeras tidak mahu meninggalkannya di kaunter.

Jelas pengawal keselamatan, ia merupakan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan kediamaman terbabit.

Oleh disebabkan sudah bengang dengan pengawal dan tidak mahu memanjangkan cerita, Alysaz akhirnya tinggalkan juga kad pengenalannya.

Warganet Berang Pak Guard Berkeras Suruh Tinggalkan Kad Pengenalan Di Kaunter

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai menasihati rider itu untuk melaporkan perkara tersebut kepada Polis Diraja Malaysia (PDRM) agar tindakan boleh diambil.

“Pertama sekali pergi jumpa pihak pengurusan dia dan berunding cepat-cepat. Kalau tak jalan, buat aduan dekat polis terus. Dekat Bintulu dah banyak pangsapuri tak berani tahan (simpan) IC,” kata seorang lelaki.

Malah ada yang berkata meninggalkan kad pengenalan dengan orang lain adalah berbahaya.

“Kalau aku tak bagi sampai ke sudah, bahaya bang. Buatnya dia ambil gambar buat pinjaman ahlong masak kita,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, ada juga rider yang lain yang menasihati Alysaz untuk meninggalkan sahaja makanan di kaunter.

“Aku kalau kena macam ni, aku kena tinggal je makan dekat bawah. Bagi tahu pelanggan, guard tak bagi naik je. Senang cerita,” kata seorang pengguna TikTok.

Pengawal Keselamatan Tiada Kuasa Minta & Imbas Kad Pengenalan

Untuk info, Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) sebelum ini memaklumkan bahawa pengawal keselamatan tidak mempunyai kuasa mahupun hak untuk meminta, memegang atau mengimbas kad pengenalan (MyKad) orang awam.

Berikut adalah lima (5) kategori pegawai dibenarkan berbuat demikian di bawah Peraturan 7(1), Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990:

Pegawai JPN

Pegawai polis

Pegawai kastam

Anggota tentera yang sedang bertugas

Pegawai awam yang diberi kuasa oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara

Jika mana-mana pengawal keselamatan masih berkeras memegang kad pengenalan orang awam, mereka boleh dikenakan tindakan.

Sebelum ini, peguam terkenal dikenali sebagai Lawyer Ghandi berkata jika disabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi tiga (3) tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya sekali.

Dalam pada itu, JPN turut menegaskan bahawa penggunaan alat elektronik untuk mengimbas data MyKad juga tidak dibenarkan kerana ia tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

