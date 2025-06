[Video] Ramai Puji Tindakan Senior Ambil Pendekatan Perbincangan Dua Hala Dengan Pekerja Gen-Z

“Heart to heart session dgn adik² GenZ dekat site” **tujuan post ni untuk tau psl adik² genZ, bukan nk condemn or cari salah mereka ✌🏻 Pelik jugak budak² ni, cakap, ajar, tegur banyak kali siap pakej marah lagi tapi takde improvement pun.. So kita tanya lah pada dorang² ni, macam mana nak bagi dorang dengar & buat kerja ikut instruction. Maybe cara old-school no longer works with this new generation kot. Rasanya tak salah kita ubah cara kita kalau boleh educate gang² GenZ ni utk kebaikan bersama. Yang penting korang jangan kurang ajar je.. Conclusion yg dpt:- 1. Dorang nak ambil nota masa sitewalk – ok buatlah 2. Perlu masa sikit untuk hadam arahan kerja – ok, tapi janganlah sampai 24 jam plk. 3. Dorang ni cepat down, so kena cakap dengan lembut – yang ni kita try usahakan nanti.. Harap lps ni ade lah improvement… #fyp #fypシ #genz #safety #construction #highrise #contractor #awareness #bossbbatwork