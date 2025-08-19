Cikgu Terkilan Murid 7 Tahun Berani Panggil ‘Ba*i’ Gara-gara Ditegur

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang kita selalu dengar, menjadi seorang guru merupakan satu pekerjaan mulia. Mana tidaknya, golongan inilah yang membentuk ilmu, akhlak, dan pemikiran murid yang bakal menjadi pemimpin pada masa depan.

Namun begitu, setiap tanggungjawab dipikul pasti ada rintangan yang perlu ditempuhi. Sebagai contoh bagi seorang cikgu, antara dugaannya adalah untuk bersabar dengan perangai anak murid yang penuh karenah.

Kadangkala dalam sesetengah kes, ada juga penuntut yang berani berkasar dengan guru meskipun jelas mereka adalah lebih tua dan wajar dihormati.

Cikgu Dedah Pelajar Panggil ‘Ba*i’ Ketika Ditegur Di Sekolah

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang guru dikenali sebagai Kim NurHakimah berkongsi antara cabaran yang dilaluinya dalam bergelar pendidik.

Dakwanya, dia telah dipanggil dengan gelaran ‘ba*i’ oleh seorang murid tujuh tahun hanya kerana ditegur selepas melakukan kesalahan. Menurut Kim, pelajar terbabit telah dengan sengaja menolak rakan sebaya lain dan salah seorang murid yang terjatuh telah dipijak.

Oleh disebabkan itu, cikgu berkenaan telah tampil memberi teguran. Namun lain pula yang terjadi apabila pelajar terbabit didakwa memberontak dan berkata kesat kepada guru sendiri hanya kerana teguran.

Murid Didakwa Minta Cikgu Pukul Dirinya

Bukan itu sahaja, Kim juga mendakwa murid yang sama meminta untuk memukul dirinya selepas diberitahu laporan akan dilakukan mengenai insiden tersebut.

Bagaimanapun, Kim tidak berkasar dengan pelajar terbabit.

“Murid tersebut kata, ‘Cikgu pukul la saya. Tak apa, ibu saya suruh pukul je kalau saya buat salah.’ Aku? Aku masih waras okay (tak pukul),” kongsi cikgu berkenaan.

Cikgu Terkilan Penjaga Tuduh Cakar Anak Murid

Tidak terhenti di situ apabila mahu pulang dari sekolah, ibu dipercayai kepada pelajar yang sama mendakwa Kim mencakar anaknya sehingga tercedera di bahagian tangan.

Meskipun begitu, Kim mempunyai bukti bahawa tiada kesan cakar atau cacat cela pada murid itu selepas dia selesai mengajar.

“Pagi kita dah report (minta) ibu dia datang sekolah, tapi tengahari anak dia tunjuk kata saya buat. Lain cerita jadinya. Terlepas dari takungan dah air mata saya tadi. Haha sebab terlalu geram macam difitnah,” luah Kim.

Warganet Beri Pelbagai Reaksi Dengar Perkongsian Murid Panggil Guru ‘Ba*i’

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai bersimpati dengan nasib Kim yang perlu melalui cabaran sebegitu untuk mendidik pelajar.

“Mencabar sungguh jadi cikgu zaman sekarang. Kena banyak sabar dan kuat iman. Bertabahlah cikgu. Moga pahala berlipat ganda. Kalau saya mesti saya dah nangis sebab mengenangkan betapa rosaknya (segelintir) anak zaman sekarang,” kata seorang wanita.

Malah ada juga berkata murid tersebut berkemungkinan mempunyai masalah tersendiri hingga menyebabkan dia bertindak sedemikian.

“Budak tu cerdik tapi broken atau kurang kasih sayang kot. Budak pandai pusing (buat cerita) dan tipu ni memang wujud. Sabarlah cikgu,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, segelintir guru turut berkongsi pengalaman mereka berhadapan dengan pelajar yang kurang beradab semasa berada di sekolah.

“Orang kadang-kadang tak percaya budak kecil pun memang ada yang biadab. Saya pernah kena masa praktikal dulu. Budak tahun satu juga, cakap benda lucah kemudian gelak-gelak sampai saya pun tak terkata. Tak tau nak respon macam mana.

“Nak lempang, tapi nanti kita juga yang kena. Akhirnya mampu marah suruh duduk diam sampai habis masa je. Tak mampu teruskan pembelajaran sebab masih trauma dan tenangkan amarah,” dakwa seorang guru.

Sumber: Threads (kim_nurhakimah)

