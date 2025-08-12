“Bas Pun Hiking” – Ramai Bingung Bas Pekerja Boleh Ternaik Tepi Lereng Bukit

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Kemalangan jalan raya merupakan suatu perkara yang tidak disangka dan boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja.

Walaupun terdapat kemalangan yang disebabkan oleh kecuaian pengguna jalan raya, namun ada juga yang berlaku akibat masalah teknikal seperti kegagalan brek atau jalan raya licin.

Apapun, mujur jika kemalangan yang berlaku tidak terlalu serius sehingga meragut nyawa penumpang mahupun pemandu.

Bas Pekerja Tersadai Di Lereng Bukit Di Pulau Pinang

Baru-baru ini, tular video di TikTok (@ryezman07) menyaksikan sebuah bas pekerja berwarna biru seolah diparkir di lereng bukit yang terletak betul-betul di selekoh jalan.

Berdasarkan kapsyen, difahamkan bas tersebut telah terlibat dalam satu kemalangan di Paya Terubong, Pulau Pinang sebelum itu.

Melihat pada video berkenaan, kelihatan beberapa anggota polis sedang memasang pita penghadang di lokasi kejadian.

Ramai Bingung Lihat Bas ‘Parkir’ Di Lereng Bukit

Menjenguk ke ruangan komen, ramai sememangnya berasa bingung melihat bas dalam keadaan sedemikian.

Mereka berseloroh bahawa bas tersebut tidak sepatutnya diparkir pada tempat yang tidak bersesuaian seperti di lereng bukit itu.

Malah ada pula yang berjenaka bahawa pemandu bas ingin menghantar penumpang sehingga ke atas dengan membawa bas ‘hiking’.

“Bas pun hiking. Kita ni masih malas,” kata seorang pengguna media sosial.

Bas Terbabas Di Selekoh Jalan Raya Sebelum Ternaik Ke Lereng Bukit

Menerusi video lain yang dikongsikan di beberapa platform media sosial, bas tersebut pada mulanya dilihat bergerak agak laju, lalu terbabas di selekoh jalan raya.

Ia dilihat melanggar satu tiang lampu sebelum ternaik ke atas lereng bukit dan terundur sedikit kebelakang.

Mujur ia tidak terundur sehingga ke atas jalan raya semula kerana terhalang dengan benteng kecil yang terdapat di kaki bukit itu.

Keadaan ketika itu masih gelap dengan hujan renyai-renyai yang mungkin menyebabkan jalan raya menjadi licin.

Jika diperhatikan dengan teliti, kelihatan lampu brek bas tersebut menyala, menandakan pemandu mungkin telah menekan pada brek.

Di ruangan komen, orang ramai menyedari bahawa lampu brek pada bas menyala dan yakin bahawa pemandu telah cuba memperlahankan kelajuan bas.

Malah mereka turut memuji ketangkasan pemandu bas dalam mengawal kenderaan itu bagi mengelakkan kemalangan yang membabitkan pengguna jalan raya lain.

“Okay la tu naik bukit untuk hentikan pergerakan daripada hentam kereta lain,” kata soerang individu.

Kemalangan Berlaku Akibat Kegagalan Brek Dialami Bas

Berdasarkan laporan The Star, insiden itu telah berlaku semalam (11 Ogos) berhampiran Suria Vista Apartment di Jalan Paya Terubong, Air Itam.

Insiden itu dilaporkan berlaku sekitar 7.24 pagi apabila bas mengalami kegagalan brek sewaktu membawa pekerja kilang pulang ke rumah dari Kampung Jawa ke Paya Terubong.

Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat, bas tersebut tergelincir di selekoh jalan dan naik ke atas lereng bukit sebelum terhenti.

Sehubungan itu, pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat (BBP) Paya Terubong tiba di lokasi kejadian pada 7.34 pagi bagi membantu menyelamatkan penumpang yang terperangkap.

Kesemua 30 penumpang termasuk pemandu berjaya dikeluarkan, dengan enam penumpang mengalami kecederaan ringan di bahagian muka, kaki dan tangan.

Mereka kemudiannya dibawa oleh ambulans Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ke hospital untuk diberi rawatan.

Serpihan akibat kemalangan itu telah dibersihkan oleh pihak bomba sebelum menghentikan operasi sepenuhnya pada jam 8.27 pagi setelah memastikan kawasan tersebut selamat.

