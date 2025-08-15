Aksi Ibu Minta Majikan ‘Adjust’ Jawatan Kerja Untuk Anak Undang Pelbagai Reaksi

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sebagai seorang anak, ramai di antara kita dididik dan dimanjakan oleh ibu bapa kita sejak kecil lagi. Bak kata pepatah, “Bagai menatang minyak yang penuh.” Bagi sesetengah individu pula, mereka mendapat layanan bagaikan puteri (princess treatment) dari penjaga mereka.

Tidak salah untuk kita bergantung kepada ibu bapa yang rapat dengan kita sejak kecil, namun ada had dan masanya.

Sebagai contoh, anda perlulah mula berdikari bagi menguruskan diri sendiri apabila sudah melangkah ke alam dewasa tanpa mengharapkan pertolongan mereka dalam sesuatu urusan.

Ibu Tolong Anak Mohon Jawatan Kerja

Baru-baru ini, tular satu hantaran apabila seorang individu dipercayai doktor veterinar dikenali sebagai Are-Riz Ibrahim berkongsi satu mesej diterima tentang permohonan kerja.

Kebiasaannya, calon kerja itu sendiri akan berurusan dengan majikan atau syarikat dipohon tentang jawatan ditawarkan. Namun lain pula kali ini apabila seorang ibu telah masuk campur dalam hal tersebut dan bertanya kepada syarikat sama ada masih ada kerja kosong atau pun tidak untuk anaknya.

Lebih mengundang perhatian adalah cara memohon kerja itu adalah tidak professional.

“Boleh tak adjust anak saya seorang (kerja di sana),” kata si ibu menerusi mesej di platform WhatsApp.

Doktor Kesal Penjaga Minta Tolong Majikan Tempatkan Anak Di Syarikat

Perkara tersebut kemudiannya membuatkan Are-Riz berasa kecewa kerana masih ada calon yang sudah dewasa masih mengharapkan ibu bapa untuk urusan permohonan pekerjaan.

“Adik-adik tolong la. Jangan la macam ni. Tolong ada keberanian nak minta kerja, tak akan umur dah 25 masih mak nak mintakkan kerja. Tak boleh la macam tu dik,” tegur doktor tersebut.

Dalam masa sama, doktor itu turut menasihati orang ramai untuk menghantar sendiri resume kepada majikan atau syarikat dan tidak menggunakan bantuan sesiapa.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Ibu Mohonkan Kerja Untuk Anak

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai bengang melihat penjaga yang memohon kerja bagi pihak anak mereka.

“Sebagai seorang HR (pekerja Sumber Manusia), saya penat ya hadap orang macam ni. Banyak kali dapat call dari ibu apa yang minta kerja untuk anak diorang. Saya pun Gen Z juga tapi elok je berdikari cari kerja sendiri,” luah seorang individu.

Malah, seorang lelaki juga sempat berkongsi pengalamannya semasa mengendalikan pengambilan pelajar latihan praktikal sebelum ini.

“Ada satu hari aku dapat call dari lobi pejabat aku, kata ada orang nak minta intern. Jadi aku turun la nak jumpa. Pelik kenapa makcik pulak yang minta rupanya tolong carikan untuk anak. Aku tanya la mana anak makcik?

“Tu ada dalam kereta dia jawab. Terus aku tanya, siapa yang nak intern makcik ke dia? Kalau dia yang nak boleh minta dia datang sendiri. Lebih kurang macam tu la situasinya. Tak tahu apa masalah budak-budak zaman sekarang banyak yang lemah,” kongsi lelaki berkenaan.

Sementara itu, ada yang mendakwa dalam sesetengah kes, penjaga sendiri yang memohon kerja bagi pihak anak tanpa pengetahuan mereka.

“Anak tak tahu pun. Andai kata dapat, anak kerja main-main sebab bukan dia nak pun (jawatan itu). Bos yang sakit kepala,” dakwa seorang pengguna Threads.

Staf Lepasan SPM Langgar Syarat Kerja, Berhenti Kerja Tanpa Notis

Sebelum ini, tular juga satu isu mengenai seorang ibu yang masuk campur dalam urusan pekerjaan anak. Seorang majikan dikenali sebagai Nik meluahkan stres apabila ibu tersebut menuntut gaji bagi anaknya yang sudah berhenti kerja.

Menurut Nik, pekerjanya itu telah berhenti kerja secara mengejut walaupun tahu dia sudah melanggar syarat ditetapkan.

Bagaimanapun, ibu pekerja terbabit tetap menuntut gaji meskipun si anak bertindak melanggar perjanjian dan tidak memberikan sebarang notis.

Isu itu kemudiannya semakin berlarutan apabila penjaga itu didakwa meminta jumlah gaji yang tidak masuk akal iaitu sebanyak RM6,000 kerana telah bekerja selama empat hari iaitu RM1,500 untuk sehari.

