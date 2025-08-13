“Pantau Persekitaran Anak” – Ibu Kesal Hidung Anak Berdarah, Dakwa Ditendang Rakan Tadika

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Semakin hari, golongan masyarakat semakin peka dengan kes melibatkan buli di kalangan anak-anak. Hal ini kerana ia bukan sahaja boleh membawa kepada kecederaan tetapi juga mengorbankan nyawa.

Seperti sebelum ini, kes pelajar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) Allahyarham Zulfarhan Osman Zulkarnain membuatkan ramai luluh hati apabila pemergiannya itu melibatkan perbuatan buli oleh enam pelajar dari pusat pengajian yang sama.

Baca Artikel Berkaitan: Kes Bunuh Zulfarhan: Hukuman Gantung 6 Bekas Penuntut UPNM Diketepikan

Lebih merisaukan apabila kekerasan fizikal ini juga berlaku di kalangan kanak-kanak yang belum lagi menjejakkan kaki ke alam sekolah rendah.

Baca Artikel Berkaitan: “Ini Cubaan Buli” – Wanita Dedah Anak 5 Tahun Disimbah Air & Nyaris Disepak Oleh Sekumpulan Kanak-Kanak

Baca Artikel Berkaitan: [Video] “Luluh Hati Seorang Ibu” – Influencer Terkilan Anak Luah Pernah Kena Ejek Di Sekolah

Baca Artikel Berkaitan: Pelajar Terlibat Dalam Kes Buli MRSM Digantung Sementara Siasatan Berjalan

Baju Seragam Sekolah Anak Dipenuhi Tompokan Darah

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Aina berkongsi keadaan anak lelakinya selepas pulang dari tadika. Menerusi foto perkongsian, kelihatan beberapa tompok darah yang sudah kering pada baju seragam anaknya itu.

Menjengah ke ruangan balas, Aina berkata darah tersebut mengalir selepas hidung si kecil tercedera semasa berada di persekolahan.

“Adakah kita harus berdiam jika perkara sebegini terjadi pada anak?” tanya Aina.

Dakwa Rakan Sekolah Tendang Hidung Anak Hingga Cedera

Menerusi satu hantaran lain, Aina mendakwa kejadian terbabit berlaku apabila rakan kepada anaknya itu menyepak hidung sehingga tercedera.

“Ya memang tompokan di baju adalah kotoran makanan tumpah bersama tompokan darah. Hidung berdarah disepak (flying kick) oleh kawan. Kejadian berlaku waktu anak bersedia untuk balik sekolah. Btw perbuatan ni dari pelajar berumur 4 tahun,” dakwa Aina.

Dakwa Aina, si cikgu telah memaklumkan kepadanya apabila dia mahu menjemput anak dari sekolah.

Bagaimanapun, rakan yang terlibat itu dikatakan telah dimarahi dan dikenakan denda atas perbuatannya.

“Dah kena serangan anxiety dah saya. Tak tentu arah saya,” luah Aina lagi.

Ibu Nasihat Ibu Bapa Kawal Si Kecil Agak Tidak Berkasar

Kesal dengan perkara berlaku, Aina berkata perbuatan melibatkan kekasaran fizikal ini tidak sepatutnya dinormalisasikan di kalangan anak kecil.

“Terlalu kasar untuk menyatakan perkataan ‘buli’ bagi kanak-kanak berumur 4 tahun. Tapi itulah yang perlu ditelan. Jika bukan sekarang ditegur dengan alasan masih kecil, bilakah masa yang sesuai? Teguran harus dilakukan sewaktu melakukan kesalahan, bukan untuk ditunggu pada masa yang sesuai,” kata Aina.

Tegas Aina, jelas apa yang dilakukan oleh kanak-kanak itu adalah salah. Oleh disebabkan itu, ibu bapa perlu memainkan peranan penting untuk memantau tingkah laku mereka.

“Kita ibu bapa tak akan nak ajar anak perkara tak elok, jadi lihat juga faktor lain penyebab anak buat perkara salah. Kita yang menjadi ibu bapa ni sebenarnya masih seorang pelajar. Pelajar praktikal yang sedang membentuk seorang manusia. Anak-anak tiket untuk kita semua masuk ke syurga,” kata si ibu.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Terhadap Insiden Anak Kena Flying Kick

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata para penjaga berasa bimbang sekiranya kegiatan sebegini berlaku kepada anak semasa di alam persekolahan.

“Paling risau kalau anak buat anak orang lain. Part ni la paling takut sebenarnya bila anak nak masuk sekolah. Selalu doa janganlah anak buat orang dan janganlah ada kes buli dekat sekolah. Anak nak masuk pra-sekolah tahun depan harap sangat benda-benda macam ni tak ada dalam kelas nanti,” kata seorang wanita.

Malah, para netizen berkata insiden itu perlu dimaklumkan kepada penjaga kanak-kanak yang menyepak anak Aina.

“Allahuakbar empat (4) tahun dah pandai buat benda-benda camni. Semoga dijauhilah daripada anak-anak kita. Puan lebih baik hubungi ibu bapa secara langsung,” ujar seorang individu.

Sementara itu, orang ramai berkata anak yang berkasar perlu diajar sehinggalah dia betul-betul insaf dan menyedari kesalahan dilakukan.

“Empat tahun memang masih kecil tapi kalau tak ajar apa itu benda betul-betul salah maka semakin seronok la dia buat dekat orang lain pulak. Jadi denda dia sampai dia faham jangan cederakan orang dan jangan buat orang.

“Kadang-kadang budak ni dia memang terbiasa main dengan cara kasar atau ganas jadi kena tegur,” kata seorang netizen.

Sumber: Threads (@ainaa.yuyue_pqa)

Baca Artikel Berkaitan: Gurau Kasar Umpama Buli, Netizen Berang Tindakan Dua Pelajar ‘Tindih’ Rakan Dalam Dorm

Baca Artikel Berkaitan: Kes Zara Qairina: Hasil Bedah Siasat 2 Bulan Terlalu Lama – Ketua UMNO Bahagian Subang

Baca Artikel Berkaitan: “Ini Cubaan Buli” – Ibu Geram Anak 5 Tahun Disimbah Air & Nyaris Disepak Kanak-Kanak Lain

Kongsi cerita viral & terkini bersama kami di media sosial TRPbm Facebook, Twitter, Threads dan Instagram.