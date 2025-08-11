[Video] Influencer Jepun Dedah Ramai Rakyat Di Negaranya Tidak Tahu Pernah Jajah Tanah Melayu

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Setelah menerima kemerdekaan pada 1 Ogos 1957, Malaysia kini bebas daripada penjajahan mana-mana negara luar.

Namun usaha dalam mendapatkan kemerdekaan itu bukanlah mudah dan ramai penduduk dan pewira Tanah Melayu telah terkorban ketika tempoh penjajahan.

Salah satunya adalah tempoh pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu yang sememangnya menjadi titik hitam dalam sejarah tanah air.

Ramai Rakyat Jepun Tidak Tahu Tentang Penjajahannya Di Malaya

Sejarah itu bagaimanapun tidak diketahui dalam kalangan rakyat negaranya sendiri, seperti yang dijelaskan oleh seorang pempengaruh dan artis dari Jepun, Kaz Fula.

“Ia sesuatu yang memalukan. Saya juga tidak tahu. Tetapi dengan datang ke Malaysia, rakyatnya menceritakan sejarah tersebut kepada saya,” katanya.

Dia turut berkongsi bagaimana dia pertama kali mengetahui tentang penjajahan nenek moyangnya ke atas Tanah Melayu.

Fula pada mulanya telah melawat satu sawah padi di Sekinchan sebelum merasakan seolah-olah berada di Jepun dan berkongsi pengalaman itu dalam satu hantaran video di YouTube.

“Saya cakap, ‘Saya rasa macam di rumah, saya pernah datang sini ke dulu?’,” soalnya.

Ketika itulah dia menerima komen yang menjelaskan bahawa nenek moyang Jepun pernah ke sini dan melakukan perkara yang kejam.

Individu Jelaskan Hanya Ada 2 Ayat Tentang Penjajahan Di SEA Dalam Buku Teks Sekolah Jepun

Situasi ini menimbulkan kebingungan dalam dirinya. Dia kemudiannya menghubungi rakannya untuk bertanya tentang maklumat yang terkandung dalam buku teks sekolah menengah Jepun.

“Ia hanya terkandung tentang penjajahan di Asia Tenggara (bukan Tanah Melayu secara spesifik). Bayangkan anda seorang pelajar sekolah menengah. Anda belajar hanya untuk lulus peperiksaan.

“Hanya ada dua ayat yang menjelaskan tentang penjajahan di Asia Tenggara. Sebab ini saya tidak tahu dan terkejut apabila datang ke Malaysia,” katanya.

Sumber gambar: World War II Database

Individu Rasa Rakyat Jepun Di Malaysia Perlu Belajar Sejarah Penjajahan

Tambah Fula, kebanyakan rakyat Jepun juga seperti dirinya iaitu tidak didedahkan dengan sejarah penjajahan secara mendalam.

Menurutnya, ramai rakyat Jepun yang datang ke Malaysia perlu mempelajari sejarahnya juga.

“Saya tidak tahu tentera Jepun datang ke Kota Bharu (Kelantan) dan lakukan serangan, beberapa jam sebelum insiden di Pearl Harbor,” jelasnya.

Dalam pada itu, Fula merasakan bahawa kedua-dua negara Malaysia dan Jepun kini mempunyai hubungan yang baik.

Dia percaya yang situasi semasa perlu dihargai, di samping mahu mengetahui lebih lanjut mengenai penjajahan Jepun yang berlaku di Malaysia satu ketika dahulu.

Orang Ramai Setuju Penjajahan Jepun Di Tanah Melayu Penuh Kekejaman

Menjenguk ke ruangan komen, rata-rata orang ramai berpendapat bahawa penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu adalah tempoh yang sangat teruk.

“Kekejaman tentera Jepun sewaktu penjajahan meninggalkan luka yang dalam kepada nenek moyang kami, trauma yang masih wujud sehingga hari ini. Saya tidak akan mengharapkan penyeksaan yang serupa kepada generasi muda di Jepun,” kata seorang individu.

“Saya betul-betul menangis ketika mempelajari tentang pendudukan Jepun di Malaya,” seorang lagi berkata.

Ada juga yang merasakan bahawa kerajaan negara Jepun sengaja menyembunyikan maklumat mengenai penjajahan ke atas Tanah Melayu daripada rakyatnya.

Dalam masa sama, segelintir pengguna media sosial berkongsi bagaimana Fula boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai penjajahan tersebut iaitu dengan melawat Muzium Perang Pulau Pinang atau menonton filem Embun.

Beberapa individu turut berkongsi sejarah yang didengari oleh mereka daripada nenek moyang, termasuk kisah anak-anak berbangsa Cina terpaksa diserahkan kepada keluarga Melayu demi mengelakkan dibunuh tentera Jepun.

Sumber: TikTok

Tentera Jepun Jajah Tanah Melayu Selama Hampir 4 Tahun

Berdasarkan penerangan di laman web Majlis Keselamatan Negara (MKN), penjajahan Jepun ke atas Tanah Melayu telah bermula pada 8 Disember 1941 apabila diserang Tentera Darat ke-25 Jepun.

Serangan amfibi yang dilakukan bermula di pantai Kuala Pak Mat, Kota Bharu di mana mereka bertempur dengan Tentera British India. Insiden ini berlaku satu jam sebelum serangan ke atas Pearl Harbor.

Dalam masa sama, serangan darat dilakukan menerusi pendaratan Pattani dan Songkla di Thailand sebelum menyeberangi sempadan ke Kedah dan Pulau Pinang.

Jepun terus mengasak Tentera British di Tanah Melayu ke arah selatan, menawan Kedah, Pulau Pinang dan Perak.

Dalam keadaan terdesak, Panglima Tertinggi ABDACOM Jeneral Wavell, membuat keputusan untuk mengundurkan semua pasukan British dan Komanwel ke Johor. Ini menyebabkan Kuala Lumpur ditawan Jepun tanpa tentangan.

Pada 31 Januari 1942, seluruh Tanah Melayu akhirnya jatuh di bawah penjajahan Jepun.

Pendudukan Jepun di Tanah Melayu tamat pada September 1945 apabila tenteranya menyerah kalah setelah pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Imperial Japanese Navy Rear Admiral Jisaku Uozumi menandatangani penyerahan Pulau Pinang di atas kapal HMS Nelson. (Sumber gambar: Wikimedia)

