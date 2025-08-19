“Nasib Baik Tak Kena Orang!” – Anak Panah Sesat Tertusuk Pada Pintu Kereta Bikin Ramai Seriau

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kini, semakin ramai orang yang menyertai aktiviti memanah iaitu salah satu sukan yang menjadi sunah Rasulullah SAW.

Namun memandangkan aktiviti ini berbahaya dengan anak panah yang tajam, prosedur betul perlu dipraktikkan bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang perkara tidak diingini.

Jika tidak berhati-hati, sudah tentu boleh mendatangkan kecederaan serius kepada orang lain!

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Wanita Ini Konon ‘Tak Pandai’ Memanah, Sekali Dapat Bullseye. Hebat!

Baca Artikel Berkaitan: [Video] 2 Beradik Menang Acara Memanah Berkuda Di Perancis, Kumpul Dana Dengan Jual Kuih Raya

Anak Panah Tertusuk Pada Pintu Kereta, Tersesat Dari Pusat Sukan Di Tepi Jalan

Baru-baru ini, satu hantaran di Facebook Kementerian Netizen Malaysia menyaksikan anak panah yang tertusuk di pintu sebuah kereta.

Difahamkan anak panah itu telah ‘tersesat’ daripada padang di tepi jalan raya.

Ini kerana papan sasaran aktiviti memanah itu telah diletakkan membelakangi jalan raya tersebut.

Jadi jika seseorang memanah dan tidak mengenai sasaran, anak panah boleh terus sampai ke jalan raya. Memang bahaya betul!

Anak panah yang tersusuk pada pintu kereta yang diperbuat daripada bahan keras itu menunjukkan betapa kuatnya impak dan amat berbahaya jika terkena pada sesiapa.

Berdasarkan hantaran lain di Facebook Jebat Setia, difahamkan kejadian itu berlaku di Kompleks Majlis Sukan Negara (MSN) Setiawangsa, Kuala Lumpur.

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Risau Lihat Anak Panah Tersasar Hingga Terkena Kereta

Menjenguk ke ruangan komen, ramai yang berasa risau melihat situasi itu dan mengkritik pihak penganjur yang menempatkan papan memanah membelakangi jalan raya.

“Dia ingat yang panah tu profesional ke? Dah la amateur. Banyak anak panah sesat,” kata seorang individu.

Orang ramai juga menggesa pemilik kenderaan agar membuat laporan polis supaya tindakan diambil segera.

Di samping itu, segelintir individu mempersoalkan poundage susur panah yang digunakan kerana daya yang kuat pasti dihasilkan sehingga boleh menembusi badan kereta.

Mereka turut berasa bersyukur kerana walaupun anak panah itu tersesat, namun ia terkena pada kereta dan bukannya individu yang sedang berjalan atau menunggang motosikal di sana.

Sumber: Facebook

Peralatan Memanah Hanya Untuk Sukan, Tak Boleh Guna Bagi Tujuan Lain

Menurut Pertubuhan Pemanah Tradisional Malaysia, memandangkan aktiviti memanah telah diwartakan sebagai satu kategori sukan di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997, penggunaan peralatan memanah tidak memerlukan sebarang permit.

Namun begitu, penggunaan alatan memanah yang digunakan untuk tujuan selain sukan seperti memburu haiwan merupakan satu salah laku.

Seperti di bawah Rang Undang-Undang Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 (Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan), individu yang disabit kesalahkan akan dikenakan hukuman setimpal.

Di samping itu, kategori memanah yang tidak dibenarkan di Malaysia ialah busur silang (crossbow) dan point head (broad head) yang seringkali digunakan bagi memburu.

Malah busur silang merupakan sebahagian daripada Senjata Berjadual yang diharamkan sama sekali pemilikannya oleh mana-mana individu.

Baca Artikel Berkaitan: Adakah Peralatan Sukan Seperti Kayu Baseball Serta Senjata Lain Boleh Dibawa Di Dalam Kereta Bagi Tujuan Keselamatan?

Sukan Memanah Antara Saranan Rasulullah SAW

Seperti semua sedia maklum, memanah dikatakan antara salah satu daripada tiga sukan yang menjadi sunah Rasulullah SAW. Daripada Ibn Umar RA bahawa Nabi SAW bersabda:

عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ

Maksudnya: “Ajarlah anak kamu berenang dan memanah”.

Menurut Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, walaupun hadis di atas dinilai sebagai dhaif, namun terdapat isyarat dalam hadis lain yang menunjukkan Baginda memerintah umat Islam agar mempelajari sukan memanah.

Daripada Salamah bin al-Akwa’ RA berkata:

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا ارْمُوا

Maksudnya: “Nabi SAW telah berjalan di hadapan sekumpulan daripada suku Aslam yang sedang berlumba (dalam menunjukkan kemahiran memanah)”. Maka Nabi SAW bersabda: “Panahlah, wahai bani Ismail kerana sesungguhnya nenek moyang kamu adalah ahli dalam memanah maka panahlah”.

Riwayat al-Bukhari (2899) (3373) (3507)

Selain memanah, Rasulullah SAW juga menunjukkan saranan agar umat Islam mempelajari berenang dan menunggang kuda yang tidak termasuk dalam perkara yang sia-sia dan melalaikan.

Malah terdapat juga hadis hasan agar memanah sambil menunggang kuda. Daripada Uqbah bin Amir RA bahawa Nabi SAW bersabda:

ارْمُوا وَارْكَبُوا

Maksudnya: “Lemparkanlah (panah) dan tungganglah (kuda)”.

Riwayat al-Tirmizi

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Memanah Guna Kaki, Atlet Paralimpik Dari India Dapat Markah ‘Perfect 10’

Baca Artikel Berkaitan: Diminta Memanah Di THSS, Siti Nurhaliza Terpanah LED Pula!

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.