[Video] Momen Pelajar Overseas Balik Ke Tanah Air & Surprise Keluarga Bikin Ramai Sebak

Melanjutkan pelajaran di luar negara mungkin antara impian terbesar sesetengah golongan mahasiswa dan mahasiswi. Ada yang mahukan persekitaran baharu, kualiti pendidikan lebih tinggi dan banyak lagi faktor lain.

Namun setiap impian pasti ada pengorbanannya sebagai contoh berjauhan dengan keluarga dan kenalan rapat di tanah air dalam tempoh masa yang lama.

Walaupun selalu teringat dan merindui rumah (homesick) tetapi, para pelajar ini tiada pilihan selain meneruskan perjuangan mereka untuk mencapai kecemerlangan.

Lelaki Buat Kejutan Untuk Keluarga Selepas Lama Tak Berjumpa

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman TikTok (@hagemaru0419) menyaksikan situasi menyentuh hati melibatkan seorang pelajar Malaysia di luar negara dan keluarganya di sebuah kedai makan.

Dalam video perkongsian, kelihatan pemuda dikenali sebagai Marwan secara senyap melangkah masuk ke dalam restoran berkenaan untuk melakukan kejutan buat keluarga tercinta.

Difahamkan Marwan sudah lama tidak berjumpa dengan ahli keluarga kerana melanjutkan pelajaran di United Kingdom (UK). Nama pun belajar di negara orang, sudah tentu lelaki itu sangat merindui insan tersayang di tanah air.

“POV: Kau belajar luar negara dan balik rumah secara senyap nak buat kejutan untuk keluarga,” katanya.

Dalam klip sama, kelihatan adik-beradik Marwan yang sedang sibuk menjamu selera, terkejut selepas menyedari kehadiran abang mereka dari arah belakang. Sehingga ada juga yang tidak mampu berkata-kata.

Tidak lama kemudian, seorang kanak-kanak perempuan dipercayai adiknya dilihat berlari ke dakapan Marwan. Memang jelas kelihatan mereka semua merindui satu sama lain.

Tonton video penuh [DI SINI].

Orang Ramai Tersentuh Hati Lihat Kemesraan Adik-beradik

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai meluahkan rasa sebak melihat momen antara keluarga berkenaan.

“Apa ni bang pagi-pagi dah buat saya nangis. Nasib baik hari ni dah Jumaat,” kata seorang individu.

Malah, para netizen juga berkata terpapar perasaan rindu di antara adik-beradik tersebut semasa pertemuan di kedai makan itu.

“Tak perlu tanya pun kenapa dia (Marwan) balik. Cukup sekadar pelukan boleh terangkan segalanya,” ujar seorang pengguna TikTok.

Sementara itu, ada juga yang sempat memuji ibu bapa Marwan kerana mendidik anak agar sentiasa berkasih sayang.

“Subhanallah, ibu bapa awak layan anak-anak dengan kemesraan. Saya harap keluarga ni diberkati Allah SWT. Saya harap saya juga berpeluang membina sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang!” kata seorang warganet.

Sumber: TikTok (@hagemaru0419)

Lelaki Buat Kejutan Untuk Ibu Lepas Hampir 2 Tahun Tak Jumpa

Sebelum ini, satu situasi lebih kurang sama pernah berlaku di mana seorang anak lelaki dikenali sebagai Iqbal membuat satu kejutan buat ibu tercinta selepas hampir dua tahun tidak berjumpa.

Difahamkan, Iqbal yang berjauhan lebih 10,000 km daripada ibunya itu sedang melanjutkan pengajian di luar negara.

Menerusi video perkongsian, kelihatan Iqbal sedang menyorok di belakang pintu masuk rumah bagi menunggu kedatangan si ibu.

Si ibu yang masuk ke rumah beberapa saat selepas itu, kelihatan amat terkejut apabila mendengar Iqbal memberikan salam kepadanya.

Perkara yang membuatkan video itu mengundang sebak adalah si ibu dilihat menjerit nama anaknya dengan teruja berulang kali sebelum memeluk Iqbal.

@_iqbalkasyfi surprising my ummie after not seeing her for 1 year 6 months & being 10,127km apart ♬ original sound – Iqbalkasyfi

Tonton video penuh [DI SINI].

