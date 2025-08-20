“Kreatifnya!” – Wanita Tawar Servis Lipat Baju Mengikut Saiz Bakul Raih Perhatian Ramai

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kalau anda perasan, bukan sahaja golongan lelaki malah ramai juga kaum Hawa zaman kini yang mempunyai kerjaya sendiri dan bekerja dari siang hingga ke malam.

Oleh disebabkan itu, mereka mungkin kesuntukan masa untuk menyelesaikan kerja-kerja di rumah terutamanya buat mereka yang sudah berkahwin.

Banyak perkara perlu diuruskan sebagai contoh keperluan suami, mengemas rumah, anak-anak dan banyak lagi. Sehinggakan tiada masa untuk diri sendiri.

Dalam situasi sebegini, mungkin ada di antara kita yang letih dan tidak mampu menguruskan kediaman. Nak selesaikan pakaian yang belum terlipat pun tidak ada mood.

Wanita Jalankan Servis Lipat Kain Serendah RM10

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@aifasyameer) apabila seorang wanita dikenali sebagai Aifa Syameer berkongsi video dirinya sedang melipat kain yang bertimbun dalam bakul di ruang tamu.

Untuk info, Aifa menjalankan servis melipat kain di rumahnya. Apa yang pelanggan perlu lakukan hanyalah menghantar pakaian mereka ke Aifa.

Sekiranya mempunyai masa secukupnya dan kuantiti pakaian diterima tidak begitu banyak, wanita itu boleh menyiapkannya dalam masa sehari sahaja.

Menerusi klip perkongsian, kelihatan Aifa sedang melipat kain bagi tiga buah bakul. Sebelum memulakannya, wanita itu telah membentangkan karpet kecil sebagai alas untuk menguruskan pakaian terbabit.

Katanya, bagi memastikan kain-kain dihantar oleh pelanggan tidak melekat dengan sebarang kekotoran.

Sumber: TikTok (@aifasyameer)

Wanita Siap Lipat 3 Bakul Kain Dalam Masa 6 Jam

Selepas enam jam, Aifa yang ditemani dua anak kecilnya itu berjaya melipat kesemua kain pelanggan tanpa sebarang gangguan.

“Ni sebab Aifa tak buka perkhidmatan untuk datang melipat di rumah pelanggan ya. Tengok la keletah (telatah) si kecil tu. Wajib buka cerita kegemaran dia kalau nak dia tenang-tenang,” kata Aifa.

Buat anda yang tinggal sekitar Seremban, berikut adalah caj dikenakan oleh Aifa bagi servis melipat kain tersebut.

Bakul besar: RM20 – RM35

Bakul sederhana: RM15 – RM20

Bakul kecil: RM10 – RM15

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Puji Inisiatif Lipat Kain Pelanggan Di Rumah

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berasa kagum dengan usaha kecil Aifa untuk mencari rezeki halal.

“Orang yang betul-betul usaha dan rajin pasti ada sahaja cara nak cari rezeki. Bukan nak merungut dan meminta-minta. Selagi boleh usaha kita usahakan sis,” kata seorang wanita.

“Masya-Allah, bagus kan macam-macam perkara kita boleh buat untuk jana pendapatan. Hanya di rumah sahaja sambil tengok anak depan mata,” tambah seorang lagi individu.

Malah segelintir individu juga memuji wanita itu kerana melipat kain dengan penuh teliti dan kemas, tidak sama seperti beberapa servis yang lain.

Sementara itu, ramai juga dilihat berminat dengan servis ditawarkan oleh Aifa buat individu-individu yang tidak mempunyai masa untuk melipat pakaian.

“Ala jauhnya sis. Saya tengah sarat ni. Semua saya malas nak buat. Basuh baju je rajin dengan sidai baju,” kata seorang wanita.

