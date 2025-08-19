[Video] Pakcik 91 Tahun Steady Tamatkan Marathon 10KM, Usia Bukan Penghalang!

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Daripada kecil lagi, kita dididik untuk sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Bukan sahaja dari segi pemakanan tetapi juga melibatkan diri dalam aktiviti fizikal agar tubuh badan sentiasa aktif dan cergas.

Kalau anda lihat sekarang, semakin ramai anak muda menyertai aktviti sebegini khususnya pada setiap kali hujung minggu. Sebagai contoh, brisk walk (berjalan pantas), hiking (mendaki bukit atau gunung), pickleball, badminton, acara larian dan banyak lagi.

Pun begitu, siapa sangka acara sedemikian turut diminati golongan individu yang sudah berusia.

Warga Emas 91 Tahun Berjaya Tamatkan Marathon 10KM

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@serembanpage) menyaksikan suasana meriah sekitar acara PJ Half Marathon 2025 yang berlangsung pada 17 Ogos lalu.

Kebiasaanya, anda akan lihat marathon sebegini dipenuhi dengan golongan anak muda atau atlet-atlet larian. Namun lain pula kali ini, apabila seorang pakcik berusia 91 tahun dikenali sebagai Uncle Ong itu turut menjadi peserta bagi program berkenaan.

Difahamkan, Uncle Ong telah mengambil bahagian dalam larian jarak 10 kilometer (km) dengan masa maksimum diperuntukkan (cut-off time) selama dua jam.

Siapa sangka, pakcik yang sudah pun berumur berjaya menamatkan larian tersebut dengan usahanya sendiri.

Pakcik Mahu Sertai Marathon Lain Pada Masa Akan Datang

Lebih mengagumkan dia mengambil masa 1 jam 46 minit sahaja untuk sampai ke garisan penamat. Dalam klip tersebut, kelihatan Uncle Ong seolah-olah gembira dengan pencapaiannya yang membanggakan. Siap tunjuk tanda ‘peace’ lagi!

Semangat pakcik berkenaan tidak terhenti di situ apabila dia dikatakan sudah memasang niat bagi menyertai acara larian yang seterusnya iaitu di Kepong, Kuala Lumpur.

#PJHALFMARATHON2025 ♬ original sound – serembanpage @serembanpage Uncle Ong Kim Hwa, umur 91 tahun, berasal dari Seremban berjaya menamatkan larian 10km di acara PJ Half Marathon 2025 dalam masa 1 jam & 46min dan beliau sudah pun bermula membuat perancangan untuk menyertai acara larian yang seterusnya di Kepong. #Tahniah Uncle Ong ‼️ 记者关心地问阿公是否觉得辛苦，阿公连声说“不会”、“很好很好”，声音洪亮有力，脚步稳健不曾停歇，展现91岁高龄过人的体力。 #星洲日报 #sinchew 2025 PJ Half Marathon, the 91 years old, Uncle Ong Kim Hwa from Seremban successfully crossed the finish line in 1 hour & 46 mins in the Men's 10km category and he's already looking forward to the next race in Kepong! #Congratulations

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Bangga Lihat Pencapaian Warga Emas Sertai Acara Larian

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berasa kagum dengan kekuatan Uncle Ong yang masih larat menyertai maraton.

“Weh hebatnya uncle. Respect! Aku ni baru umur 27 ikut larian 5km dekat nak satu jam itu pun tercungap-cungap bagai ikan tiada air dalam akuarium,” kata seorang pengguna TikTok.

Malah ada juga yang berasa malu kerana tidak aktif seperti Uncle Ong dalam acara sebegitu.

“Ya Allah malunya dengan pakcik ni. Kita hampir 50 tahun ni rasa 5km pun belum tentu (lepas),” ujar seorang wanita.

Sementara itu, salah seorang PJ Half Marathon 2025 turut berkongsi pengalamannya berlari bersama Uncle Ong.

“Masuk kategori sama dengan uncle ni. Memang perasan masa 5km dia masih di belakang saya. Tiba-tiba dalam 7-8km, dia laju melepasi saya. Dia tidak lari laju, tapi dia konsisten berjalan pantas.

“Dia sempat ke garisan penamat dua minit lebih awal dari saya. Hebat uncle ni. Semoga jika panjang umur dan seusia ini, kita masih sihat seperti dia,” kata peserta berkenaan.

Sumber: TikTok (@serembanpage)

Nenek 84 Tahun Santai Main Pickleball Dengan Cucu

Ramai sebenarnya golongan tua yang masih aktif walaupun sudah lanjut usia. Seperti yang tular sebelum ini, kelihatan seorang nenek berusia 84 tahun dilihat santai bermain sukan pickleball bersama cucu-cucunya di gelanggang.

Lebih mencuit hati apabila warga emas itu bermain sambil memakai baju kurungnya. Sekali pandang macam pro pun ada. Setiap ‘serve’ berjaya dilakukan dengan lancar.

Tonton video penuh [DI SINI].

Semoga perkongsian-perkongsian ini menjadi inspirasi buat orang ramai untuk sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat supaya boleh kekal aktif pada usia tua nanti.

