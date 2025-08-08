“Diskriminasi Terhadap OKU” – Bapa Kecewa, Dakwa Permohonan UPU Anak Autisme Disekat Walau CGPA 3.83

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Sejak kecil lagi, kita diberitahu bahawa semua orang layak menuntut ilmu tidak kira dalam apa jua keadaan. Selagi mana ada kemahuan pasti ada jalan.

Oleh disebabkan itu, ramai di kalangan pelajar berusaha bersungguh-sungguh bagi mendapatkan gred akhir yang cemerlang untuk menempatkan diri ke pengajian tinggi. Sehinggakan ada yang sanggup mengorbankan waktu tidur dan cuti mereka.

Meksipun begitu, masih ada segelintir yang sukar memasuki Institusi Pengajian Tinggi (IPT) walaupun layak disebabkan pelbagai faktor.

Bapa Dedah Anak Tak Layak Untuk Mohon Fasa Ke-3 UPU Kerana Faktor OKU

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Facebook apabila seorang bapa dikenali sebagai Sazly berkongsi perkara yang berlaku kepada anak lelakinya dikenali sebagai Aniq selepas cuba memohon menerusi fasa ke-3 Unit Pengambilan Universiti (UPU).

Menurut Sazly, anaknya merupakan seorang pemegang kad OKU kategori Pembelajaran (Autisme).

Keadaan itu bagaimanapun tidak menjadi penghalang buat anak istimewa ini mencapai kecemerlangan dalam pendidikan yang mana dia telah memperoleh CGPA (Purata Nilai Gred Kumulatif) sebanyak 3.83 semasa di Matrikulasi.

“Syarat am? Lulus. Syarat khas program? Lulus juga. Dia pilih dengan yakin. Bidang impiannya, Sains Komputer, Sains Matematik, Statistik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Universiti Putra Malaysia (UPM). Bidang-bidang yang perlukan minda kritikal. Aniq tahu ke mana dia mahu pergi dan dia dah bersedia,” katanya.

Namun begitu, bidang yang sudah dipilih semasa permohonan online fasa ke-2 itu dikatakan tidak lagi terpapar di ruangan UPU. Pelik dengan perkara tersebut, ibu bapa Aniq telah menghubungi pihak UPU menerusi e-mel untuk bertanyakan tentangnya.

Bapa Persoal Mengapa Permohonan Tak Diterima Sedangkan Anak Layak

Tetapi apa yang menghampakan Sazly adalah jawapan balas yang diterima. Dakwanya, pihak UPU berkata permohonan Aniq tidak dapat diteruskan ke fasa berikutnya disebabkan dia adalah seorang OKU.

“Apa logiknya menafikan peluang anak ini, semata-mata kerana status OKU walhal dari segi akademik, dia lebih dari layak?

“Adakah sistem hari ini masih melihat OKU sebagai beban, bukan potensi? Adakah kecerdasan Aniq dinilai dari label semata-mata, bukan keupayaan sebenarnya?” tanya si bapa.

Pelajar Autisme Wajar Diberi Peluang Untuk Sambung Belajar

Luah bapa itu lagi, dia hanya mahukan keadilan buat anak yang bersungguh-sungguh mahu melanjutkan pelajaran. Gelaran OKU tidak sepatutnya dijadikan alasan bagi menyekat peluang golongan austime untuk menimba ilmu.

“Saya mohon dengan rendah hati, tapi tegas. Pihak UPU perlu semak semula dasar kelayakan pelajar OKU. Jangan hukum mereka kerana cara belajar mereka berbeza.

“Jangan hadkan masa depan mereka hanya kerana sistem tidak cukup inklusif. Kami tidak minta simpati. Kami tuntut keadilan. Untuk Aniq dan untuk semua anak-anak OKU yang berjuang dalam diam,” tambah Sazly di akhir perkongsian.

Bapa Harap UPU Lebih Jelas Tentang Langkah-langkah Memohon UPU Bagi Golongan OKU

Dalam satu hantaran lain, Sazly juga ada menyenaraikan beberapa aspek yang dipercayai wajar diperbaiki oleh pihak UPU dalam mengendalikan permohononan calon pelajar selepas ini.

Antara perkara yang dikemukakan adalah dengan memaklumkan pada fasa permulaan bahawa golongan OKU tidak akan layak di peringkat akhir agar ia tidak membuang masa mana-mana pihak.

“Mungkin pihak UPU boleh masuk terus memberi taklimat awal kepada pelajar oku ini di Kolej Matrikulasi atau asasi awal2 sebelum mereka memohon di UPU. Mereka juga ada perasaan. Jika dah pilih kursus kegemaran, tiba tiba hilang dalam borang UPU, mereka sangat kecewa,” cadangnya.

Selain itu dia mencadangkan agar laman UPU menyediakan penerangan yang lengkap untuk anak-anak OKU memohon universiti menerusi laluan khas.

Namun semakan kami mendapati Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) sebelum ini ada mengumumkan terdapat laluan khas iaitu mod kemasukan yang diwujudkan bagi empat (4) kumpulan:

Orang Asli

B40

Atlet

OKU atau lepasan institusi di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Pun begitu, kami tidak menemukan sebarang link terus untuk menyemak info mengenai laluan khas berkenaan. Sebaliknya pihak KPT hanya memberikan link am https://upu.mohe.gov.my/.

Memetik laman Info UPU pula, kumpulan ini boleh mendapat tempat tanpa perlu bersaing dalam prinsip meritokrasi tertakluk kepada memenuhi syarat kemasukan ditetapkan dan kekosongan tempat disediakan.

Orang Ramai Harap Calon Pelajar OKU Dapat Peluang Sama

Menjengah ke ruangan komen, rata-rata orang ramai bersetuju dengan pandangan Sazly dan percaya mereka juga boleh berjaya di masa hadapan.

“Teruskan perjuangan. Ya anak kita anak yang istimewa. Kita cuma perlukan ruang dan peluang untuk buktikan mereka boleh. Mereka bagus, mereka baik dan cemerlang. Autisme bukan penghalang, anak autisme ini ada keistimewaanya. Kami pun selalu didiskriminasi oleh keadaan,” kata seorang lelaki.

Sementara itu, ramai juga netizen menitipkan doa agar segala urusan Aniq untuk melanjutkan pelajaran dipermudahkan.

“Ya Allah kenapa dinafikan hak. Teruskan perjuangan untuk dapatkan keadilan. Semoga dipermudahkan dan Aniq dapat tempat yang baik,” ujar seorang wanita.

