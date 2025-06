“Power Of Education” – Murid Buat Tong Sampah Pintar Boleh Kesan Suara & Gerakan Raih Pujian

🗑️𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐓𝐫𝐚𝐬𝐡 𝐂𝐚𝐧 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐨𝐭𝐲𝐩𝐞 – 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐦𝐢𝐜𝐫𝐨:𝐛𝐢𝐭! 💡✨ Our students just built a smart trash can that opens automatically when it detects motion — all with a micro:bit! 👏 Big applause to our young innovators for building this eco-friendly, touchless solution! #SmartTrashCan #microbitprojects #STEMInnovation#TechForGood #younginventors #SmartSolutions#TechForGood