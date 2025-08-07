Wanita Kongsi Taktik Scam Baru, ‘Pancing’ Mangsa Dengan Hantar Hadiah Ke Rumah

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui kegiatan penipuan siber semakin berleluasa di kalangan masyarakat. Bukan sahaja golongan warga emas yang tertipu, malah ramai juga anak muda terjerat sekali dalam modus operandi tersebut.

Kalau anda nak tahu, kumpulan scammer ini akan menggunakan pelbagai cara bagi mengumpan mangsa baru. Jika satu taktik itu sudah tidak lagi berkesan, mereka akan mencuba kaedah lain pula.

Laporan Tahunan Whoscall 2024 sebelum ini mendedahkan panggilan penipuan di Malaysia melonjak secara mendadak sebanyak 82.81% pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan ketara berbanding tahun sebelumnya.

Scammer Hantar Hadiah Ke Rumah Wanita

Terbaharu, seorang wanita dikenali sebagai Nur Raihan berkongsi satu lagi modus operandi scammer yang digunakan ke atasnya. Ia bermula apabila penjenayah siber mengubunginya menerusi panggilan telefon dan memaklumkan bahawa satu pasaran baru akan dibuka di Malaysia.

Bersempena pasaran itu, scammer memaklumkan bahawa mereka akan pos hadiah terus ke rumah. Hadiah itu boleh terdiri daripada pelbagai bentuk sebagai contoh sabun pencuci, minyak wangi, dompet, sikat dan sebagainya.

“Dia pos terus ke rumah kita tanpa dedahkan pun alamat rumah. Memang info diri kita tak sulit dah. Bocor teruk!” dakwanya.

Raihan dalam masa sama berkata dia pada awalnya tidak menyangka ia adalah satu penipuan memandangkan selalu membeli menerusi atas talian.

“Sebab kita memang kuat membeli kadang rasa macam ya mungkin diorang nak bagi percuma apa-apa (barang). Tak terfikir scammer,” kata wanita itu.

Penipu Akan Minta Anda Tekan Pautan Dikongsi Sebagai Bentuk Sokongan

Sejurus mangsa menerima hadiah itu di rumah, scammer akan menghubungi semula untuk bertanyakan tentang parcel (bungkusan) diterima.

“Sejujurnya, saya jawab je panggilan telefon kalau nombor tu dari Malaysia. Sebab kadang-kadang ada klien yang call apa semua. Bila jawab call tu dia tanya, parcel dah sampai ke? Nak jadikan cerita, parcel tu memang dah sampai. Tapi suami saya terus buang dalam tong sampah sebab (parcel) bocor basah habis sabun tu tumpah,” jelasnya.

Namun scammer berkenaan terus memarahi Raihan kerana bertindak sedemikian. Selepas itu, penipu tersebut berkata bahawa dia akan memberi Raihan satu pautan dan memintanya untuk klik link terbabit sebagai tanda penghargaan menghantar hadiah.

“Tanda sokongan kononnya sebab kita dah bagi barang. Terus saya cakap, ‘Awak ni takde kerja lain ke? Scammer cara baru pulak ke?’ Lepas tu terus dia marah-marah dan saya terus hentikan call,” ujarnya lagi.

Hati-Hati Dengan Taktik Modus Operandi Baharu

Di akhir perkongsian, wanita itu mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dengan kaedah licik individu tidak bertanggungjawab untuk mengaut keuntungan.

Kebanyakan kes penipuan siber kini melibatkan kehilangan duit simpanan menerusi akaun bank masing-masing.

Ramai Sudah Terkena Dengan Taktik Scam Yang Sama

Menjengah ke ruangan balas, ramai netizen dilihat berkongsi pengalaman sama nyaris ditipu seperti Raihan.

“Saya dah kena. Barang sampai dia call tanya selepas tu nak bagi link penghargaan . Tapi bila WhatsApp masuk terus blok nombor tu. Nasib baik tak terkena,” kongsi seorang pengguna Threads.

“Eh serius la. Tapi dua ke tiga hari lepas, orang Shopee call. Kata nak bagi hadiah secara rawak. Lepas tu hari ni sampai tumbler. Yang tukang hantar pun orang sama je. Ada dua parcel. Satu yang memang saya beli. Satu lagi hadiah, scammer ke ni? Adoi risau,” ujar seorang lagi individu.

Malah, golongan masyarakat juga meluahkan rasa bimbang sekiranya secara tidak sengaja menjadi mangsa scam pada masa akan datang.

“Wow scammer keluarkan modal lebih nampaknya. Modal air liur dah berapa laku, dia hantar bag pula. Tapi menakutkannya, siap tahu nombor telefon dan alamat sekali,” kata seorang wanita.

Apa Perlu Anda Lakukan Jika Terima Panggilan Palsu?

Sebenarnya terdapat beberapa cara untuk kita mengurangkan kes sebegini daripada terus berleluasa.

Menurut Kementerian Komunikasi, anda boleh menghubungi Polis Diraja Malaysia (PDRM) atau Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC) bagi melaporkan aktiviti scam melalui panggilan palsu.

Hanya hubungi talian 997 dalam masa 24 jam sekiranya disyaki terdapat unsur-unsur penipuan.

Majlis Keselamatan Negara (MKN) sebelum ini juga memberi peringatan kepada orang ramai untuk sentiasa berhati-hati ekoran kes scam yang semakin meningkat pada masa kini.

Bagi mengelakkan anda daripada menjadi salah seorang mangsa jenayah penipuan ini, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan. Antaranya:

Jangan klik pada mana-mana pautan yang meragukan terutamanya link pendek seperti bit.ly.

Jangan hantar maklumat peribadi kepada pihak tidak dikenali seperti kad pengenalan dan kata laluan akaun bank.

Elak kongsi nombor TAC atau OTP dengan orang lain.

Muat naik aplikasi True Caller untuk mengesan nombor scammer.

