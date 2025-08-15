[Video] Ramai Terkejut Lihat Biawak Bawa Bangkai Kucing, Rupanya Perkara Biasa

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Salah seekor haiwan liar yang banyak berkeliaran di kawasan perumahan sama ada di kampung mahupun di bandar ialah biawak.

Haiwan yang kelihatan seperti cicak gergasi ini kebiasaannya tidak mendatangkan bahaya kepada orang ramai.

Sebaik sahaja ternampak manusia, biawak selalunya mesti akan menggelupur melarikan diri.

Namun haiwan reptilia ini masih mempunyai bahayanya yang tersendiri lebih-lebih lagi kepada haiwan lain yang bersaiz kecil.

Baca Artikel Berkaitan: “Check-In 9 Hari” – Wanita Dikejutkan Dengan Kehadiran Biawak Di Rumah Lepas Pulang Beraya

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Hujan Lebat Punca Air Naik Di Bazar, Riuh Sekampung Apabila “Tetamu” Istimewa Datang Kunjung

Baca Artikel Berkaitan: Penghuni Terkejut Jumpa Biawak ‘Panjat’ Hingga Tingkat 3 Rumah Flat

Biawak Dilihat Bawa Sesuatu Di Mulut, Rupanya Bangkai Kucing!

Menerusi satu video ringkas yang dimuat naik ke TikTok (@miibi666), kelihatan kelibat seekor biawak yang dirakam sedang merangkak di tepi jalan di sebuah kawasan perumahan.

Saiz biawak itu kelihatan agak besar dan dia dilihat sedang membawa sesuatu menggunakan mulutnya.

“Dia makan kambing ke?” soal salah seorang individu yang merakam haiwan itu.

Apabila mereka yang sedang menunggang motosikal semakin menghampirinya, biawak tadi segera melepaskan haiwan yang dibawa tadi dan melarikan diri.

Jika diperhatikan betul-betul, apa yang dibawa oleh biawak tadi kelihatan seperti satu bangkai kucing.

Tonton video penuh [DI SINI].

Ramai Faham Biawak Makan Kucing Perkara Normal Namun Masih Rasa Seram

Di ruangan komen, rata-rata orang menyatakan rasa tidak senang melihat biawak itu memakan kucing. Namun memahami bahawa ia adalah sebahagian daripada aturan alam dan perkara yang normal.

“Apa nak hairan, dah tu makanan dia. Biawak tu pun nak makan,” kata seorang individu.

“Nak salahkan biawak tak boleh, nama pun rantaian makanan. Jadi benda ni normal je kalau binatang makan binatang,” luah seorang lagi.

Sesetengah pengguna media sosial menyatakan bahawa biawak hanya memakan kucing yang telah mati (bangkai) sahaja dan bukanlah kucing hidup.

Namun ada juga yang berkata kucing mereka bernah diserang dan dimakan oleh biawak walaupun ketika masih hidup.

Malah, seorang individu berpendapat bahawa biawak yang besar juga boleh menyerang bayi dan kanak-kanak kecil.

Dalam masa sama, segelintir individu mengingatkan orang ramai bahawa biawak merupakan salah seekor haiwan yang penting untuk ekosistem alam sekitar.

“Biawak pemusnah telur-telur ular. Sayangilah biawak,” kata seorang lelaki.

Sumber: TikTok

Biawak Makan Telur & Haiwan Kecil Lain Termasuk Ular

Satu hantaran di Facebook Borneo mengingatkan orang ramai agar tidak membunuh biawak.

Ini kerana haiwan itu sememangnya boleh mengawal populasi buaya dengan memakan telurnya sebelum ditetaskan.

“Masa diambil menetas adalah dua ke tiga bulan. Dalam masa ini biawak akan usaha sedaya upaya untuk makan telurnya,” jelasnya.

Bukan itu sahaja, malah biawak juga memakan haiwan kecil termasuklah ular, sekaligus mengawal populasi binatang berbahaya itu.

Seperti yang dikongsikan oleh seorang individu di Facebook, Nurul Shida Saari, dia berkata tidak pernah membunuh biawak di kebun walaupun telah mencuri telur dan makan anak ayamnya.

Katanya, ini kerana dia memahami fungsi penting biawak terhadap ekosistem alam semula jadi.

Baca Artikel Berkaitan: [Video] “Sorry Tergelak”- Ramai Terhibur Gelagat Doktor Halau Biawak Masuk Dalam Klinik

Baca Artikel Berkaitan: [Video] Ada Sebab Kenapa Sekuriti Lambung Biawak Seperti ‘Helikopter’

Baca Artikel Berkaitan: “Fikir Air Terjun Ke?” – Kelibat Biawak Enjoy Air Paip Mengalir Dalam Lubang Singki Jadi Tumpuan

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.