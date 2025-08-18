“Ada Koc Wanita & Luas!” – Mat Saleh Kagum Dengan Fasiliti MRT Di Malaysia

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Tidak dapat dinafikan, Malaysia terdiri daripada beberapa jenis pengangkutan awam yang memudahkan perjalanan orang ramai.

Seperti sebelum ini, tiga perkhidmatan rel utama negara iaitu Transit Aliran Massa (MRT), Transit Aliran Ringan (LRT) dan monorel menerima pengiktirafan antarabangsa kerana memiliki pengangkutan berkualiti kelas dunia.

Pengiktirafan daripada SIRIM QAS International itu mengukuhkan status Rapid Rail Sdn Bhd serta Prasarana Malaysia Bhd (Prasarana) sebagai penyedia perkhidmatan bertaraf global.

Fasiliti-fasiliti yang cekap ini bukan sahaja diakui rakyat Malaysia tetapi juga pelancong dari luar negara.

Pelancong Asing Kagum Lihat MRT Canggih & Selesa Di Malaysia

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok apabila seorang pelancong asing dikenali sebagai Mr ABroad (@MrABroadvlogs) yang berasal dari Lithuania, Eropah Timur Laut berkongsi pengalamannya ketika bercuti di Malaysia.

Menurutnya, ia merupakan kali pertama dia menjejakkan kaki dan meneroka ibu kota, Kuala Lumpur. Dalam video perkongsian, kelihatan Mr ABroad sedang mencuba menaiki pengangkutan awam, MRT untuk ke Jalan Metro, Pudu.

Selepas membeli token MRT dengan harga 20 sen, lelaki tersebut berkata dia kagum melihat rupa stesen yang moden dan menyifatkan koc tren adalah sangat luas. Katanya, ia adalah sejenis fasiliti di satu tahap yang lain (next level).

Sumber: TikTok (@MrABroadvlogs)

Sifatkan Koc Wanita Yang Disediakan Adalah Masuk Akal

Bukan itu sahaja, dia juga berasa kagum bahawa terdapat koc khusus bagi golongan wanita yang menaiki tren berkenaan.

“Saya rasa masuk akal sebab bila semuanya bercampur dan bila lelaki melihat perempuan, mereka rasa tidak serasi (tak selesa). Tapi itulah contoh terbaik bagaimana ia sepatutnya dilaksanakan,” katanya.

Tempat Duduk MRT Mudah Dibersihkan

Mr ABroad dalam masa sama berkata setiap tempat duduk disediakan bukanlah jenis selesa yang menggunakan kain atau fabrik namun menggunakan plastik sahaja.

Pun begitu, ia dikatakan praktikal kerana lebih bersih. Jika penumpang ternampak ada kotoran melekat pada tempat duduk, mereka boleh membersihkannya dengan mudah.

“Dengan cara ni juga kamu tak rasa begitu selesa pada tempat duduk ni. Hanya masuk dan turun di tempat (stesen) yang kamu nak pergi,” ujarnya.

Tambahnya, perjalanan dari satu stesen ke stesen yang lain juga adalah pantas.

“Ini rupa platform tren yang sepatutnya. Saya sangat-sangat kagum. Di London, bertahun-tahun lagi diperlukan untuk ada stesen seperti ini. Saya sukakannya, sangat mudah!” kata Mr ABroad.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Pelancong Kagum Dengan Kemudahan MRT

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai bersetuju dengan pandangan Mr ABroad tentang pengangkutan awam di negara ini.

“Dah pernah naik tren dulu pergi Perlis. Memang best gila. Siap ada macam kafe orang jual makanan dengan minuman dekat dalam tu. Tandas pun ada banyak dan bersih je,” kata seorang wanita.

Malah segelintir turut bersetuju bahawa MRT memudahkan individu menuju ke suatu tempat tanpa tersangkut dalam trafik sesak.

“Mula-mula kekok lama tak naik kereta api. Sekarang nak pergi KL pun dah pro. Mudah tak sangkut jammed,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, warganet ramai dalam masa sama turut mengalukan kedatangan Mr ABroad dan berharap dia bergembira sepanjang percutiannya di Kuala Lumpur.

“Selamat datang ke Malaysia. Nikmati makanan, budaya dan persekitaran hijau (di sini),” kata seorang lelaki.

Sumber: TikTok (@MrABroadvlogs)

Lelaki Dari AS Kagum Dengan Infrastruktur Di Malaysia

Sebelum ini, seorang lelaki berasal dari Amerika Syarikat (AS) dikenali sebagai Evan turut berkongsi pengalamannya menjelajah ibu kota. Menurutnya, bandar tersebut sangat moden dan infrastruktur yang terbina seolah-olah negara maju seperti di China.

Jelasnya, lantai stesen LRT juga sangat bersih daripada sebarang kekotoran. Evan dalam masa sama terkejut tambang yang dikenakan untuk perjalanannya hanya mencecah RM1.

Dalam pada itu, lelaki terbabit tidak menyangka negara Asia seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand sangat maju dari segi pembangunan sedangkan negara besar seperti AS masih ketinggalan dalam aspek fasiliti awam.

