[Video] KA Video Call 5 Pemenang Giveaway Ke NZ, Masing-Masing Cerita Pengalaman ‘Battle’ Rendang Nyet

Rendang Nyet Khairul Aming baru sahaja dilancarkan pada Jumaat (8 Ogos) lalu dengan sebanyak 100,000 pek telah terjual dalam tempoh masa kurang dua minit.

Bersempena pelancaran itu, KA turut mengadakan giveaway khas trip ke New Zealand buat lima pembeli terpantas bagi kombo lima paket Rendang Nyet!

Tanpa menunggu, KA terus mengumumkan nama kelima-lima pembeli terpantas itu sejurus selepas urusan jualan selesai.

KA Hubungi Kelima-lima Pemenang Giveaway Trip Ke NZ

Satu hantaran oleh KA di media sosial menunjukkan bahawa dia telah menghubungi kelima-lima pemenang tersebut.

Mereka masing-masing menunjukkan rasa gembira dan teruja, serta berkongsi pengalaman ketika ‘battle’ Rendang Nyet tempoh hari.

“Satu benda yang KA gembira, pemenang ni semua adalah antara kita semua. Bukan orang yang pakai bot, bukan pakai super computer, bukan scalpers.

“Ini adalah orang sebenar dengan cerita sebenar, yang support produk lokal kita,” katanya.

Pemenang Giveaway Kongsi Pengalaman ‘Battle’ Rendang Nyet

Bercakap kepada salah seorang pemenang, Sakinah Halim, dia telah menyertai sesi Live TikTok KA tepat pada jam 9 malam.

“Bila dah umum pemenang, empat orang tu, memang dah give up. Tiba-tiba nama kelima, nama saya,” katanya dengan penuh rasa teruja.

Seorang lagi pemenang pula dihubungi oleh KA dipercayai ketika berada di pejabat. Rakan sekerja pun nampak excited sangat!

Wanita itu berkata dia mengambil nasihat KA agar menetapkan alarm supaya tidak terlepas Live TikTok pada Jumaat lalu.

“Dengan anak mengamuk nak tidur. Dengan line wifi tak ada. Masa tu memang pakai line U Mobile, 4G satu bar,” katanya.

Sumber gambar: TikTok @khairulaming

Pemenang nombor tiga terpantas yang merupakan seorang lelaki pula berkata dia membuat pembelian hanya dengan mobile data, manakala pembayaran dilakukan menerusi bank Maybank, dan selebihnya adalah berkat doa ibu.

Menurutnya, dia dan isteri tidak pernah keluar negara sebelum ini. Namun mereka segera membuat permohonan pasport setelah mendapat berita gembira itu!

Apabila ditanya, dia berkata pasti akan diberi cuti oleh bos yang dikatakan lebih excited dengan rezekinya.

Maisarah yang menjadi pemenang pertama dalam giveaway tersebut juga menetapkan alarm 10 minit awal sebelum sesi Live.

“Saya masuk bilik, tutup lampu lagi nak bagi fokus,” katanya.

Sumber gambar: TikTok @khairulaming

Pelajar Menang Giveaway Join Battle Waktu Dalam Kereta Nak Teman Ayah

Dalam ramai-ramai ini, Zuhaira mungkin pemenang yang paling ‘santai’. Katanya, dia ketika itu berada di dalam kereta untuk menemani ayahnya.

“Tak ada la terfikir nak masuk (giveaway) pun. Sekali ayah cakap, ‘Kakak cubalah.’ Lepas tu saya pun masuklah, sekali tiba-tiba dapat,” katanya.

Dia yang merupakan seorang pelajar berkata akan menulis surat kepada pensyarah bagi meminta kebenaran untuk ke New Zealand. KA juga bersedia untuk memberi sebarang surat sokongan jika diperlukan.

“Bagi tahu je. KA akan pastikan awak boleh terbang juga. Kalau awak perlu pensyarah tu video call Khairul Aming, video call je,” kata KA.

KA Gembira Pemenang Giveaway Dari Kalangan Individu Sebenar

Memandangkan giveaway itu merupakan trip ke NZ bersama KA, dia sempat bertanya harapan daripada para pemenang.

Ada yang berkata mereka mahu menaiki buaian gergasi di NZ dan menikmati keindahan alam semula jadi.

Ada juga yang tidak sabar untuk membantu dan memasak bersama-sama KA ketika di NZ kelak.

Di hujung video, KA meluahkan rasa gembira kerana para pemenang bagi giveaway tersebut merupakan dari kalangan individu sebenar.

“Ada yang menang sambil drive dengan ayah, sambil susukan anak, line internet satu bar. Alhamdulillah rezeki dia orang,” katanya.

@khairulaming Ini semua 5 pemenang yang dapat ke New Zealand. Teharu dengar cerita masing-masing. Ada yang internet satu bar, ada yang menang sambil ayah hantar pergi main volleyball, ada yang menang sambil tidurkan anak. Satu benda yang KA happy, pemenang ni semua adalah antara kita semua. Bukan orang yang pakai bot, bukan pakai super computer, bukan scalpers. Ini adalah real people, with real stories, yang support produk lokal kita. Doakan perjalanan kami ke New Zealand dipermudahkan 🙏🏻 ♬ original sound – Khairulaming

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Sama-Sama Teruja & Terharu Dengan Para Pemenang

Menjenguk ke ruangan komen, rata-rata rakyat Malaysia turut teruja dan meraikan kemenangan kelima-lima individu tersebut.

“Aku rasa trip ni akan jadi trip satu Malaysia sebab mesti nak tengok story dan update waktu kat sana,” kata seorang individu.

Orang ramai juga gemar dan terharu mendengar kisah bagaimana setiap pemenang berjaya menjadi pembeli terpantas.

Segelintir individu turut menyatakan bahawa pada akhirnya, semuanya bergantung kepada rezeki masing-masing.

“Sekali Allah kata memang rezeki tertulis, dia orang dapat. Kuasa Allah, kalau dah rezeki tak ke mana,” kata seorang lagi.

Sumber: TikTok

Produk Rendang Nyet Habis Licin Dalam Kurang 2 Minit

Bagi mereka yang menyertai sesi battle Rendang Nyet pada Jumaat lepas, mesti telah saksikan sendiri bagaimana produk KA itu licin disambar!

Menurut laporan, sebanyak 100,000 unit Rendang Nyet berjaya dijual dalam masa 1 minit 18 saat sahaja, sekaligus meraih sebanyak RM1.8 juta.

Kombo lima pek Rendang Nyet telah habis terjual dalam tempoh 30 saat sahaja selepas jualan dibuka, manakala pek tunggal sebanyak 30,000 bungkus habis licin dalam masa 40 saat sahaja.

Jadi memang siapa yang paling pantas je yang berjaya dapatkan produk terbaharu KA itu! Berkat rezeki masing-masing juga.

Untuk info, jualan Rendang Nyet yang seterusnya akan diadakan jam 9 malam ini (14 Ogos) menerusi sesi Live di platform Shopee.

