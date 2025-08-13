“Abang Rakam Video Owner” – Lelaki Dedah Sisi Gelap Baiki Telefon Dengan Orang Luar

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Buat mereka yang menggunakan gajet canggih dalam rutin harian untuk tujuan pekerjaan, antara cabaran utama yang mahu dielakkan adalah apabila telefon atau komputer riba itu rosak.

Bukan sahaja membuatkan urusan anda terganggu, malah emosi juga boleh kacau sekiranya ada tugasan yang perlu diselesaikan dengan kadar segera. Nak berhubung bersama orang lain pun susah.

Namun antara risiko menghantar gajet canggih anda kepada orang luar untuk dibaiki adalah keselamatan data masing-masing.

Individu Mengaku Rakam Video Orang Lain Ketika Baiki Telefon

Seperti baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang tutor subjek Fizik, Matematik dan Matematik Tambahan dikenali sebagai Ammirul Sidek berkongsi satu tangkap layar mengenai ‘sisi gelap’ membaiki telefon menggunakan perkhidmatan orang luar.

Dalam foto tersebut, seorang individu dipercayai juruteknik telefon telah mengaku bahawa dia sudah menceroboh privasi pelanggan yang menghantar untuk memperbaiki gajet rosak.

Individu itu berkata dia telah merakam video yang tersimpan di dalam telefon berkenaan. Dia juga memaklumkan bahawa ia adalah sisi gelap perkhidmatan terbabit.

“Kadang-kadang dapat layan klip 3GP pemilik telefon. Gara-gara abang rakam, abang janji akan delete. Sengih-sengih tengok pemilik masa pickup (ambil semula) telefon (di kedai),” kata tukang baiki itu.

Walaupun individu tersebut berkata dia akan padam semula klip yang dirakam, namun ia masih salah dari segi etika.

Tutor Kesal Dengan Sikap Tidak Tanggungjawab Tukang Baiki Telefon

Perkara tersebut kemudiannya mengundang perhatian Ammirul yang mana aksi sebegitu adalah tidak bertanggungjawab kerana menceroboh privasi pelanggan.

“Takutnya dengan manusia yang tidak amanah. Aib orang lain kamu tengok macam tu je. Malas nak tunjuk siapa yang tulis, dekat Facebook ada komen tu,” kata Ammirul di ruangan kapsyen.

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Tentang Tukang Baiki Telefon Yang Tak Amanah

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai berasa kecewa dengan pekerja yang tidak menjaga integriti semasa menjalankan tugas.

“Maksudnya diorang buat kerja tak amanah. Apa dia cari (search) tu dia punya urusan walaupun satu dosa sekali pun. Yang tukang baiki telefon tu kerjanya hanya baiki je la bukan pergi kaji selidik urusan pemilik telefon itu. Kerja pun tak amanah lepas tu buka aib orang,” kata seorang wanita.

Seorang lelaki dalam masa sama turut mengakui pernah menyelongkar rekod carian (search history) pelanggan sebelum ini.

“Betul bukan tu je. Dulu gatal tangan masuk history browser (rekod layaran). Ramai remaja perempuan yang cari tentang seks (pornografi) dan macam-macam. Budak sekolah, menengah dan kolej,” ujar individu terbabit.

Sementara itu, sebuah premis servis baiki telefon turut menasihati para pelanggan untuk tidak memberikan kata laluan bagi mencegah perkara sebegitu daripada berlaku.

“Untuk yang perlu jaga privasi, jangan berikan kata laluan. Kami di Bro Gadget Lab, Mertajam dan Penang mengamalkan konsep amanah terhadap privasi pelanggan, jadi password tidak wajib diberi. Jika perlu untuk tujuan percubaan (test), kami akan minta namun pelanggan boleh memilih untuk menolak dan datang sendiri unlock test sendiri bagi masalah yang perlu tinggal telefon.

“Jadi, carilah kedai yang jujur dan jangan mudah berikan password sekiranya tiada keperluan atau ada privasi sensitif yang perlu dijaga,” kata pengendali akaun Bro Gadget Lab.

Tips Hantar Telefon Untuk Dibaiki

Buat anda yang merancang untuk menghantar telefon rosak untuk dibaiki, terdapat beberapa langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku.

Ini termasuklah pencerobohan data, penipuan dari segi harga atau kerosakan tambahan selepas menghantar telefon bimbit.

Berikut adalah antara tipsnya:

Backup kesemua data di dalam telefon khususnya dokumen penting. Gunakan Google Drive dan Samsung Cloud untuk pengguna Android manakala iCloud buat pengguna iPhone.

Simpan resit dan bukti pembayaran.

Keluarkan kad sim dan kad memori.

Semak status dan tarikh luput waranti.

Periksa dan catat keadaan telefon semasa.

Bandingkan harga servis di beberapa tempat.

Tanya juruteknik tentang jaminan selepas pembaikan.

Sediakan kata laluan untuk ujian selepas selepas selesai baiki.

Pilih lokasi yang dipercayai melalui pengalaman orang lain atau bacaan reviu.

Padam semua maklumat peribadi dan reset telefon ke tetapan kilang (Factory Reset).

