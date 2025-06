[Video] Ikut Peraturan Tapi Tetap Kena Hon, Lelaki Persoal Sikap Sesetengah Pemandu Di Jalan Raya

Saya sendiri turun ke lokasi semalam, waktu trafik jam, untuk tengok keadaan terkini di laluan yang pernah saya laporkan bulan lepas. Walaupun status aduan telah ditandakan sebagai selesai, situasi sebenar di lokasi masih belum menunjukkan perubahan yang jelas. Saya cuba pandu ikut satu lorong seperti yang sepatutnya, tapi kereta di belakang dah mula hon dan high beam sebab ramai yang dah terbiasa buat dua barisan atas jalan satu lorong. Bila sampai hujung, banyak kenderaan memaksa diri masuk ke laluan utama secara mengejut, termasuk langgar garisan solid line ini yang jadi punca bahaya dan kesesakan. Dari awal saya pernah cadangkan beberapa penambahbaikan mudah: ✅ Tambah chevron marking supaya lorong lebih jelas ✅ Letakkan papan tanda “Sila Pandu Satu Lorong Sahaja” Saya percaya perubahan kecil macam ni boleh bantu kurangkan kekeliruan dan improve keselamatan jalan. @plus_malaysia & @llm_malaysia I truly believe both parties are committed to ensuring our highways are safe and well managed. Perhaps this location could be reviewed once more, as the current on ground situation does not yet reflect the intended improvements.