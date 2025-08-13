“I’m Happy For You!” – Ramai Bangga Lihat Anak Muda Dapat Straight As Dalam A-Level

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat ramai pihak, pendidikan merupakan suatu perkara yang amat dititikberatkan dan menjadi tonggak kejayaan seseorang.

Selepas menjalani peperiksaan, para pelajar pasti tidak sabar-sabar menunggu keputusannya.

Apatah lagi jika keputusan itu menjadi penentuan sama ada mereka bakal melanjutkan pendidikan di peringkat lebih tinggi.

Pelajar Semak Keputusan A-Level Bersama Keluarga, Rai Detik Gembira

Baru-baru ini, seorang pelajar berkongsi detik gembira sewaktu menyemak keputusan peperiksaan A-Level.

Menerusi hantaran di TikTok (@sdtlaishahh), dapat dilihat wanita berusia 19 tahun bernama Saidatul Aishah itu berkumpul bersama-sama keluarganya di hadapan laptop serta membaca doa sebelum menerima keputusan.

Tidak berapa lama kemudian, mereka menyambut gembira keputusan peperiksaan tersebut. Turut kelihatan Aishah memeluk individu yang dipercayai ibunya.

Pelajar Terima Straight A Dalam A-Level, Dipercayai Bakal Ke Australia

Melihat kepada tangkap layar keputusan, Aishah telah menerima gred A* bagi mata pelajaran Fizik dan Kimia, serta gred A bagi Matematik. Ini sememangnya merupakan keputusan yang cemerlang bagi peperiksaan A-Level!

“Alhamdulillah, terima kasih Allah SWT atas segalanya,” tulisnya pada kapsyen.

Aishah merupakan bekas pelajar di Kolej MARA Seremban dan dipercayai bakal menyambungkan pelajaran ke Australia dengan keputusan tersebut.

Orang Ramai Ucap Tahniah & Titip Nasihat Buat Aishah

Perkongsian oleh Aishah telah mendapat perhatian orang ramai, termasuklah Pengerusi MARA Dr Asyraf Wajdi Dusuki sendiri yang mengucapkan tahniah dan menitipkan sepatah dua kata-kata nasihat.

Aishah juga telah mengucapkan terima kasih kepada Asyraf Wajdi kerana memberi peluang kepada mereka untuk mendapatkan biasiswa bagi melanjutkan pelajaran ke luar negara.

Ramai pengguna media sosial lain turut melontarkan ucapan tahniah dan pesanan kepada wanita muda itu.

Meskipun tidak mengenali Aishah, ramai berasa terharu dan bangga dengan kejayaan yang dikecapi olehnya.

Terdapat juga segelintir jenama yang berminat untuk memberi produk kepada Aishah sebagai tanda penghargaan.

Peperiksaan A-Level Diiktiraf Di Banyak Negara

Peperiksaan A-Level merupakan salah satu pilihan yang diberi kepada pelajar berusia 16 tahun ke atas.

Namun di Malaysia, kebiasaannya pelajar perlu menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) terlebih dahulu bagi melayakkan diri untuk menyambung pelajaran dalam A-Level.

A-Level selalunya digunakan bagi memasuki institusi pengajian tinggi di United Kingdom, tetapi turut diiktiraf di beberapa negara lain termasuk Australia.

Pelajar biasanya mengambil tiga mata pelajaran di bawah A-Level, sama ada subjek sains, ekonomi, sastera dan lain-lain.

Gred keseluruhan A* akan diberi kepada pelajar yang menerima A dalam semua subjek seperti Aishah, dan menandakan prestasi luar biasa.

