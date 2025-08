Kenapa Khairul Aming Hanya Benarkan Pembayaran FPX? Ini Sebabnya

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Apabila membuat pembelian dalam talian, pengguna boleh memilih beberapa mod pembayaran menerusi FPX online banking, e-Wallet atau kad debit dan kredit.

Namun Khairul Aming semalam (5 Ogos) ketika mengumumkan giveaway sempena pelancaran produk terbaharunya berkata pemenang hanya akan dipilih dalam kalangan mereka yang membuat pembayaran menerusi FPX sahaja.

Perkara ini menimbulkan tanda tanya dalam kalangan orang ramai mengapa hanya kaedah ini dibenarkan bagi mereka yang ingin menyertai giveaway tersebut.

Seorang individu menerusi hantaran di X (@cfc_nrmnrckwell) berkongsi pendapatnya berkenaan kaedah yang diambil oleh Khairul Aming ini.

Dia merasakan bahawa tindakan itu bukan dilakukan secara rawak, tetapi mempunyai strateginya yang tersendiri.

Dia memetik insiden bot dan scalper yang sering digunakan bagi pembelian tiket konsert.

Inilah juga yang dipercayai berlaku ketika pembelian tiket konsert MCR baru-baru ini, apabila peminat tidak berjaya mendapatkan tiket yang akhirnya dijual semula dengan harga terlampau tinggi.

Individu itu menjelaskan bahawa kaedah FPX dilakukan menerusi pembayaran waktu nyata (real-time) dari akaun bank Malaysia yang sah. Perkara ini dapat:

Tambahnya lagi, pembayaran secara FPX sebagai tapisan adalah kaedah biasa yang digunakan dalam dunia e-dagang global untuk memerangi aktiviti scalper.

Sebaliknya, e-Wallet atau kad kredit lebih mudah dieksploitasi oleh bot, membuatkan pelanggan sebenar terlepas peluang untuk mendapatkan produk.

Dia berkata, menjadi kebiasaan buat bot untuk secara automatik membeli berpuluh unit dalam masa beberapa saat ketika produk yang mendapat permintaan ramai dilancarkan.

“Dengan memilih FPX, KA menambah geseran yang disengajakan untuk mengekalkan proses pembelian yang adil,” katanya.

Lebih-lebih lagi dengan giveway trip ke New Zealand bersama Khairul Aming, pelancaran Rendang Nyet Berapi bukanlah sesuatu yang remeh dan pasti menjadi tumpuan ramai.

Individu tersebut turut berkongsi pendapatnya tentang bagaimana FPX berfungsi untuk menghalang pembelian oleh bot dan scalper.

Dengan penggunaan waktu nyata, pengguna perlu melalui beberapa langkah ketika pembayaran FPX termasuk:

Malah, kesemua langkah ini perlu dilakukan dalam masa kira-kira tiga minit agar pembayaran berjaya.

“Melainkan bot boleh meniru kesemua langkah ini dengan pengesahan masa nyata dan dalam time window yang ketat, mereka tidak boleh membuatnya,” katanya.

Menurut individu tersebut, masalah scalper e-dagang adalah isu antarabangsa. Pada tahun 2022, bot digunakan sehingga 40% bagi pembelian produk dalam talian utama berdasarkan laporan Adobe.

Jenama global seperti Sony, Nike malah Taylor Swift juga menggunakan teknologi untuk melawan bot atau pilihan kaedah pembayaran yang terhad.

Dia menyifatkan pelancaran produk Rendang Nyet Berapi sebagai satu gerakan anti-scalper.

Not enough people are talking about how genius it is that Khairul Aming is only allowing FPX online banking not credit card or e-wallet for his new Rendang Nyet launch.

This isn’t random. It’s lowkey 4D chess. https://t.co/xguKqH59cp