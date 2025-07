[Video] Kereta Menggelongsor Turun Parkir & Langgar Myvi, Pemilik Reda Kena Tanggung Sendiri

Bukan sehari dua kumpul duit nak beli kereta. Kerja mcm org gila sbb nak modified kereta, tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup rehat, selalu tak sihat. Jaga mcm nyawa sendiri tapi sebab atas kecuaian orang lain? Nak mula balik? Dah takde rasa. Diri ni je yg tahu mcm mana struggle dari awal. Aku boleh terima klau aku yg buat, tapi aku tak boleh terima atas kesalahan org lain, aku kene tanggung. Ye betul ujian, rasa dulu kt tempat ni, baru boleh ckp itu ini. Perlukan masa utk terima semua ni. Klau report lgi sekali rakaman cctv, naya pkcik ni, tapi still ada belas kasihan. But, It’s break me so hard😢. Sumpah!