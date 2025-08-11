“Ey Gemoknya” – ‘Gurauan’ Individu Ini Terhadap Kenalan Di Media Sosial Undang Perhatian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Seperti yang kita tahu, setiap individu mampu mendapatkan info dalam sekelip mata sahaja dengan bantuan gajet dan teknologi canggih kini. Bukan itu sahaja, ia turut memudahkan anda untuk berkomunikasi dengan orang lain menerusi alam maya.

Namun begitu, ada juga sesetengah pihak yang menyalahgunakan platform berkenaan. Sebagai contoh mengutuk, membuli, mengejek, berkata kesat dan banyak lagi di media sosial.

Terdahulu, seorang pakar kesihatan mental mendedahkan bahawa individu berani melakukan perkara negatif itu kerana tiada perjumpaan secara bersemuka dengan orang lain yang dimaki.

Pengguna Media Sosial Selamba Hina Bentuk Badan Wanita Di Instagram Story

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads apabila seorang wanita dikenali sebagai Alya Aqilah berkongsi satu tangkap layar menunjukkan mesej diterima olehnya di platform Instagram Story.

Kebiasaannya, setiap individu akan menerima balasan yang positif terhadap setiap perkongsian selagi mana ia tidak membawa unsur negatif. Namun lain pula yang dilalui Aqilah apabila seorang individu memperlekehkan video dirinya selepas dimuat naik.

Bukan sahaja menghina bentuk badan Aqilah, bahkan sempat berkata dia hanya bergurau di akhir ayatnya.

“Ey gemuknya. Yakin pula tu nak buat Story (muat naik gambar). Hikhik gurau,” kata pengguna Instagram terbabit.

Wanita Tersinggung Pengguna IG Perlekeh Keadaan Badan

Perkara itu kemudiannya membuatkan Aqilah berasa kecewa dengan tanggapan orang lain terhadap dirinya.

“Saya dah berusaha keras untuk kelihatan baik, tetapi kenapa masih tak sempurna? Apa kurangnya saya? Walaupun sekadar ‘gurau’ tapi hmm…” kata Aqilah

Orang Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Individu Suka Hati Ejek Orang Lain

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai mengecam tindakan individu berkenaan kerana dengan selamba mengutuk penampilan individu lain.

“Serius menyampah dengan orang perangai macam tu. Dia dah sakitkan hati orang lepas tu kasi ayat ‘gurau’,” berang seorang netizen.

Malah segelintir warganet turut menyarankan Aqilah untuk menyekat individu terbabit di semua akaun media sosial miliknya.

“Block je. Kalau dia tanya kenapa block? Cakap, ‘Gurau je’,” ujar seorang pengguna Threads.

“Perhatikan sindiran yang diselindung sebagai gurauan. Kawan sendiri pun mungkin cemburu dan tak suka kau. Aku pernah rasa,” kata seorang lagi individu.

Sementara itu, golongan warganet juga tidak terlepas dalam memberi kata semangat kepada Aqilah agar tidak terganggu dengan komen sedemikian.

“Jadi diri sendiri je awak. Jangan dilayan orang macam tu. Awak seorang yang hebat,” kata seorang wanita.

Sumber: Threads (@theaqyla)

Mengejek Orang Lain Juga Dikira Sebagai Buli

Untuk info, perbuatan menghina dan mengejek juga boleh dikategorikan sebagai bentuk pembulian. Ia tidak tertumpu kepada serangan fizikal sahaja.

Hal ini kerana setiap ejekan yang dilontarkan mampu mengganggu emosi dan kesihatan mental seseorang.

Sumber: Pexels

Seperti sebelum ini, anak perempuan kepada influencer dikenali sebagai Norreen meluahkan dirinya pernah dibuli semasa berada di sekolah. Difahamkan rakan kepada si kecil pernah memanggilnya dengan gelaran ‘gemuk’.

Menerusi kapsyen hantaran, Norreen luluh hati dan meluahkan rasa kecewa apabila anak kesayangannya yang baru sahaja berumur 8 tahun terpaksa mengharungi situasi sedemikian semasa alam persekolahan.

Bagaimanapun, dia berbangga dengan anaknya kerana berjaya melalui insiden itu dengan baik.

“Alhamdulillah, dia berjaya harungi buli di sekolah selepas dipanggil sebegitu. Because I always remind her that we are beautiful just the way we are,” katanya.

