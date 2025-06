Pelajar Kesal Lihat Group Assignment Penuh Typo & Guna Ayat ‘Manglish’

Jangan lupa follow channel Telegram TRPbm untuk ketahui updates semasa & relevan!

Umum mengetahui, kehidupan di pengajian tinggi memang lain daripada alam persekolahan. Kalau dahulu, guru-guru membimbing murid dari A-Z tetapi di universiti misalnya, kebanyakan pelajar perlu berdikari sendiri.

Sebagai contoh dari segi tugasan, latihan, kuiz atau peperiksaan. Namun perkara yang sering didengari berlaku apabila ahli kumpulan tidak memberi kerjasama yang baik terhadap kerja atau projek sehingga menjejaskan markah dan skor diterima.

Perkara itu bukan sahaja berisiko menyebabkan CGPA (Purata Nilai Gred Kumulatif) merosot, malah ia juga akan menyusahkan rakan lain hingga membuatkan mereka tertekan.

Baru-baru ini, tular satu hantaran di laman Threads (lurveneess) apabila seorang gadis berkongsi cabaran yang dilaluinya semasa melanjutkan pelajaran di pengajian tinggi.

Difahamkan, pelajar tersebut mempunyai satu tugasan berkumpulan yang perlu diselesaikan bersama rakan-rakan sekelas lain. Jelasnya, dia perlu melakukan bahagian kesimpulan bagi tugasan terbabit.

Oleh disebabkan dia bertanggungjawab untuk bahagian akhir, pelajar berkenaan menunggu kesemua ahli pasukan menyiapkan tugasan mereka dahulu. Namun begitu, dia mendapati tugasan itu masih belum selesai meskipun sudah hampir dengan due date (tarikh akhir) penghantaran.

Keesokan harinya, gadis berkenaan mendapati rakan-rakannya itu menghantar tugasan yang sambil lewa.

Bukan sahaja format lari, malah mereka juga menggunakan bahasa pasar. Lebih teruk lagi apabila ahli-ahli tersebut menggunakan perkataan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dalam satu ayat.

Ayat Perenggan Penuh Dengan Typo

Tidak terhenti di situ, perenggan karangan terbabit juga penuh dengan kesilapan ejaan (typo) yang tidak masuk akal seolah-olah ia tidak disemak terlebih dahulu sebelum menghantarnya.

Contoh ayat yang ditulis adalah seperti berikut, “For first situatio merujuk kepada complait this company receive direct forto store, the services too bs , the employee to sobong , why there have many counter for pay but only one opeb , this type of complaint ASM responsible to menangkan dan bertindak balas untuk …”

Jelas gadis berkenaan, perenggan ditulis dengan cuai itu tidak sepatutnya berlaku di kalangan individu yang belajar di peringkat tinggi.

“Sayang kan? Belajar tinggi sampai degree tapi hasil kerja untuk assignment macam ni. Dan datang dari pelajar tahun akhir ni memang gila,” kata gadis itu.

Tugasan Masih Tak Berjalan Lancar Walaupun Selepas Perbincangan

Perkara tersebut didakwa masih berlaku walaupun perbincangan kumpulan sudah dijalankan.

“Meeting dah buat, ada komunikasi tapi semuanya saya yang usahakan. Ada ketua kumpulan tapi tak berfungsi. Saya dah suruh periksa semula, saya dah suruh buat semuanya tapi diorang yang malas g*la,” luah pelajar terbabit.

Ramai Beri Pelbagai Reaksi Lihat Kumpulan Tugasan Yang Kucar-kacir

Menjengah ke ruangan balas, rata-rata orang ramai meluahkan rasa berang melihat tugasan yang cuai itu.

“Tu sebab pentingnya baca semula tugasan tu. Walaupun sorang buat pendahuluan, sorang kesimpulan, tetapi semua orang patut baca semula dengan assignment sekurang-kurangnya sekali supaya ahli kumpulan boleh betulkan kesilapan.

“Kalau semua faham konteks topik berkenaan, yang saya percaya sepatutnya dibincangkan pada awalnya, tugasan kumpulan tidak sepatutnya jadi satu masalah,” kata seorang netizen.

Malah, ramai juga di kalangan individu yang berpendapat tugasan kumpulan tidak membantu pelajar semasa mereka di alam pekerjaan.

“Kepada pensyarah, bubarkan je la tugasan berkumpulan ni, serious. Bila kerja nanti, kertas-kertas kerja tak ada bahagikan seorang sikit macam ni.

“Sorang buat intro, sorang buat isi, sorang buat kesimpulan. Ni yang aku nampak sepanjang aku kerja. Kebanyakan guna slide tu sebagai kertas kerja. Masa pembentangan tu yang kena bebel panjang-panjang,” ujar seorang wanita.

Sementara itu, segelintir individu turut mempersoalkan bagaimana pelajar yang melakukan kerja sambil lewa itu dipilih ke universiti terbabit.

“Universiti mana ni? Macam mana dia pada awalnya boleh diterima masuk? Bahasa Melayu dan Inggeris tu wajib dapat A untuk kebanyakan permohonan universiti,” kata seorang pengguna Threads.

Pelajar Sindir Pensyarah Kerana Gigih Beri Tugasan

Memang betul, setiap pelajar mempunyai ragam dan perangai tersendiri. Antara permasalahan lain yang kerap berlaku di universiti kini adalah apabila mahasiswa atau mahasiswi menyalahgunakan kemudahan teknologi bagi kepentingan diri mereka.

Seperti sebelum ini, seorang pelajar universiti meluahkan pandangannya terhadap kegigihan pensyarah yang menyediakan banyak tugasan untuk para penuntut.

Namun hantaran itu dilihat seolah-olah pelajar ini menyindir kesungguhan pensyarah tersebut.

Jelasnya, dia boleh menyiapkan tugasan sehari sebelum tarikh akhir penghantaran dengan hanya menggunakan bantuan AI (Artificial Intelligence), ChatGPT sahaja.

