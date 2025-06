65% Kucing Tidur Di Sebelah Kiri Badannya, Ada Kaitan Dengan Fungsi Hemisfera Otak Kanan – Kajian

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Bila anda melihat kucing peliharaan sedang tidur, pasti terbayangkan betapa nyenyak dan selesanya dia berada dalam keadaan yang selamat di rumah.

Kadangkala ada pula kucing yang tidur dalam posisi pelik-pelik seperti terlentang, dalam kotak, tidur bergayut, malah ada yang guna bantal macam manusia!

Namun dalam banyak-banyak tabiat tidur kucing ini, pasti ada satu perkara yang jarang disedari oleh pencinta si bulus sendiri!

Apabila kucing anda tidur, perasan tak sama ada dia selalunya berbaring pada tubuh badannya di sebelah kanan ataupun kiri?

Penyelidik dari Itali, Kanada, Turkiye dan Jerman telah bersama-sama menjalankan satu kajian dengan meneliti 408 video di YouTube yang menyaksikan kucing sedang tidur pada sisinya.

Kajian yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology itu mendapati sebanyak 65% daripada jumlah kucing itu tidur pada sebelah kiri badannya. Tapi kenapa?

Not Japan-related, but since we all need a distraction from The Horrors, Takaya Suzuki points out a study that examined 408 sleeping cats and found the majority (65%) curl leftwards.



I'm not sure how useful this information is, but…it's yours now. pic.twitter.com/7YtpoK1Gyn